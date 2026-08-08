Un nou clasament global realizat pe un eșantion de 192 de țări oferă o imagine clară asupra destinațiilor ideale din acest an. Spre surprinderea multora, prima poziție nu a fost ocupată de vreun paradis exotic din Caraibe și nici de vreo republică alpină consacrată, ci de un stat baltic de mici dimensiuni.

Studiul, intitulat Relocation Index și elaborat de platforma internațională de consultanță Rumavi, a analizat 192 de națiuni pe baza a 24 de criterii distincte, notate pe o scală de la 0 la 100. Indicatorii au fost grupați în patru piloni principali: finanțe și fiscalitate, calitatea vieții și sănătatea, siguranța și stabilitatea, precum și procesul de integrare și oportunitățile de afaceri.

Estonia, lider surpriză în clasament

Potrivit „Relocation Index” – un clasament care analizează 192 de țări pe baza a 24 de criterii din patru domenii-cheie (finanțe și fiscalitate, calitatea vieții și sănătate, siguranță și stabilitate, oportunități și facilități de instalare) – Estonia a obținut cel mai bun scor global.

Autorii studiului au explicat că succesul Estoniei se datorează infrastructurii bancare de top, oportunităților oferite antreprenorilor și respectării drepturilor de proprietate pentru non-rezidenți.

„Estonia este alegerea ideală pentru familii și antreprenori”, notează analiza Rumavi, citată de Blick.

Totuși, clima rece și costul ridicat al vieții au scăzut ușor punctajul general al acestui stat baltic. Cu toate acestea, Estonia rămâne un favorit neașteptat pentru cei care plănuiesc să se mute în străinătate.

Unde se situează România în topul global al expaților

România reușește o performanță remarcabilă în ediția din 2026 a Relocation Index, poziționându-se bine în jumătatea superioară a clasamentului mondial. Țara noastră se dovedește a fi o opțiune tot mai atractivă în special pentru nomazii digitali și specialiștii din domeniul tehnologiei, datorită uneia dintre cele mai rapide rețele de internet din lume și a costului de trai încă accesibil în comparație cu vestul Europei.

La scorul ridicat obținut de România contribuie direct nivelul crescut de siguranță publică, integrarea europeană și dinamismul marilor centre urbane precum București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Brașov. De asemenea, cota unică de impozitare și oportunitățile din sectorul privat reprezintă atuuri majore pentru străinii care aleg să își deschidă afaceri pe plan local.

Cu toate acestea, raportul arată că România pierde puncte prețioase la pilonul infrastructurii de sănătate și al calității serviciilor publice. Reducerea birocrației și modernizarea rețelelor de transport rămân principalele capitole la care țara noastra trebuie să recupereze teren pentru a concura direct cu primele clasate.

Asia de Sud-Est, bine reprezentată

Locurile doi și trei din clasament au fost ocupate de țări din Asia de Sud-Est: Singapore și Malaezia. Singapore este recomandat în special antreprenorilor și celor care caută un regim fiscal avantajos.

Malaezia, pe de altă parte, a fost desemnată ca destinația ideală pentru pensionari și nomazii digitali, datorită costurilor mai accesibile și a calității vieții.

Clasament personalizat pentru fiecare tip de expat

O caracteristică interesantă a „Relocation Index” este posibilitatea personalizării clasamentului în funcție de profilul fiecărui expat. Fie că este vorba despre pensionari, nomazi digitali, familii sau antreprenori, criteriile pot fi ajustate pentru a oferi recomandări adaptate.

Elveția, penalizată de costurile ridicate și vremea rece

Cu toate acestea, nu toate țările din Europa au reușit să urce în top. Elveția, de exemplu, se află abia pe poziția 24. Deși obține scoruri ridicate la capitolul fiscalitate (locul șapte) și oportunități pentru antreprenori (locul trei), țara este dezavantajată de iernile reci și costurile ridicate ale vieții.

„Este excelent să faci afaceri în Elveția, infrastructura financiară este de primă clasă”, subliniază autorii clasamentului, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a urca în top.

Coada clasamentului

Pe ultimele locuri ale clasamentului se află Afganistan, Yemen și Sudanul de Sud, cu scoruri de 39,5, 41,4, respectiv 42,3 puncte. Aceste state sunt grav afectate de lipsa de securitate și stabilitate, factori care au influențat negativ punctajul general.

Clasamentul din 2026 oferă astfel o imagine de ansamblu asupra celor mai atractive destinații pentru expatriați, demonstrând că uneori cele mai bune opțiuni se găsesc în locuri mai puțin așteptate. Concluzia? Alegerea depinde întotdeauna de prioritățile și nevoile fiecăruia.

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