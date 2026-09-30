Alexandru Munteanu, vicepreședintele USR Dâmbovița și consilier local la Târgoviște, având dublă cetățenie română și moldovenească, este cercetat de DIICOT într-un dosar privind exportul ilegal al unui utilaj militar, de 1,7 milioane de euro, în Belarus.

12 percheziții în București și 3 județe

Bărbatul este suspectat că face parte dintr-o rețea infracțională care a încercat să livreze un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical) în Belarus, țară aflată sub sancțiunile UE. Utilajul poate fi folosit la fabricarea de echipamente cu destinație militară, relatează Agerpres.

Miercuri, procurori DIICOT și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 12 descinderi în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov în dosarul privind încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale instituite în Uniunea Europeană, precum și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare.

Societăți paravan din Germania și Kazahstan

Conform surselor din anchetă, pe lângă Alexandru Munteanu, în dosar ar mai fi vizați Evgenii Poliakov, Simona Elena Palade, Vitalie Cărăuș, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Țărucă, Gabriel Unguru și Mihai Doroftei.

Anchetatorii precizează că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, în calitate de administrator și director general al World Machinery Works SRL, Alexandru Munteanu a coordonat și a participat la operațiunile de comercializare și transfer a utilajului industrial VL40 către destinatari intermediari.

Printre aceștia se aflau și societăți paravan din Germania și Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, respectiv KUZLITMASH OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BELAZ) OJSC Zhodino, regiunea Minsk, entitate aflată sub sancțiuni la nivelul UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.

Exportul a fost respins de ANCEX

Astfel, Munteanu, alături de Evgenii Poliakov, a inițiat operațiunea de transfer a utilajului VL40 și a continuat demersurile privind livrarea acestuia, deși, anterior, autoritățile competente (Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX) respinseseră solicitări de autorizare a exporturilor, inclusiv ca urmare a existenței riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

Conform unui comunicat DIICOT; „din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară”.

Totodată, procurorii precizează că în cauză „este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene”.

Modificat pentru a produce echipamente militare

Mai mult, procurorii arată că au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware și software, precum și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.

În legătură cu acest dosar, USR a anunțat că, dacă se confirmă acuzațiile pe care i le aduce DIICOT, lui Alexandru Munteanu i se vor aplica prevederile statutare, mergând până la excluderea din USR.