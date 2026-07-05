Comparativ cu iunie 2025, creșterea este de doar 5%, însă volumul total de 68.000 de apartamente vândute în prima jumătate a acestui an rămâne cu 9% sub nivelul din aceeași perioadă a anului precedent.

Bucureștiul domină în continuare piața rezidențială, cu 4.276 de tranzacții înregistrate doar în luna iunie. Cele mai multe vânzări la nivelul Capitalei au fost în sectorul 3, cu peste 5.100 de apartamente tranzacționate în primele șase luni din 2026, urmat de sectorul 1 (3.779) și sectorul 2 (3.731), potrivit Economica.

În afara Bucureștiului, Timișoara conduce clasamentul pieței rezidențiale, devansând Brașovul, cu o creștere de 8% în luna iunie comparativ cu mai.

În primele șase luni ale anului, Brașovul a contabilizat peste 2.200 de apartamente vândute, însă numărul tranzacțiilor scade constant din luna martie, momentul de vârf al pieței locale.

De remarcat este ascensiunea Iașiului, care, cu 504 apartamente vândute în iunie, a urcat pe locul patru în clasamentul național, depășind Constanța și Cluj-Napoca.

În orașul de pe Someș, piața imobiliară s-a stabilizat la peste 300 de tranzacții lunare, după un început puternic de an. Potrivit stiridecluj, cifra reflectă o stagnare, într-un context în care alte piețe regionale par să câștige teren.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE