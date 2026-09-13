Barbara Cartland, autoarea britanică ce a vândut aproximativ 750 de milioane de cărți, rămâne un nume cu greutate în istoria literaturii, fiind depășită la vânzări doar de William Shakespeare și Agatha Christie, conform BBC. Cu toate acestea, la 26 de ani de la moartea sa, cărțile sale au dispărut aproape complet din librării, iar imaginea sa extravagantă eclipsează moștenirea literară.

Barbara Cartland, o viață plină de drame și începutul unei cariere literare de succes

Născută în 1901, Cartland a trăit aproape întregul secol al XX-lea, martoră la schimbări sociale și politice profunde, inclusiv la revoluția sexuală din anii '60 și la ascensiunea feminismului.

Potrivit unei noi biografii scrise de Matthew Sweet, „The Great Dictator: A Life of Barbara Cartland”, viața sa a fost marcată de momente dramatice încă din copilărie. La doar doi ani, bunicul său patern s-a sinucis după ce a dat faliment, ceea ce a dus la pierderea averii familiei. Mama sa, Polly, a luptat să mențină statutul social al familiei, iar tânăra Barbara a urmat exemplul, frecventând cercurile aristocratice ale vremii.

Cariera sa literară a început în 1925 cu romanul „Jigsaw”, inspirat din propria sa viață amoroasă agitată. Deși ulterior s-a axat pe romane de dragoste istorice, primele sale lucrări, precum „Blood Money” (1926) sau „Dangerous Experiment” (1936), au abordat subiecte controversate pentru epoca respectivă, cum ar fi avorturile ilegale sau antisemitismul nazist.

Brandul personal al scriitoarei Barbara Cartland și succesul uriaș al romanelor sale de dragoste

Cartland a atins apogeul carierei sale în anii '60-'80, în perioada de aur a romanelor de buzunar. Scriitoarea producea câte un roman la fiecare două săptămâni, oferind cititorilor evadare din realitatea cotidiană. „Le ofer glamour, haine frumoase și bărbați minunați după care tânjesc”, spunea ea. Cărțile sale, deși criticate pentru formula lor repetitivă, au fost îndrăgite de milioane de femei, inclusiv de Diana Spencer, viitoarea Prințesă de Wales, care era și nepoata sa vitregă.

Cartland era o maestră a autopromovării, o precursoare a brandingului personal

Îmbrăcată mereu în roz și însoțită de un câine mic, aceasta controla cu strictețe interviurile și și-a publicat chiar și propria autobiografie pentru a-și proteja imaginea. Cu toate acestea, viața sa a fost plină de contradicții: deși respingea feminismul, a militat pentru drepturile femeilor casnice și ale comunității rome, contribuind la crearea primului loc permanent pentru romi din Marea Britanie, supranumit „Barbaraville”.

Moștenirea și influența lăsată de Barbara Cartland în istoria literaturii romantice universale

Deși cărțile sale nu mai sunt ușor de găsit, Barbara Cartland rămâne o figură iconică în literatura romantică. „Cărțile ei au fost scrise pentru un moment anume și reflectă dorințele unui public care nu mai există astăzi”, explică Matthew Sweet. Totuși, istoricii literari precum Dr. Amy Burge îi recunosc importanța în popularizarea genului, mai ales în rândul publicului feminin din clasele muncitoare.