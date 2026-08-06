Cum funcționează capcana întinsă de hackeri

Raportul publicat de Microsoft arată că operațiunea este orchestrată de o grupătură numită Storm-2945. Aceasta este o subdiviziune a grupului de spionaj cibernetic Midnight Blizzard (cunoscut în comunitatea de securitate cibernetică și sub denumirile APT29, Cozy Bear sau BlueBravo), despre care serviciile de informații occidentale susțin că își desfășoară activitatea sub coordonarea directă a Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR).

Campania rău-intenționată a fost identificată la începutul lunii mai și vizează în mod direct hotelurile și alte locații din industria ospitalității care le cer clienților să se conecteze la internet prin intermediul așa-numitelor portaluri captive – paginile web de autentificare unde trebuie să introduci numărul camerei sau adresa de e-mail înainte de a primi acces la rețea.

Potrivit cercetătorilor în securitate cibernetică, atacatorii manipulează traficul de date pe rețelele deja compromise. În momentul în care un utilizator încearcă să acceseze internetul, el este redirecționat automat către pagini false care imită perfect interfața de autentificare Microsoft sau către alerte frauduloase care cer actualizarea browserului sau a sistemului de operare.

Metoda folosește două tactici principale pentru a infecta dispozitivele victimelor. Pe de o parte, paginile false de autentificare sunt folosite pentru a fura numele de utilizator și parolele conturilor. Pe de altă parte, ferestrele pop-up care cer instalarea unor „actualizări urgente de securitate” îi păcălesc pe utilizatori să descarce ei înșiși programe periculoase de tip malware.

Firma de securitate cibernetică ReliaQuest, care a identificat primele semne ale acestei campanii globale, a confirmat că atacurile au vizat deja hoteluri și spații de cazare din multiple orașe din Statele Unite, precum și din India sau Arabia Saudită.

Centrelor de conferințe și spațiilor de lucru comune le-a fost aplicată aceeași schemă, țintele principale fiind persoanele care călătoresc în interes de afaceri, diplomații și jurnaliștii.

Ce pot fura hackerii din dispozitive

Odată ce utilizatorul descarcă din greșeală fișierele infectate, hackerii preiau controlul asupra dispozitivului prin intermediul a două programe malware extrem de periculoase.

Primul program, denumit CornFlake, le permite atacatorilor să preia controlul complet de la distanță asupra calculatorului infectat. Prin intermediul acestuia, hackerii pot fura fișiere confidențiale, pot înregistra tastele apăsate de utilizator și pot chiar să activeze microfonul sau camera web a dispozitivului pentru a înregistra audio și video în timp real.

Cel de-al doilea soft malțios, denumit ChocoShell, acționează în fundal fără a da semne vizibile. Misiunea sa este să colecteze în mod tăcut parolele salvate în browser, cookie-urile de sesiune, cheile de acces pentru rețelele Wi-Fi și tokenurile de autentificare care le permit hackerilor să acceseze conturile personale fără a mai fi nevoie de parolă.

Microsoft a atras atenția că atacurile nu se mai limitează doar la calculatoarele cu sistem de operare Windows. Unele dintre paginile frauduloase conțin instrucțiuni specifice pentru utilizatorii de telefoane Android, determinându-i pe aceștia să instaleze aplicații periculoase în format APK.

Avertismente extinse pentru locurile publice

Situația actuală vine în continuarea altor semnale de alarmă trase de autoritățile de securitate. Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie avertizase anterior că grupări de hackeri precum APT28 au exploatat routerele de internet vulnerabile din spațiile publice pentru a deturna traficul web și a desfășura activități de spionaj pe echipamente învechite sau neprotejate corespunzător.

Specialiștii de la ReliaQuest subliniază că orice organizație sau instituție care pune la dispoziție rețele de Wi-Fi cu pagini de autentificare poate deveni o țintă. Lista include aeroporturi, spitale, campusuri universitare, centre comerciale și spații de co-working.

Pentru a vă proteja datele personale în timpul călătoriilor, experții recomandă utilizarea conexiunii de date mobile (hotspot personal) în locul rețelelor Wi-Fi gratuite din hoteluri, folosirea unei rețele private virtuale (VPN) securizate și refuzul categoric de a descărca actualizări de software din surse neoficiale în timp ce sunteți conectați la rețele publice.

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