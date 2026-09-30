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Horoscop 1 octombrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
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Este o zi tensionată, iar pericolele cele mai mari vor apărea în momentul în care vei dori să îți impui dorințele, în special față de cei dragi.
Multe dintre problemele acestei zile vor fi provocate de agresivitate în exprimare, dar și în gesturi sau chiar decizii.
Este foarte important să îți păstrezi calmul, în special în timpul deplasărilor sau al discuțiilor cu cei din anturajul apropiat.
Ar fi bine să eviți deciziile impulsive, cheltuielile majore și atitudinile radicale față de cei dragi. Este o zi încărcată de tensiuni.
Dialogurile cu cei din familie pot deveni rapid conflictuale. Deciziile luate pe acest fond tensionat nu pot fi decât proaste.
Ar fi bine să îți măsori cuvintele, să fii foarte atent la ceea ce faci și să-ți temperezi orgoliul, mai ales în timpul deplasărilor de orice fel.
Pot să apară conflicte care te vor costa, din cauza unei enervări de moment să iei decizii care îți vor provoca pagube financiare.
S-ar putea să se ia decizii peste capul tău sau chiar tu să faci asta, dacă ești în postura de șef, să decizi totul de capul tău. Problema e că vor exista consecințe.
Astăzi vei avea de ales între luptele inutile și protejarea stării tale de sănătate. Deplasările pe distanțe mari se asociază cu riscuri nebănuite.
Se poate vorbi despre o pagubă pe care ți-o provoci singur, prin decizii luate la nervi sau prin acceptarea unei situații care ar trebui clarificată rapid.
Sunt posibile conflicte cu partenerii de orice fel, din cauza unor replici neinspirate, rostite pe fundul unui orgoliu exagerat.
Este posibil să ai parte de o zi provocatoare la locul de muncă, să fie nevoie să mobilizeze resurse pe care nu le folosești de obicei. Este bine să ai răbdare și să rămâi calm.