Potrivit postării de pe blogul său, lista de cărți propusă pentru anul acesta nu este una ușoară, iar celor care doresc să citească ceva mai lejer le recomandă romanul ”The Rosie Result” de Graeme Simsion şi cartea ”The Moment of Lift”, scrisă de soţia sa, Melinda Gates.

”Upheaval”, de Jared Diamond. Prima dintre cele cinci propuneri este scrisă de autorul care a publicat și ”Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies”, o carte pe care Gates a prezentat-o drept ”o carte de modelare a disciplinei, ce foloseşte principii cheie ale terapiei de criză pentru a înţelege ce se întâmplă cu naţiunile aflate în criză”.

”Nine Pints”, de Rose George. Bill Gates este interesat de multă vreme de sânge şi de instrumente de diagnostic ce implică sângele astfel că a fost imediat atras de acest volum al cărui titlu face referire la cantitatea de sânge prezent în corpul unei persoane adulte obişnuite.

”A Gentleman in Moscow”, de Amor Towles. Singura operă de ficţiune prezentă pe lista miliardarului oferă, ”o imagine amuzantă, isteaţă şi surprinzător de optimistă asupra istoriei Rusiei, văzută prin ochii unui bărbat”, un conte condamnat în 1922 la domiciliu, într-un hotel elegant din Moscova. Gates scrie că această carte ofero ”O poveste de dragoste fantastică, politică, spionaj, creşterea copilului şi poezie. Din punct de vedere tehnic, volumul este o ficţiune istorică, însă poate fi la fel de corect numit thriller sau poveste de dragoste”.

”Presidents of War”, de Michael Beschloss. Bill Gates spune că s-a simțit atras de această carte datorită interesului său pentru Războiul din Vietnam. ”Este greu să citeşti despre conflictele din prezent fără să te gândeşti cum ar putea fi ele conectate cu trecutul şi ce impact ar putea avea asupra viitorului”, notează el.

”The Future of Capitalism”, de Paul Collier. În legătură cu această carte, Gates spune că a fost surprins să constate că cea mai recentă carte a autorului tratează polarizarea economică. ”Deşi nu sunt de acord cu el pe toate planurile, cred că analiza pe care o face asupra problemei este mai bună decât soluţiile propuse – experienţa sa ca economist specialist în dezvoltare îi oferă o perspectivă deşteaptă asupra direcţiei în care se îndreaptă capitalismul”, a notat Bill Gates.

