Importanța omologării FCI

Certificarea FCI aduce beneficii crescătorilor de câini de rasă pură, cluburilor de rasă, proprietarilor de câini și tuturor celor implicați în ecosistemul industriei chinologice. Obținerea certificării internaționale înseamnă că o canisă este recunoscută la nivel internațional pentru respectarea practicilor de reproducere și pentru reputația de a crește câini conform standardelor global acceptate, stabilite de FCI. Acest aspect este esențial atât pentru crescători, cât și pentru cumpărătorii interesați de câini de rasă cu pedigree.

De asemenea, oamenii se bazează pe recomandări atunci când evaluează câinii, iar certificarea FCI le oferă acces la standarde universal acceptate. Acestea îi ajută pe crescători să-și alinieze programele de reproducere la ghiduri recunoscute internațional, bazându-se pe resurse de specialitate și nu doar pe opinii. De asemenea, omologarea FCI presupune angajamentul de a respecta standardele de rasă, ceea ce permite crescătorilor să participe la evenimente recunoscute la nivel mondial. În acest fel, câinii pot obține titluri internaționale, crescând prestigiul și valoarea exemplarelor de reproducere sau de expoziție, potrivit COBA. Membrii FCI beneficiază de acces mai facil la o rețea globală de crescători, arbitri, dresori și cluburi chinologice.

Ce beneficii au asociațiile chinologice afiliate la FCI

Această apartenență facilitează colaborări, schimb de experiență și consolidarea relațiilor profesionale și, totodată, deschide accesul la oportunități educaționale, precum seminarii, ateliere și conferințe dedicate progresului raselor canine. Apartenența la FCI poate oferi suport legal în ceea ce privește înregistrarea raselor, disputele legate de pedigree sau alte probleme de reproducere. De asemenea, câinii crescuți de membri certificați primesc pedigree-uri oficiale recunoscute internațional, ceea ce facilitează verificarea autenticității și trasabilitatea unei rase. Aceasta menține integritatea documentației și oferă siguranță cumpărătorilor că achiziționează câini de rasă pură.

Câinii proveniți din canise certificate FCI au, de regulă, o valoare de piață mai mare, datorită pedigree-ului documentat și conformării la standarde internaționale de sănătate și de rasă. Ca membri ai FCI, crescătorii și cluburile au posibilitatea de a contribui la elaborarea politicilor globale privind reproducerea, bunăstarea câinilor și sporturile canine. Pentru organizațiile chinologice, așa cum este și Asociația Chinologică Română, apartenența la FCI este o oportunitate importantă de a influența deciziile care modelează viitorul industriei canine.

Rase de câini românești omologate de FCI

România are o tradiție îndelungată în creșterea și selectarea raselor de câini ciobănești și de pază, care sunt răspândite şi apreciate de toată lumea. Dintre rasele canine autohtone, în ultimii zece ani, doar patru au fost recunoscute la nivel internațional. Rasele românești de câini care sunt recunoscute în mod oficial de Federația Chinologică Internațională (FCI), care reprezintă standardul de referință pentru omologare, sunt, în ordine cronologică, Ciobănescul Românesc Carpatin (2015), Ciobănescul Românesc Mioritic (2022), Ciobănescul Românesc de Bucovina (2023) și Ciobănescul Românesc „Corb”. Acesta din urmă este ultimul inclus pe lista FCI, în 2024, dar cu titlu provizoriu. Aceste rase au standarde formulate și publicate în nomenclatorul internațional. Iată cele mai importante informații referitoare la fiecare dintre cele patru rase de câini românești:

Ciobănescul Românesc Carpatin

Utilizat de sute de ani de către ciobanii români din Munții Carpaţi, Ciobănescul Românesc Carpatin a fost selecţionat dintr-o rasă endemică prezentă în spaţiul carpato-danubian. De secole, principalul criteriu de selecţie a fost utilitatea sa, acesta păstrându-şi caracterul intact până în prezent. Este un excelent câine de pază, dar și un companion loial și afectuos pentru oameni. Are o înălțime de 60-73 cm și o greutate de 35-50 kg, iar durata medie de viață este de 12-14 ani. Cu o alură impunătoare și armonioasă, acesta este un câine de talie relativ mare, agil, niciodată greoi, cu un aspect general viguros, cu cap mare, bot conic și o blană deasă de lungime medie și dreaptă. Dimorfismul sexual este bine marcat, masculii fiind mai înalţi şi mai puternici decât femelele, se menționează pe site-ul oficial al Asociației Chinologice Române.

Ciobănescul Românesc Mioritic

Considerat un simbol al satului românesc, Ciobănescul Românesc Mioritic este un câine viguros, rezistent și rapid. De asemenea, este un câine echilibrat şi calm, un câine foarte bun pentru paza turmelor, curajos, un luptător eficace contra posibililor prădători precum urși, lupi, râși, etc. și, totodată, neîncrezător cu necunoscuţii. Se caracterizează printr-un cap masiv, ochi închiși la culoare și o conformație robustă. Mioriticul poate atinge 70-75 cm înălțime (masculul) și 65-70 cm (femela) și o greutate de 40-60 kg. Blana sa bogată poate avea o lungime de până la 16 cm, este ușor ondulată, cu fir aspru la exterior și un strat inferior moale și des. Culorile acestei rase variază între alb, gri, alb cu pete negre sau gri. Nu este foarte vocal și se adaptează cu ușurință diverselor contexte de viață.

Ciobănescul Românesc de Bucovina

Ciobănescul de Bucovina este o rasă naturală care s-a format în arealul Carpaţilor. O atenţie specială în ceea ce priveşte selecţia şi ameliorarea s-a format în Nord-estul României, în regiunea Bucovinei. Folosit de daco-romani pentru vânat sau pentru a le păzi turmele interminabile de oi, Ciobănescul Românesc de Bucovina este cel mai mare dintre cele patru rase, putând ajunge la o înălțime de 80 cm (masculii) și 75 cm (femelele), la o greutate medie de 75-80 kg. Deși are o statură impresionantă, se dovedește surprinzător de agil. Curajos, vigilent și extrem de devotat, este o alegere excelentă pentru protecția gospodăriilor și a turmelor. De asemenea, este echilibrat, calm, foarte devotat și iubeşte copiii, dar este neîncrezător faţă de străini. Excelent câine de pază şi foarte combativ contra eventualilor prădători.

Ciobănescul Românesc Corb

Aceasta este o rasă naturală care s­a format în arealul Carpaţilor Meridionali şi în regiunile subcarpatice, în județele Dâmboviţa, Argeş, Prahova și Braşov. Ciobănescul Românesc Corb este cea mai nouă rasă canină românească omologată la nivel internațional. Numele său provine de la blana neagră caracteristică, care poate fi uneori însoțită de o mică pată albă pe piept. Este un câine de talie mare, masiv și puternic, care atinge între 65 și 75 cm în înălțime și o greutate medie de 50-60 kg. Se remarcă prin aspectul impunător, un lătrat puternic și prin loialitatea față de stăpân.

Curiozități despre câini

Anumite rase de câini, în special cele cu o predispoziție pentru activități de lucru și de colaborare cu oamenii, pot învăța și memora un număr impresionant de cuvinte. Un exemplu notabil în acest sens îl reprezintă câinii din rasa Border Collie, care pot învăța sute și chiar peste o mie de cuvinte în unele cazuri.

Coada ridicată și nemișcată indică faptul că un câine este concentrat și entuziasmat.

În perioada de creștere, cățeii dorm între 18 și 20 de ore pe zi.

Cățeii ating 50% din greutatea lor finală în primele 4-5 luni de viață.

Ogarul englez poate alerga cu până la 70 km/h.

Prima vedetă canină a fost Rin Tin Tin, un ciobănesc german care a apărut în mai multe filme din anii 1920.

Unii câini pot fi dresați să numere și să rezolve probleme matematice simple.

Rasa Chihuahua a fost denumită după o regiune din Mexic.

Câinii au de două ori mai mulți mușchi la nivelul urechilor decât oamenii.

Câinii cu urechile drepte aud mai bine decât cei cu urechile lăsate.

Rasele mici de câini se maturizează mai repede comparativ cu rasele mari.

Rasele mici de câini au o durată de viață mai lungă decât cele mari.

Biblia menționează câinii de peste 35 de ori, conform Foundanimals.org.

Puii de Chihuahua se nasc cu un punct moale pe craniu, exact ca bebelușii umani.

Câinii încetează să mai crească între 12 și 24 de luni.

Câinii își folosesc mustățile pe post de dispozitive de detectare.

Câinii pot învăța să detecteze cancerul și modificările glicemiei la oameni.

Câinii de asistență pot ajuta persoane cu Sindromul de stres posttraumatic, autism, persoanele nevăzătoare, cu probleme de mobilitate, epilepsie și diabet.

Cățeii se nasc orbi, surzi și fără dinți.

Simțul olfactiv al unui câine este de 10.000 de ori mai puternic decât al unui om.

Mângâierea unui câine poate reduce tensiunea arterială și ritmul cardiac.

Conform Guinness Book of World Records, câinele cu cele mai lungi urechi a fost un câine de vânătoare din rasa Bloodhound pe nume Tigger. Urechile lui aveau peste 33 cm.

Puii de Dalmațian nu se nasc cu pete, acestea apar pe măsură ce cresc.

Câinii din rasa Newfoundland au labe palmate.

O cățea fată, în medie, între 4 și 6 pui.

Când un câine este supraîncălzit și gâfâie, simțul mirosului i se reduce cu până la 40%.

Puii nou-născuți au senzori de căldură în nas pentru a-și găsi mama cât timp au ochii și urechile închise.

Câinii nu sunt complet daltoniști, ci pot vedea nuanțe de negru, alb, albastru și galben.

Câinii văd cel mai bine la răsărit și la apus.

Cățeaua Laika a fost primul animal trimis în spațiu, în 1957.

La fel cum amprentele oamenilor sunt unice, nu există doi câini cu aceeași „amprentă” nazală.

Câinii Mastiff pot ajunge să cântărească peste 90 kg.

Câinii sunt animale omnivore.

Obezitatea este cea mai frecventă problemă de sănătate la câini.

Foto: Shutterstock.com

