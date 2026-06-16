Morgan, din Clayton, verificase rezultatele în timp ce făcea o livrare, relatează site-ul postului de televiziune CBS 17 din Statele Unite.

„Am tras pe dreapta ca să verific numerele și am zis: «Ce văd aici?». Încă nu cred că am reușit”, a declarat el, citat de North Carolina Education Lottery.

Luni, Morgan s-a prezentat la sediul loteriei din Raleigh pentru a-și ridica premiul. După reținerea taxelor, a primit 99.546 de dolari.

Șoferul plănuiește să-și achite datoriile și să economisească restul sumei. Potrivit NC Lottery, premiul Cash 5 din 15 iunie este de 286.000 de dolari.

Un alt șofer de TIR din Newcastle, împreună cu soția sa, au câștigat în 2024 câte 166.666 de lire sterline la loto. Bărbatul și-a sunat ulterior șeful și și-a părăsit locul de muncă: „Nu mai vin de mâine!”.

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