Actorul a vorbit despre legătura strânsă care îi unește pe cei trei, dar a scăpat și un detaliu important despre un nou proiect alături de regizor.

Codin Maticiuc: „Theo, iartă-ma pentru cât îl iau de acasă!”

Relația dintre Maticiuc și cuplul format din Theo Rose și Anghel Damian a devenit una extrem de apropiată. Omul de afaceri a mărturisit public cât de mult înseamnă cei doi pentru el și familia sa, rememorând momentul în care a fost invitat la nunta lor restrânsă.

„Azi e ziua ei. Theo Rose. Mâine este a lui. Anghel Damian. Pe ei îi consider parte familia mea de când au ales să mă invite la nunta lor minuscula de 12 invitați de la ea din sat și de când ea a luat-o pe fata mea cea mare domnișoară de onoare”, a scris Codin Maticiuc pe pagina sa de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6



Prietenia s-a consolidat și mai mult, ceea ce o bucură pe fiica lui Codin, Smaranda, care este o mare admiratoare a artistei.

„Btw, Smaranda e fană Theo, a fost una din cele mai fericite zile din viața ei, fața ei din poza asta nu reprezintă realitatea sentimentelor ei din ziua aceea”, a completat acesta.

Pe lângă urări, postarea a adus în prim-plan o nouă colaborare pe plan profesional între Maticiuc și Anghel Damian. Cei doi pregătesc o nouă producție de tip documentar, după succesul proiectelor la care au lucrat împreună în trecut.

Mesajul transmis de Codin Maticiuc conține atât o scuză adresată cântăreței pentru orele lungi pe care partenerul ei le petrece departe de familie, cât și un avertisment cu privire la tematica noului lor material.

„La multi ani, ai mei! Theo, iartă-ma pentru cât îl iau de acasă! Anghel, avem treaba cu următorul documentar, România nu e pregătită și de data asta poate nici noi”, a încheiat actorul.

Ce spune Anghel Damian despre „Cămătarii”, după ce a vorbit cu Sile și Nuțu

După ce serialul-documentar a ajuns pe micile ecrane, dar și pe platforma de streaming a celor de la PRO TV, Anghel Damian a stat de vorbă cu Libertatea despre „Cămătarii”.

Întrebat ce ar schimba la „Cămătarii”, dacă ar putea să dea timpul înapoi, regizorul Anghel Damian a dezvăluit că și-ar fi dorit să aibă mai mult timp de discuție cu toate persoanele implicate în povești.

„Cred că aș fi vrut mai mult timp. Pentru că pe măsură ce avansam, îmi dădeam seama că nu fac doar un documentar despre un clan. Fac un documentar despre felul în care s-a construit România ultimilor 35 de ani. Și atunci fiecare personaj nou, fiecare dosar, fiecare poveste deschidea alte zeci de uși. E un univers aproape imposibil de epuizat”, a spus Anghel Damian, în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul regizor care a adus în trecut în fața publicului și seriale precum „Vlad”, „Clanul” și „Tătuțu”, a afirmat și că întâlnirile cu Sile Cămătaru și Nuțu Cămătaru l-au inspirat să realizeze și alte producții TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE