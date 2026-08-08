Legea după care se fac selecțiile ar lăsa „portițe”

Miruță a precizat sâmbătă, 8 august, că legea după care se fac aceste selecții este una imperfectă și că trebuie îmbunătățită.

„Săptămâna aceasta, împreună cu secretarul de stat Horațiu Cosma și echipa Ministerului Transporturilor, am lansat procedurile de selecție pentru conducerile CNAIR, CNIR, CFR SA, CFR Călători și Metrorex. Știu că legea după care se fac aceste selecții nu este perfectă. Lasă portițe și trebuie îmbunătățită. Dar o lege imperfectă nu este o scuză pentru a face alegeri proaste. Dacă există voință și bună-credință, putem selecta profesioniști care să conducă aceste companii pentru cetățeni, nu pentru interese de partid; oameni care să trateze fiecare leu din banul public ca pe ceea ce este: banii românilor”, a precizat Radu Miruță, pe Facebook.

El a adăugat că acest lucru „înseamnă reformă”: „Să faci lucrurile corect acolo unde ai puterea să le faci, chiar dacă sistemul nu este încă perfect”.

Secretar de stat: „Fără oameni puși cu pixul de politicieni”

Și Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a precizat că este nevoie de profesioniști la conducerea companiilor strategice de transport.

„Nu ne mai permitem ca în fruntea unor companii care administrează infrastructuri și resurse publice de o importanță strategică să ajungă oameni puși cu pixul de politicieni, doar pentru a servi interese de grup, în total dezinteres față de interesul public”.

El a făcut un apel către toți profesioniștii din transporturi, infrastructură, management sau administrație să participe la aceste proceduri!

„Dacă oamenii competenți, dedicați și perseverenți aleg să se implice, România se poate schimba în bine. (…) Dacă ești un astfel de profesionist, te invit să te înscrii. România are nevoie de tine”, a adăugat oficialul.

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