O oră și 27 de minute în plus de somn în weekend scad riscul de tensiune arterială ridicată cu 9%, conform unui studiu al cercetătorilor sud-coreeni. Rezultatele au fost prezentate la o conferință europeană de cardiologie și expuse de Daily Mail.

Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Coreea (Korea University, Seul) arată că odihna suplimentară în weekend poate avea efecte benefice asupra sănătății inimii și a tensiunii arteriale.

Conform cercetării, o oră și 27 de minute de somn în plus în zilele de weekend pot reduce riscul de hipertensiune arterială cu până la 9%.

Studiul, care a analizat obiceiurile de somn ale aproximativ 41.000 de adulți pe o perioadă de șapte ani, a fost prezentat la o conferință a Societății Europene de Cardiologie din München, Germania.

Cercetătorii au urmărit legătura dintre durata somnului suplimentar în weekend, activitatea fizică și nivelul tensiunii arteriale.

Rezultatele au arătat că persoanele care dormeau mai mult în weekend aveau un risc redus cu 6% de a dezvolta hipertensiune arterială, iar efectul pozitiv era mai evident în rândul celor mai puțin activi fizic, unde riscul era redus cu 6,9%.

„Deficitul de somn pune o presiune suplimentară asupra organismului, forțând inima și vasele de sânge să funcționeze mai intens”, a explicat dr. Nawton Lee, coordonatorul cercetării. Aces

Expertul a subliniat că somnul mai lung în weekend poate ajuta organismul să se refacă, reducând astfel această presiune: „Oamenii nu ar trebui să se simtă leneși sau vinovați pentru că dorm mai mult în weekend”.

Totuși, studiul avertizează că somnul prelungit excesiv poate avea efecte negative. Participanții care dormeau mai mult de 4 ore în plus în weekend au prezentat un risc crescut de hipertensiune arterială.

Dr. Lee a explicat că acest lucru ar putea fi cauzat de perturbarea ritmurilor circadiene și de neregularitatea somnului.

În Marea Britanie, aproximativ o treime dintre adulți suferă de hipertensiune arterială, iar durata medie de somn a unui adult este de doar 6-6,4 ore pe noapte.

În contrast, Serviciul Național de Sănătate (NHS) recomandă un somn de 7-9 ore pe noapte pentru o sănătate optimă.

Dr. Sonya Babu-Narayan, director clinic al British Heart Foundation, a remarcat că multe persoane nu reușesc să doarmă suficient în timpul săptămânii din cauza responsabilităților profesionale și familiale: „Este perfect natural să încercăm să recuperăm somnul pierdut în weekend, dar acest lucru nu înseamnă că activitatea fizică nu mai este necesară”.

Acest studiu nu este o scuză pentru a renunța la mișcare, dar ne arată că putem dormi mai mult în weekend fără să ne simțim vinovați.