Ministrul Educației a cerut protecție penală specială pentru profesori după atacul de la școala din Bistrița

Ministrul interimar al Educației vine cu prima reacție în urma atacului care a avut loc luni, 19 octombrie, într-o școală din Bistriția. Mihai Dimian a cerut protecție penală specială pentru profesori după incidentul în care o profesoară a fost înjunghiată de un elev, în momentul în care a ieșit din sala de clasă.

Ministrul Educației anunță măsuri uriașe pentru siguranța în școli

Ministerul Educației a anunțat că, alături de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și conducerea școlii, va sprijini victimele și va colabora cu autoritățile pentru clarificarea incidentului și pedepsirea vinovaților conform legii. De asemenea, se vor oferi servicii de sprijin psihologic pentru elevii și profesorii afectați de acest eveniment.

Ministrul Dimian a subliniat importanța întăririi autorității profesorilor în școli. „Disciplina și exigența la ore presupun întărirea autorității profesorului și protejarea sa împotriva amenințărilor, agresiunilor și presiunilor.

Profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor și să intervină pentru protejarea elevilor, având sprijinul conducerii școlii și al instituțiilor statului”, a spus ministrul interimar al Educației.

Dimian vine cu propuneri legislative pentru protecția cadrelor didactice

În contextul acestui incident, ministrul Mihai Dimian a cerut parlamentarilor să susțină modificarea cadrului legal pentru a crește siguranța în mediul școlar. Printre măsurile propuse se numără:

- Introducerea unei protecții penale speciale pentru personalul din învățământ, în cazul în care aceștia sunt amenințați sau agresați în timpul exercitării atribuțiilor, împreună cu asistență juridică și sprijin psihologic acordate prompt.

- Posibilitatea restricționării rapide a accesului în școală și a contactului cu persoanele care prezintă un risc, pe baza unor decizii motivate care pot fi contestate. În cazul elevilor vizați, trebuie asigurată continuarea educației în siguranță.

- Îmbunătățirea mecanismelor de semnalare și intervenție în cazurile de amenințări, inclusiv cele online, cu responsabilități clare și reacții prompte.

Ministrul Educației spune că amenințările online ar trebui luate în serios

Referindu-se la informațiile conform cărora atacatorul ar fi anunțat pe TikTok intenția sa, ministrul a subliniat importanța monitorizării și raportării imediate a amenințărilor online.

„Platformele de socializare au responsabilitatea de a reacționa prompt la raportările privind amenințările și conținutul care încurajează violența”, a declarat Dimian, într-un comunicat transmis de Ministerul Educației.

El a adăugat că prevenirea actelor de violență necesită o colaborare strânsă între școală, familie, comunitate și autoritățile competente. „Protejarea elevilor amenințați sau agresați trebuie întărită prin intervenții coordonate între școală, familie, poliție și serviciile de protecție a copilului”.

În final, ministrul a făcut apel la o comunicare responsabilă pe tema incidentului, pentru a proteja identitatea minorilor implicați, și a subliniat că profesorii au dreptul să apere regulile școlare, iar statul trebuie să le asigure protecția necesară în exercitarea atribuțiilor.

Un proiect de lege pentru interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, propus de PSD

Prim-vicepreședintele PSD, Bogdan Ivan, a anunțat luni, 19 octombrie 2026, un proiect de lege ce propune interzicerea accesului copiilor sub 14 ani pe rețelele de socializare. Pentru adolescenții cu vârste peste 14 ani, utilizarea platformelor de social media ar urma să fie permisă doar cu acordul și sub supravegherea părinților.

Decizia vine în contextul unui incident grav petrecut în Bistrița, unde un elev de clasa a VII-a a înjunghiat un coleg și o profesoară, luni dimineață. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean, victimele au fost transportate la UPU SMURD Bistrița pentru îngrijiri medicale, în timp ce mai mulți elevi au suferit atacuri de panică. Conform ISU Bistrița, a fost necesară suplimentarea echipajelor de intervenție.

Bogdan Ivan a subliniat că acest caz tragic trebuie să fie un „semnal de alarmă pentru întreaga societate”. Într-o postare pe Facebook, liderul social-democrat a declarat:

„Algoritmii nu pot transforma copii în infractori. Nu trebuie să se întâmple o nenorocire ca legea să pună limite clare platformelor sociale. Copiii au acces la o lume digitală construită pentru a le capta atenția, dar insuficient reglementată pentru a le proteja siguranța. Platformele câștigă miliarde din atenția utilizatorilor. Nu este acceptabil ca responsabilitatea pentru consecințele asupra minorilor să rămână exclusiv în sarcina părinților și a profesorilor”, a transmis el.

Ce măsuri propune proiectul de lege al PSD

Proiectul de lege, susținut de mai mulți parlamentari, include trei măsuri principale: interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani, fără excepții; permiterea creării de conturi doar pe baza unui act de identitate pentru verificarea vârstei; și accesul la platformele de socializare pentru adolescenți cu vârste peste 14 ani doar cu acordul părinților, alături de implementarea unor mecanisme eficiente de control parental. De asemenea, proiectul prevede interzicerea mesajelor private nesolicitate de la adulți către minori și impune platformelor digitale obligații clare de prevenție și intervenție.

„Toți parlamentarii care sunt de acord cu acest proiect sunt invitați să-l susțină, indiferent de culoarea politică. Este timpul să acționăm înainte să mai aibă loc alte tragedii”, a declarat Ivan.

Liderul PSD a subliniat necesitatea unor sancțiuni stricte pentru platformele care nu respectă viitoarele reglementări. „Măsurile propuse trebuie însoțite de verificarea reală a vârstei și de protecția datelor personale. Altfel, riscăm să avem o reglementare bună pe hârtie, dar inutilă în practică”.

O profesoară de 28 de ani a fost atacată și înjunghiată de un elev

O profesoară de 28 de ani, rănită grav în urma unui atac cu cuțitul, a fost operată de urgență, potrivit News.ro. Femeia a suferit multiple plăgi prin înjunghiere la frunte, pleoapa inferioară și zona toracică, necesitând intervenții de chirurgie plastică și toracică.

„Pacienta este stabilă hemodinamic și respirator, urmând să rămână internată pentru tratament și monitorizare la Secția Chirurgie generală”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean Bistrița.

Un elev de 12 ani, rănit în aceeași agresiune, a primit tratament la Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie. El a suferit plăgi prin înjunghiere la scalp, ureche, umăr și torace, însă a fost externat ulterior cu recomandări medicale, conform aceleiași surse.

Elevul de 13 ani a intrat în școală cu un briceag

Atacul violent a fost comis de un băiat de 13 ani, elev în clasa a VII-a, care ar fi urmărit să atace un alt coleg din cauza unor neînțelegeri legate de etnie. În momentul în care profesoara a ieșit din clasă, agresorul a atacat-o, iar elevul de 12 ani a intervenit să o apere, devenind și el victimă.

Agresorul, însoțit de poliție, a fost evaluat medical la spital, apoi transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.