Stadiul lucrărilor pe lotul 1 Cluj-Napoca-Aghireș

Compania Națională de Căi Ferate (CNCF) CFR SA a transmis, luni, că modernizarea pe Lotul 1 Cluj-Napoca-Aghireș, parte a proiectului de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, a ajuns la un stadiu fizic de 70%.

Tronsonul are o lungime de 30,41 km și reprezintă o etapă importantă pentru modernizarea legăturii feroviare dintre Cluj-Napoca, Oradea și frontiera de vest a României.

„În teren se execută lucrări complexe la infrastructura și suprastructura feroviară, terasamente, drenaj, aparate de cale, poduri, podețe, peroane, copertine, instalații de semnalizare, telecomunicații și tracțiune electrică. Proiectul include 2 stații CF, 2 halte de mișcare, 8 puncte de oprire, 13 poduri, 35 de podețe și un pasaj denivelat”, informează CFR SA.

La finalizarea lucrărilor, tronsonul Cluj-Napoca – Aghireș va oferi condiții mai bune de circulație pentru trenurile de călători și de marfă. Vor fi timpi de parcurs reduși și o conexiune feroviară mai eficientă în nord-vestul României.

Lucrările pe Lotul 1 sunt executate de Asocierea Railworks, formată din companiile Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. Contractul a fost semnat în decembrie 2022, pentru 1.611.475.802 lei, fără TVA.

Avansează și lucrările la Lotul 2 Lugoj – Timișoara Est

De asemenea, lucrările avansează și pe șantierul Lotului 2 Lugoj – Timișoara Est, parte a proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad. Lucrările continuă pe o lungime de 53,91 km, în județul Timiș. Potrivit CFR SA, stadiul fizic al proiectului a ajuns la 74,35%, iar lucrările sunt în derulare.

„Intervențiile vizează modernizarea infrastructurii și suprastructurii feroviare, lucrări la terasamente, drenaj, instalații feroviare, aparate de cale, poduri, podețe, peroane, copertine și elemente de protecție a mediului”, conform sursei citate.

În zona Topolovăț ,din comuna Topolovățu Mare, care se află în județul Timiș, aproximativ 10 km de infrastructură modernizată au fost deja deschiși circulației

„La finalizarea lucrărilor, modernizarea liniei va permite creșterea vitezei de circulație până la 160 km/h pentru trenurile de călători și până la 120 km/h pentru trenurile de marfă, cu efecte directe asupra siguranței feroviare, capacității de trafic și conectivității regionale”, precizează CFR SA.

Constructorul care lucrează pe șantierul feroviar Lugoj-Timișoara Est este compania spaniolă FCC Construccion S.A. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat la data de 28 decembrie 2022. Valoarea contractului (fără TVA) este de 1.916.221.849,14 lei.

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