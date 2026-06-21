„De vânzare casă în satul Jamena, lângă Šid, Srem. 85 de metri pătrați plus anexe. Teren de 18 ari (1800 mp). Preț 25.000 de euro”, a scris el în anunț.

Potrivit cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International, prețul imobilului, semnificativ mai mic decât cel al locuințelor din orașe, și dimensiunea generoasă a terenului, au atras rapid atenția membrilor grupului.

Jamena este un sat situat în vestul Serbiei, în districtul Srem, aproape de frontiera cu Croația și la mică distanță de granița cu Bosnia și Herțegovina.

Înconjurat de păduri, câmpii și râul Sava, acest loc oferă un stil de viață liniștit în mijlocul naturii, atrăgând persoanele care doresc să evadeze din aglomerația urbană, scrie Blic.

De asemenea, un teren pentru o casă de vacanță pe malul unui râu din Serbia se vinde cu 1.000 de euro pe hectar.

Tot în Serbia, o casă de 114 metri pătrați se vinde cu 28.000 de euro. Proprietatea este complet mobilată și este aproape de Dunăre, fiind considerată ideală atât pentru locuit, cât și ca investiție pe termen lung.



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