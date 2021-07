Lifestyle Bucură-te de beneficiile florilor asupra tenului tău în noile produse COSMETIC PLANT (PUBLICITATE) De Petre Dobrescu,

Prin știință și inovație, în cei 30 de ani de existență, COSMETIC PLANT și-a urmat cu perseverență misiunea: aceea de a ajuta femeile să se descopere în profunzime și să se bucure de propria individualitate, chiar dacă procedeul nu este unul instantaneu. După cum spune și sloganul COSMETIC PLANT, embrace your nature se întâmplă în timp, puțin câte puțin, cu răbdare și cu ajutorul produselor de calitate. Am putea asemăna acest procedeu cu modul în care se întâmplă lucrurile și în laborator, acolo undeCOSMETIC PLANT potențează puterea florilor și a plantelor pentru a obține produsele de care tenul tău are nevoie pentru a se bucura de o hidratare intensă și o îngrijire corespunzătoare.