Damen a contestat licitația prin care Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia

Compania olandeză Damen Holding BV a contestat în instanță licitația prin care Rheinmetall Real Estate România SRL a câștigat Șantierul Naval Mangalia pe 9 octombrie 2026, oferind 138 de milioane de euro. Procesul va fi analizat de Tribunalul Constanța pe 4 noiembrie.

Damen contestă în instanță licitația câștigată de Rheinmetall

Principalul creditor al Șantierului Naval Mangalia, compania olandeză Damen Holding BV, a contestat decizia instanței care a permis reducerea prețului de pornire în cadrul procedurii de vânzare a șantierului, deschizând calea pentru adjudecarea acestuia de către Rheinmetall Real Estate România SRL. Potrivit News.ro, procesul va fi analizat pe 4 noiembrie de Tribunalul Constanța.

Licitația a fost câștigată cu 138 de milioane de euro

Pe 9 octombrie 2026, după patru încercări nereușite, șantierul Mangalia a fost adjudecat de compania Rheinmetall Real Estate România SRL, care a oferit 138 de milioane de euro, echivalentul a 75% din prețul inițial de pornire de 184 de milioane de euro. Rheinmetall, subsidiară a gigantului german cu același nume, intenționează să dezvolte la Mangalia un centru de producție cu „dublă utilizare”, atât militară, cât și civilă, în parteneriat cu compania elvețiană de transport maritim MSC.

„Rheinmetall și MSC își propun să transforme Șantierul Mangalia într-un punct strategic pentru construcția de nave civile și militare, adresate piețelor interne și internaționale” au transmis luni oficialii companiei germane, potrivit sursei citate mai sus.

De la ce a pornit disputa asupra procedurii de vânzare a Șantierului Naval Mangalia

Decizia instanței de a permite reducerea prețului de pornire a fost motivată de lipsa ofertanților la primele patru licitații organizate. Lichidatorul judiciar CITR a solicitat judecătorului sindic, pe 14 mai 2026, să aprobe aplicarea prevederilor Codului de procedură civilă, care permiteau reducerea prețului la 75% din valoarea inițială. Câteva ore mai târziu, Damen Holding BV a depus o cerere prin care propunea o altă strategie: organizarea a șase licitații lunare consecutive, fără reducerea prețului de pornire.

Cu toate acestea, Adunarea Creditorilor, în care Damen Holding deține 70% din masa credală, a aprobat strategia propusă de lichidator. După ce primele trei licitații organizate conform acestei strategii nu au atras niciun cumpărător, judecătorul sindic a permis ulterior reducerea prețului conform Codului de procedură civilă, iar a cincea licitație a fost câștigată de Rheinmetall.

Ce precizează Damen în contestație

În contestația depusă, Damen Holding susține că aplicarea prevederilor legale legate de reducerea prețului este eronată, având în vedere modificările legislative recente.

„Legea nu mai conține referirea la termenul maxim de 12 luni pentru valorificarea bunurilor, iar noțiunea de «termen rezonabil» rămâne nedefinită”, se arată în documentul consultat de News.ro.

Reprezentanții Șantierului Naval Mangalia 2 Mai acuză Damen că blochează procesul de vânzare

Pe de altă parte, reprezentanții Șantierului Naval 2 Mai, controlat de statul român și acționar majoritar la Damen Mangalia cu 51%, acuză Damen Holding de blocarea procesului de vânzare. Aceștia susțin că olandezilor li s-a oferit șansa de a participa la ședințele Adunării Creditorilor pentru a aproba strategia de valorificare propusă, dar au lipsit sau s-au opus, contribuind astfel la întârzierea procesului.

Totodată, aceștia au subliniat că acumularea datoriilor curente în perioada de faliment reduce șansele de recuperare a creanțelor.

Planurile Rheinmetall pentru viitorul șantierului Mangalia

În ciuda incertitudinilor legale, Rheinmetall și MSC și-au anunțat deja planurile de dezvoltare pentru șantierul naval situat la sud de Constanța.

„În urma achiziției, intenționăm să extindem și să modernizăm complet șantierul naval. Scopul nostru este de a dezvolta în continuare infrastructura existentă, de a îmbunătăți condițiile de producție și de a adapta capacitatea pentru a satisface cerințele viitoare”, a declarat Tim Wagner, directorul general al diviziei Sisteme Navale din cadrul Rheinmetall.

Compania germană intenționează să folosească șantierul pentru construcția a patru nave militare comandate de guvernul României, precum și pentru alte proiecte de construcție navală militară.

În plus, MSC și Rheinmetall plănuiesc să investească în dezvoltarea unei infrastructuri care să poată susține atât activități de construcție navală civilă, cât și militară, pentru piețele internaționale.

Tribunalul Constanța ar urma să decidă în data de 4 noiembrie

Decizia finală cu privire la contestația înaintată de Damen Holding BV va fi luată pe 4 noiembrie, când Tribunalul Constanța va analiza dosarul.