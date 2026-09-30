Acciza la motorină, tăiată în continuare cu 25% în perioada 1–15 octombrie 2026

În urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026, Ministerul Finanțelor menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1–15 octombrie 2026.

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă

„Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei.

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1–15 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va rămâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

De asemenea, conform comunicatului, analiza aferentă primei jumătăți a lunii octombrie indică o variație procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +63,70%, în timp ce variația procentuală a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +35,01%.

În baza acestor indicatori și a mecanismului prevăzut de lege, reducerea accizei se menține la nivelul de 25% pentru perioada 1–15 octombrie 2026.

Ce urmărește această intervenție