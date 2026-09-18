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Castelul Bran, pe lista obiectivelor turistice „false”: ce legătură are, de fapt, cu Dracula

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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CASTELUL BRAN Castelului Bran din localitatea cu acelasi nume din judetul Brasov
Castelul Bran, inclus pe lista atracțiilor înșelătoare Sursa foto: Hepta
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Castelul Bran din România a fost inclus într-o listă internațională a obiectivelor turistice considerate „false” sau înșelătoare pentru turiști. Castelul este real și are o istorie medievală documentată, însă asocierea sa cu Dracula și Vlad Țepeș este mult mai complicată decât sugerează celebra imagine a „Castelului lui Dracula”.

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Castelul Bran a ajuns pe lista obiectivelor turistice „fake”.

Castelul Bran, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România, a ajuns pe o listă internațională a obiectivelor turistice descrise drept „false” sau care nu sunt exact ceea ce par. Clasamentul publicat de Daily Mail pune alături locuri celebre precum Checkpoint Charlie din Berlin, balconul Julietei din Verona și Palatul Knossos din Creta.

În cazul Castelului Bran, problema nu este existența monumentului. Castelul este un obiectiv istoric real, construit în Evul Mediu și cu o istorie documentată. Controversa ține mai ales de legătura dintre Bran și legenda lui Dracula.

Castelul Bran este real, dar Dracula este o poveste

Castelul Bran a fost construit la sfârșitul secolului al XIV-lea, având inițial rol strategic și comercial. Documentele istorice indică anul 1377 pentru aprobarea construcției, iar castelul a fost finalizat în 1388. Fortificația controla unul dintre importantele drumuri dintre Transilvania și Țara Românească.

Ulterior, castelul a avut mai multe roluri, iar în 1920 a fost oferit Reginei Maria a României. Regina a transformat Branul într-o reședință regală, iar castelul a devenit unul dintre locurile sale preferate.

Legătura cu Dracula este însă mult mai puțin directă.

Site-ul oficial al Castelului Bran precizează că personajul Contele Dracula, creat de scriitorul irlandez Bram Stoker, este unul fictiv. Dracula nu este identic cu domnitorul Vlad Țepeș, chiar dacă cele două personaje au fost asociate ulterior în cultura populară.

Bram Stoker nu a vizitat niciodată România

Unul dintre cele mai importante detalii în povestea Castelului Bran este faptul că Bram Stoker nu a vizitat România.

Potrivit informațiilor publicate de Castelul Bran, scriitorul s-ar fi bazat în descrierea castelului lui Dracula pe materiale disponibile în Anglia la sfârșitul secolului al XIX-lea. Castelul imaginar descris de Stoker prezintă asemănări cu Bran, ceea ce a contribuit ulterior la asocierea dintre monument și celebrul vampir.

În romanul „Dracula”, publicat în 1897, contele este un personaj fictiv, iar povestea sa nu constituie o descriere istorică a Castelului Bran.

De aici a apărut însă una dintre cele mai puternice asocieri turistice din România: Bran - Dracula - Transilvania.

Ce legătură are Vlad Țepeș cu Castelul Bran

Vlad Țepeș a avut într-adevăr legături istorice cu zona Bran și Brașov.

Domnitorul a intrat în conflict cu negustorii brașoveni și a trecut prin zona Bran în timpul campaniilor sale. Site-ul oficial al castelului subliniază însă că nu există documente care să demonstreze că Vlad Țepeș ar fi cucerit Castelul Bran.

Așadar, există o legătură istorică între Vlad Țepeș și regiunea Bran, însă aceasta nu înseamnă că Vlad a fost proprietarul castelului sau că monumentul a fost „castelul lui Dracula”.

Castelul Bran recomandă turiștilor să facă diferența între istoria reală a fortificației și personajul lui Dracula.

Castelul Bran, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România, se pregătește deja pentru perioada Halloweenului.

De ce a ajuns Castelul Bran pe lista obiectivelor „fake”

Lista Daily Mail pornește de la ideea unor atracții turistice care nu sunt exact ceea ce mulți vizitatori cred că sunt.

În cazul Branului, monumentul este autentic, dar imaginea de „Castel al lui Dracula” este în principal rezultatul asocierii dintre arhitectura castelului, romanul lui Bram Stoker și legenda creată în jurul lui Vlad Țepeș.

Prin urmare, eticheta de obiectiv „fake” trebuie privită în acest context: nu castelul este fals, ci una dintre cele mai cunoscute povești asociate cu el nu corespunde în totalitate realității istorice.

Alte obiective turistice „fake” din top

Castelul Bran nu este singurul loc celebru prezentat în lista Daily Mail. Mai multe atracții cunoscute din Europa, Statele Unite și Asia au fost incluse din motive diferite.

1. Checkpoint Charlie - Berlin, Germania

Celebrul punct de trecere din Berlin a fost unul dintre simbolurile Războiului Rece. Însă ghereta fotografiată astăzi de numeroși turiști nu este structura originală.

După căderea Zidului Berlinului, punctul de control original a fost demontat. Structura amplasată în prezent este o replică, în timp ce originalul poate fi văzut la Muzeul Aliaților din Berlin.

Checkpoint Charlie din Berlin Sursa foto: Ioana Ion/Libertatea
Checkpoint Charlie din Berlin Sursa foto: Ioana Ion/Libertatea

2. Plymouth Rock - Massachusetts, SUA

Plymouth Rock este asociată cu sosirea pelerinilor de pe vasul Mayflower în 1620.

Problema este că locul exact al debarcării nu poate fi stabilit cu certitudine, iar piatra însăși a fost mutată de mai multe ori de-a lungul timpului.

Donna D. Curtin, directoarea executivă a Pilgrim Hall Museum, a declarat pentru Associated Press: „Fără îndoială, nu se află exact în același loc ca acum 402 ani”.

Astfel, disputa nu privește doar autenticitatea pietrei, ci și locul exact pe care îl marchează.

3. Balconul Julietei - Verona, Italia

La Verona, milioane de turiști au vizitat de-a lungul timpului Casa Julietei, asociată cu povestea de dragoste dintre Romeo și Julieta.

Casa are însă o istorie reală, iar asocierea cu personajul lui Shakespeare a fost construită ulterior.

Balconul Julietei din Verona Sursa foto: Ioana Ion/Libertatea
Balconul Julietei din Verona Sursa foto: Ioana Ion/Libertatea

Clădirea a aparținut familiei Dal Cappello, al cărei nume a fost asociat cu familia fictivă Capulet. În secolul XX, casa a fost restaurată pentru a semăna cu decorul romantic asociat piesei.

Celebrul balcon este, prin urmare, mai degrabă parte a tradiției turistice și literare decât un loc în care o Julieta istorică ar fi existat.

4. Masa Rotundă a Regelui Arthur - Winchester, Marea Britanie

În Marea Sală din Winchester se află celebra Masă Rotundă asociată cu Regele Arthur.

Există însă o problemă cronologică: legenda îl plasează pe Arthur în jurul secolelor V-VI, în timp ce masa este mult mai recentă.

Masa a fost realizată în jurul anului 1290, cu mult după perioada în care ar fi trăit legendarul rege.

Prin urmare, nu este masa istorică la care s-ar fi așezat Arthur și cavalerii săi, ci un obiect creat ulterior în jurul legendei.

5. „Satul Păcii” - Coreea de Nord

Kijong-dong, situat în partea nord-coreeană a Zonei Demilitarizate, este cunoscut oficial drept „Satul Păcii”, însă în afara Coreei de Nord este deseori numit „Satul Propagandei”.

De la distanță, localitatea pare să aibă clădiri, străzi și lumini aprinse.

De-a lungul timpului au apărut însă numeroase relatări potrivit cărora activitatea din localitate ar fi fost în mare parte regizată și că multe dintre clădiri ar fi fost doar fațade.

6. Castelul Bran - România

În cazul României, Castelul Bran este un monument istoric autentic, cu o istorie care începe în Evul Mediu. Problema este povestea care îl transformă în „Castelul lui Dracula”.

Castelul oficializează astăzi chiar el această distincție, prezentând separat istoria fortificației și mitul lui Dracula.

Vlad Țepeș a avut legături cu zona Bran, dar documentele nu demonstrează că ar fi fost proprietarul castelului. În schimb, Dracula din romanul lui Bram Stoker este un personaj fictiv.

7. Palatul Knossos - Creta, Grecia

Palatul Knossos este legat de civilizația minoică și de legenda Minotaurului.

Heraklion, Creta, Grecia – 23 septembrie 2025: Ruinele antice ale palatului minoic de la Knossos
Heraklion, Creta, Grecia – 23 septembrie 2025: Ruinele antice ale palatului minoic de la Knossos

O parte dintre ruine sunt autentice, însă aspectul pe care îl văd turiștii astăzi este rezultatul unor lucrări de restaurare ample realizate în special la începutul secolului XX de arheologul britanic Arthur Evans.

Unele ziduri, coloane și elemente colorate au fost reconstruite sau restaurate folosind tehnici și materiale moderne. Astfel, situl combină vestigii arheologice autentice cu reconstrucții.

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Tags: România Bran Stiri Brasov turism Obiective Turistice vacanțe Stiri Italia Stiri Germania SUA (Statele Unite ale Americii) Marea Britanie Coreea de Nord Stiri Grecia Vlad Țepeș
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