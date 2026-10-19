Dunărea a scăzut sub cota critică de siguranță. Reacțiile Nuclearelectrica şi Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Nivelul Dunării la stația hidrometrică Cernavodă a înregistrat o scădere istorică, depășind timp de trei zile consecutive cota critică de siguranță de -262 de centimetri, reper esențial pentru asigurarea condițiilor optime de captare și pompare a apei necesare răcirii centralei nucleare.

Noi recorduri negative

Rapoartele furnizate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos indică valori în scădere continuă: -262 de centimetri sâmbătă, -266 de centimetri duminică și -268 de centimetri luni.

Toate aceste măsurători reprezintă noi recorduri negative pentru fluviu în această zonă, iar prognozele pentru următoarele cinci zile arată că nivelul scăzut se va menține între -263 și -268 de centimetri.

În „Analiza factorilor de risc" elaborată de Ministerul Energiei pe 28 septembrie 2026 este indicată „persistenţa unui nivel hidrologic într-o zonă de vulnerabilitate ridicată în zona Cernavodă, cu o fereastră critică probabilă în intervalul 15 - 22.10.2026 şi cu apropierea, respectiv depăşirea în scenariile nefavorabile, a pragului de -262 cm, ceea ce confirmă persistenţa riscului operaţional pentru asigurarea nivelului necesar răcirii". Este vorba de răcirea celor două reactoare ale centralei nucleare din localitate, relatează News.ro.

Nu există riscuri la adresa securității nucleare

În ciuda acestor indicatori îngrijorători, reprezentanții Nuclearelectrica și ai Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare dau asigurări că situația este gestionată fără riscuri la adresa securității nucleare.

Conducerea Nuclearelectrica a precizat că ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă sunt menținute în stare oprită, sigură.

În plus, reprezentanții companiei subliniază că atingerea unui anumit prag hidrologic nu atrage după sine pericole, deoarece centrala a fost proiectată de la început cu sisteme de răcire, capabile să funcționeze chiar și la cote considerabil reduse ale fluviului. Aceste sisteme alternative se activează treptat, în funcție de evoluția parametrilor tehnici.

„Ambele unităţi ale CNE Cernavodă sunt în stare oprită sigură. Atingerea unui anumit prag nu implică niciun tip de risc de securitate nucleară întrucât, prin proiect, CNE Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, concepute să funcţioneze la niveluri diferite ale apei de răcire. Aceste sisteme sunt activate şi utilizate în funcţie de parametri tehnici specifici, funcţiile de securitate nucleară fiind asigurate integral în orice moment", a transmis Nuclearelectrica.

Sisteme de răcire eșalonate

Compania subliniază că măsurile operaționale adoptate în această perioadă de autoritățile române vin în sprijinul mecanismelor proprii de siguranță, fiind gândite pentru menținerea nivelului înalt de protecție a echipamentelor.

Potrivit companiei, deciziile luate la nivel guvernamental și de către instituțiile de resort au ca scop principal menținerea nivelului de redundanță a sistemelor de răcire, atenția fiind îndreptată în special spre protejarea pompelor care asigură circulația apei.

De asemenea, compania reafirmă că, pe întreaga perioadă în care unitățile se află în stare de oprire, securitatea nucleară este menținută la cele mai înalte standarde, indiferent de fluctuațiile de debit sau nivel ale fluviului.

Proiectul centralei de la Cernavodă include din construcție sisteme de răcire redundante, create special pentru a gestiona fără riscuri astfel de situații hidrologice speciale.

Centrala nucleară dispune de mai multe sisteme de răcire eșalonate, proiectate să funcționeze la adâncimi și cote diferite ale apei.

Acestea sunt activate gradual în funcție de parametrii tehnici, astfel încât funcțiile de răcire și securitate să fie asigurate neîntrerupt, indiferent dacă reactoarele produc energie sau se află în stare oprită.

Apă suficientă în bazinul de aspirație pentru pompele de răcire

La rândul său, președintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nuclearea (CNCAN), Marian Ciurea Ercău, a clarificat distincția dintre cota măsurată la stația hidrometrică Cernavodă și nivelul apei din bazinul de aspirație al centralei.

Potrivit acestuia, apa din bazinul de aspirație este în prezent suficientă pentru a permite funcționarea în parametri normali a pompelor de răcire.

„Au fost stabilite măsuri de coordonare operaţională cu Administraţia Canalelor Navigabile şi Administraţia Naţională „Apele Române", în vederea menţinerii unui nivel al apei care să permită funcţionarea normală a pompelor, inclusiv prin suplimentarea debitului Dunării cu apă din lacurile de acumulare", susţine reprezentantul CNCAN.

Reducerea traficului pe Canalul Dunăre - Marea Neagră și evacuări dirijate din lacuri de acumulare

Pentru menținerea debitului optim, autoritățile au stabilit deja o serie de măsuri operaționale în cascadă. Administrația Națională Apele Române și Administrația Canalelor Navigabile au decis reducerea traficului pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, menținând deschise ecluzele doar pentru transporturile considerate esențiale. Totodată, debitele sunt suplimentate periodic prin evacuări dirijate din lacurile de acumulare.

În scenariul în care condițiile hidrologice s-ar înrăutăți semnificativ, autoritățile au pregătite proceduri alternative. conforme cu deciziile Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Printre acestea se numără crearea unui baraj temporar alcătuit din pontoane și barje, dar și instalarea unor sisteme de pompare mobilă de mare capacitate pentru alimentarea continuă a bazinului de aspirație.

Conform măsurătorilor Administraţiei Fluviale „Dunărea de Jos" (AFDJ), sâmbătă au fost -262 cm, duminică - 266 cm iar luni - 268 cm, toate trei reprezentând recorduri negative.