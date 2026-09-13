Castelul Bran, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România, se pregătește pentru perioada Halloweenului. Legenda lui Dracula, arhitectura medievală și atmosfera misterioasă atrag turiști din Europa și Statele Unite, iar Brașovul este inclus în clasamentele destinațiilor europene potrivite pentru o escapadă de toamnă.

Castelul Bran, în topul destinațiilor misterioase pentru Halloween

Mai este mai mult de o lună și jumătate până la Halloween, iar turiștii care caută destinații cu atmosferă gotică au început deja să își aleagă următoarea escapadă.

România are un avantaj important în această perioadă: Castelul Bran, aflat în apropiere de Brașov, este asociat de zeci de ani cu una dintre cele mai cunoscute legende despre vampiri.

Castelul se află pe locul 12 într-un clasament internațional al celor mai misterioase destinații de vizitat în această toamnă, realizat de o platformă dedicată creatorilor de conținut, potrivit Observator News.

Popularitatea obiectivului nu se limitează însă la perioada Halloweenului. Turiști din Europa și Statele Unite ajung la Bran pe tot parcursul anului, atrași de povestea Contelui Dracula și de imaginea Transilvaniei.

Castelul Bran este unul dintre obiectivele recomandate frecvent de creatorii de conținut din întreaga lume. Platforma care a realizat clasamentul are peste 100 de milioane de vizitatori lunar.

Dacă anul trecut aproximativ jumătate dintre vizitatorii Castelului Bran erau români, situația s-a schimbat în acest an. Până la începutul toamnei, aproximativ 60% dintre turiștii care au vizitat castelul au venit din străinătate.

În total, anul trecut, la Bran au ajuns aproximativ un milion de turiști.

Imaginea Castelului Bran este strâns legată de legenda contelui Dracula. Povestea are însă o legătură mai degrabă literară decât istorică. Scriitorul irlandez Bram Stoker, autorul romanului „Dracula”, nu a vizitat niciodată România. Pentru povestea sa, el a preluat anumite elemente și imaginea unui castel transilvănean, contribuind ulterior la asocierea dintre Bran și celebrul vampir.

„Trebuie să ajungem în top, pe locul 1, că eu zic că în Transilvania, la Castelul Bran, poate fi cel mai înfricoșător”, a declarat Brian King, directorul Castelului Bran.

Acesta a remarcat și creșterea numărului de vizitatori americani, chiar dacă majoritatea turiștilor străini provin în continuare din Europa.

În luna mai, omul de afaceri american Joel Weinshanker, figura centrală din spatele administrării moștenirii lui Elvis Presley, a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB).

Istorie de sute de ani

Dincolo de poveștile cu vampiri, Castelul Bran are o istorie de sute de ani. Fortificația a fost construită în 1.377 de sașii din Brașov, având inițial un rol militar și economic.

Castelul trebuia să controleze trecătoarea montană și să protejeze zona împotriva invaziilor, inclusiv a celor otomane.

Astăzi, imaginea sa este dominată de poveștile despre Dracula, însă istoria reală a fortificației este una mult mai complexă.

Nu doar Castelul Bran este atractiv pentru turiștii care caută o atmosferă misterioasă.

Brașovul a fost inclus anul trecut într-un clasament al celor mai înfricoșătoare destinații din Europa, realizat pe baza unui studiu DiscoverCars.

Orașul a obținut 76 de puncte, fiind apreciat pentru centrul său medieval, clădirile istorice și legăturile cu legendele Transilvaniei.

Unul dintre cele mai cunoscute obiective este Biserica Neagră, monument gotic care domină centrul istoric al orașului.

La aproximativ 30 de kilometri de Brașov se află Castelul Bran, ceea ce face ca aceste două destinații să poată fi vizitate cu ușurință în aceeași escapadă.

Cât costă o vizită la Castelul Bran

Pentru turiștii care vor să descopere castelul Bran, tariful standard este de 120 de lei pentru adulți.

Seniorii plătesc 90 de lei, în timp ce tarifele pentru copii și studenți variază între 50 și 80 de lei, în funcție de categoria de vizitator.