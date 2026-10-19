Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, și-a înaintat demisia. Mutarea radicală decisă de conducerea PNL

Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu, susținut de PNL, și-a depus demisia luni, 19 octombrie, din funcţie. Decizia sa vine după ce liberalii au anunțat că vor intra în opoziție.

Adrian Picoiu și-a depus demisia din funcția de prefect

Deși inițial Adrian Picoiu a precizat că va asigura funcţionarea Instituţiei Prefectului până la numirea altui prefect, el a anunţat apoi că a transmis demisia către Cabinetul premierului.

„Îmi voi depune demisia după trecerea guvernului şi voi asigura funcţionalitatea Instituţiei până la numirea viitorului prefect. Pe scurt, voi respecta decizia partidului din care fac parte”, a precizat, luni, Adrian Picoiu, potrivit News.ro.

Ulterior, prefectul de Constanţa a revenit, luni după-amiază, asupra declaraţiei iniţiale.

„În urma deciziei forului central al PNL, demisia mea a fost înaintată cabinetului primului ministru astăzi ( luni, 19 octombrie n.r.). Demisia se validează prin Hotărâre de Guvern de revocare a mandatului de prefect. Până la emiterea acesteia voi asigura continuitatea activitatii Instituţiei Prefectului”, a declarat Picoiu.

Demnitarii susținuți de PNL trebuie să renunțe la funcții, după ieșirea de la guvernare

Amintim că preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că partidul pe care îl conduce urmează să intre în opoziţie și a cerut ca toţi cei care ocupă funcţii politice să demisioneze din funcţie.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile (...) și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute astăzi cu sprijinul Partidului Național Liberal”, a precizat sâmbătă, 17 octombrie, Ilie Bolojan, într-o conferință de presă.

„Conform procedurii normale, cei care sunt numiți într-o funcție cu sprijinul Partidului Național Liberal vor părăsi aceste poziții. Toți ceilalți, funcționari, personal contractual, care au acces în anumite funcții prin concursuri sau prin proceduri legale vor proceda conform acestor proceduri”, a adăugat el.

Ședința plenului reunit al Parlamentului pentru învestirea noului Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu este programată marți, 20 octombrie 2026, începând cu ora 14:00 PNL a anunțat că va vota pentru învestire.

Președintele Consiliului Județean Cluj îl atacă pe Ilie Bolojan

Decizia PNL de a intra în opoziție și de a retrage oamenii susținuți politic din funcții a provocat o reacție dură chiar în interiorul partidului. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a cerut ca demisiile să înceapă de la vârful PNL și l-a indicat direct pe Ilie Bolojan drept primul care ar trebui să plece.

„Ajunge! Pleacă toți sau niciunul! Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice!”, a transmis Alin Tișe.

Acesta susține că responsabilitatea pentru situația actuală aparține conducerii PNL, pe care o acuză de incompetență și de gestionarea defectuoasă a partidului.

„Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru! Oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă”, a scris Tișe.

Șeful CJ Cluj l-a nominalizat direct pe Ilie Bolojan, președintele PNL, cerându-i să își asume responsabilitatea politică.

„Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere, care, luați la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL!”, a afirmat liberalul.

Alin Tișe critică și modul în care conducerea centrală a decis viitorul politic al partidului, susținând că membrii din teritoriu nu au fost consultați dacă își doresc participarea la guvernare sau trecerea în opoziție.