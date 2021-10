Descoperă povestea sărbătorii de Halloween, când pică în 2021 și care sunt legendele din spatele ei

Când e Halloween în 2021 și ce semnificație are

Și în 2021, ca și în alți ani, Halloween este marcat pe 31 octombrie, fiind o dată fixă pentru această sărbătoare în întreaga lume.

Sărbătoarea care în ultimii ani a devenit cunoscută la noi în țară are origine celtică și s-a răspândit odată cu imigranții irlandezi din Statele Unite ale Americii, în secolul al XIX-lea.

Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows- Even (evening), noaptea dinainte de All Hallows, iar sărbătoarea de Halloween a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental, catolic și protestant. În aceste culte, ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie.

De-a lungul secolelor, sărbătoarea cunoscută sub numele de Halloween a fost influențată de mai multe culturi, spre exemplu: în Imperiul Roman era cunoscută drept Ziua Pomona, la celtici era cunoscut festivalul Samhain, iar la creștini sărbătoarea era cunoscută drept Sărbătoarea Tuturor Sfinților.

Cum poți sărbători Halloween 2021

Cu ocazia sărbătorii de Halloween 2021, puteți pregăti o masă delicioasă cu niște băuturi de Halloween care să mențină spiritul sărbătorii.

De asemenea, puteți să păstrați tematica evenimentului cu un machiaj de Halloween, amuzant sau horror și să faceți unele decorațiuni de Halloween care să dea aerul tradițional.

Dacă vrei să petreci liniștit acest moment, nu ai decât să te îmbraci specific sărbătorii și să vezi filme de Halloween în confortul casei tale. Nu ai habar ce costume de Halloween poți alege? Opțiunile sunt nelimitate, în plus, dacă stai acasă te poți îmbrăca oricum, până la urmă e petrecerea ta!

Legenda dovleacului de Halloween

Atunci când este Halloween, deci și în 2021, una dintre cele mai semnificative decorațiuni este dovleacul.

Dovleacul, simbolul Halloween-ului, îl are drept personaj principal pe Jack oLantern, un zgârcit ce a fost metamorfozat în celebrul dovleac.

Personajul obișnuia să le joace des feste tuturor, ba chiar să îl provoace pe însuși Diavolul. Atunci când el moare, se închid porțile Raiului și însuși Diavolul refuză să îl primească în iad. Jack oLantern se sperie și îi cere doar o călăuză pentru a merge prin întuneric, însă el primește un felinar, unealtă ce mai târziu are să îi devină călăuză pentru eternitate.

Echivalentul românesc al sărbătorii de Halloween

Ziua de Sf. Andrei marchează începutul iernii, fiind cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Sânandrei Cap-de-Iarnă. Pregătirea pentru sărbătoarea Sfântului Andrei, care poate fi considerată un Halloween autentic românesc, se face încă din ajun, adică din 29 noiembrie când se practică o serie de ritualuri menite să țină la distanță strigoii și spiritele rele, creaturi și laitmotivuri care se întâlnesc și în tradiționalul Halloween american.

Noaptea din Ajunul Sfântului Andrei este considerată noaptea în care spiritele morților se întorc printre cei vii, sub formă de strigoi, ademenindu-i să iasă din case. Tot potrivit legendei, există și strigoi vii care se războiesc între hotare cu cei morți, până la primul cântat al cocoșilor. A doua zi, cei vii, care rămân să locuiască printre oameni, vor putea fi recunoscuți după rănile și zgârieturile de pe chip.

O altă tradiție populară românească de Sfântul Andrei, care are mare legătură și cu cele legate de Halloween este cea legată de lupi. Sfântul Andrei este stăpânânul lupilor, fiind cel care îi protejează pe oamenii atacați de aceste animale, despre care se știe în legende că, în noaptea cu lună plină se transformă în vârcolaci.

Tradiții de Halloween

Atunci când este Halloween, dar mai puțin probabil în 2021, din cauza situației pandemice, sunt organizate activități cum ar fi trick-or-treat, adunări festive, îmbrăcăminte, mâncăruri dulci și Jack-o-lanterne sau dovlecii felinar.

Pe măsură ce credințele și obiceiurile europene au ajuns printre americani, a început să apară și o versiune distinctă americană a Halloween-ului. Primele festivități au inclus „petreceri de joacă”, evenimente publice organizate pentru a sărbători recolta, unde vecinii vor împărtăși povestiri despre morți, își vor spune averile, vor dansa și vor cânta.

Deoarece sărbătoarea cade în vremea recoltării merelor, merele glazurate sau caramelizate se numără printre mâncărurile tradiționale de Halloween.

