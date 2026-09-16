Zelenski i-a cerut lui Putin o listă cu obiectivele care să fie incluse într-un armistițiu energetic

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Kremlinului „să pună pe masă” o listă cu obiective care să fie incluse într-un armistițiu energetic.

„Suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic, dar trebuie să înțelegem ce înseamnă acest lucru pentru Ucraina. Pentru Putin, energia înseamnă să vândă petrol și gaze. Pentru noi, energia înseamnă să avem electricitate și gaze pentru poporul nostru”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat pentru CBS News.

Potrivit șefului statului ucrainean, chestiunea cu privire la încetarea atacurilor asupra instalațiilor energetice a fost ridicată în timpul discuțiilor purtate la Kiev cu emisarii prezidențiali americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Mai exact, cei doi emisari au propus Ucrainei să nu mai atace rafinăriile de petrol din Rusia.

La rândul lui, Zelenski a cerut ridicarea blocadei asupra exporturilor de cereale ale Ucrainei, care trebuie să vândă aproximativ 30 de milioane de tone de produse agricole. „Chiar și în timpul unui război, se pot găsi anumite oportunități de dezescaladare. Dacă negociezi, înseamnă că demonstrezi bunăvoință sau voință politică de a pune capăt războiului”, a subliniat președintele ucrainean.

Acum două zile, președintele american Donald Trump a susținut că Ucraina și Rusia s-au angajat să nu mai atace instalațiile energetice. Volodimir Zelenski a declarat că este de acord cu un astfel de armistițiu, dar așteaptă propuneri concrete de la partenerii săi. Kremlinul a salutat „o idee bună”, dar nu a precizat dacă îi va da curs. În schimb, a plusat cerând ridicarea sancțiunilor.