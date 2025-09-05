Ce este clafoutis

Clafoutis este un desert de origine franceză, foarte apreciat pentru simplitatea, dar și pentru finețea sa. Chiar dacă seamănă ca aspect cu o tartă, are o textură fină care ne duce cu gândul mai degrabă la o budincă.

Clafoutis este un desert cu fructe. Cel mai adesea vișine sau cireșe negre sunt acoperite cu un aluat asemănător celui de clătite, care se coace până devine pufos și ușor caramelizat la suprafață.

În varianta autentică, cireșele nu erau niciodată curățate de sâmburi, pentru că se spunea că aceștia intensifică aroma și dau un gust ușor migdalat desertului.

De-a lungul timpului, clafoutis a depășit granițele și a devenit un simbol al bucătăriei rustice franceze. Când este pregătit cu alte fructe decât cireșe, cum ar fi prune, mere, pere, caise, sau chiar fructe de pădure, poartă, în mod tradițional, numele de „flaugnarde”. Totuși, oamenii continuă să folosească denumirea de ”clafoutis” chiar și pentru aceste variante.

Clafoutis este apreciat atât pentru simplitatea lui, cât și pentru finețea pe care o are. Poate fi servit cald, la scurt timp după ce este scos din cuptor, sau rece, pudrat cu zahăr, și este considerat un desert care reflectă foarte bine spiritul bucătăriei franțuzești, adică ingrediente simple, naturale, transformateîntr-un preparat rafinat.

Cum se prepară clafoutis

Clafoutis nu este un desert complicat, dar frumusețea lui stă în contrastul dintre simplitatea aluatului și bogăția fructelor.

Totul începe cu alegerea fructelor. În varianta clasică sunt cireșe sau vișine, dar se pot folosi și alte fructe, după gust. Acestea se așază direct într-o tavă unsă cu unt.

Peste fructe se toarnă un amestec fluid, destul de lichid, făcut din ouă, lapte, puțin zahăr și făină. Unele variante moderne de clafoutis includ și o cantitate mică de unt topit în aluat. Acesta îi dă o textură mai bogată și o aromă mai catifelată.

În timpul coacerii, acest aluat se întărește ușor și prinde o consistență de budincă aerată, încorporând fructele și legându-le într-un strat delicios.

Odată băgat la cuptor, aluatul se umflă, se rumenește la suprafață și capătă o crustă aurie, în timp ce fructele lasă din sucul lor, care se amestecă cu compoziția și îi dă un gust intens. După ce este scos din cuptor, clafoutis se lasă să se așeze puțin, apoi se poate presăra cu un strat fin de zahăr pudră.

Trucuri pentru un clafoutis reușit

Clafoutis este un desert simplu de preparat chiar și pentru începători. Chiar și așa însă, este bine să acordăm puțină atenție la detalii.

Alege fructele potrivite. Pentru varianta clasică, merg cireșele negre, ușor acrișoare sau vișine. Dacă folosești alte fructe (caise, prune, pere, mere, fructe de pădure), alege-le bine coapte, dar nu foarte moi, ca să nu lase prea multă apă. Dacă sunt foarte zemoase, e bine să le tamponezi ușor cu un șervet sau să le lași câteva minute pe hârtie absorbantă, ca să nu înece aluatul.

Un vas ceramic sau de sticlă termorezistentă păstrează mai bine umiditatea și oferă o coacere uniformă. Îl ungi generos cu unt și, pentru un plus de aromă și textură, îl poți presăra cu un strat subțire de zahăr înainte de a așeza fructele. Pentru a fi și mai sigur că nu se lipește, se poate folosi și foaie de copt.

Compoziția trebuie să fie fluidă, ca o smântână lichidă. Dacă o amesteci prea mult, clafoutisul va ieși dens.

Coacerea începe la o temperatură mai ridicată pentru ca aluatul să se umfle frumos, apoi poate fi redusă ușor, astfel încât să se pătrundă uniform fără să se ardă la suprafață.

Clafoutis se savurează ideal călduț, când e încă pufos, dar se poate mânca și rece, când devine mai ferm și aromele se întrepătrund. Un praf de zahăr pudră înainte de servire îi dă un aspect rustic, dar elegant.

Un mic truc: dacă vrei ca fructele să nu se lase toate la fund, poți turna un strat foarte subțire de aluat în vas și îl dai câteva minute la cuptor. Abia apoi așezi fructele și torni restul compoziției. Astfel, fructele vor ”pluti” mai bine în aluat.

Rețete de clafoutis

Clafoutis cu cireșe

Ingrediente

500 g cireșe;

240 ml lapte;

130 g făină;

100 g zahăr;

50 g unt;

4 ouă;

2 pliculețe zahăr vanilat;

Un praf de sare.

Mod de preparare

Tapetează cu hârtie de copt un vas mai înalt special pentru cuptor. Pune cireșele în vas, cât să acopere vasul. Între timp, într-un bol pune ouăle bătute, făina, laptele, și untul topit și amestecă-le până obții o consistență omogenă.

Toarnă compoziția peste cireșele din vas și pune la cuptor. Lasă totul la 160 de grade pentru 40-50 de minute. Când scoți prăjitura din cuptor, presară deasupra zahăr pudră și lasă totul să se răcească.

Descoperă și alte Reţete de prăjituri cu cireşe

Clafoutis cu căpșuni

500 g de căpșuni proaspete, tăiate felii

1 lingură de zahăr

3 ouă

250 ml lapte

100 g făină

65 g zahăr

2 lingurițe de extract de vanilie (sau zahăr vanilat)

un vârf de linguriță de sare

zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 175 de grade Celsius. Tava în care se va coace clafoutis se unge cu unt/ulei și se tapetează cu făină.

Se pregătesc căpșunile. Li se taie codița, se taie felii și se presară zahăr peste ele.

Într-un castron se amestecă cele 3 ouă, laptele, făina, zahărul (65 g), vanilia și sarea. Se mixează câteva minute.

Căpșunile se așază uniform pe fundul tăvii și se toarnă aluatul peste.

Se coace în cuptorul preîncălzit aproximativ 35 minute.

Se servește fierbinte presărat cu zahăr pudră. (Sursa – retete.unica.ro).

Clafoutis cu vișine (proaspete sau congelate)

500 g vișine proaspete sau congelate

3 ouă

100 g zahăr

1 plic zahăr vanilat

100 g făină

100 g făină 250 ml lapte

30 g unt (plus puțin pentru uns vasul)

Un praf de sare

Zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare

Unge bine un vas termorezistent cu unt și presară un strat subțire de zahăr. Spală vișinele și scurge-le bine. Dacă vrei un plus de aromă, le lași cu sâmburi, dacă preferi varianta practică, îi scoți.

Bate ouăle cu zahărul și un praf de sare, până când devin ușor spumoase.

Adaugă făina treptat, amestecând bine, apoi toarnă laptele puțin câte puțin, până obții o compoziție fluidă, asemănătoare cu cea de clătite.

La final, încorporează untul topit și aromele.

Așază vișinele în vasul pregătit. Toarnă aluatul peste ele.

Dă la cuptor, preîncălzit la 180°C, pentru aproximativ 35–40 de minute, până când desertul e pufos și rumenit la suprafață.

Lasă-l să se răcorească puțin, presară zahăr pudră deasupra și servește-l călduț sau rece.

Clafoutis cu fructe de pădure

Clafoutis cu fructe de pădure

400 g fructe de pădure (mure, zmeură, afine, coacăze proaspete sau congelate, dar bine scurse)

4 ouă

120 g zahăr

80 g făină

200 ml lapte

100 ml smântână lichidă pentru frișcă

40 g unt topit

Coaja rasă de la 1 lămâie bio

Zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare

Alege un vas ceramic sau de sticlă termorezistentă. Unge-l bine cu unt și presară foarte ușor cu făină sau zahăr, ca să previi lipirea.

Sparge ouăle într-un bol mare și bate-le cu zahărul până devin deschise la culoare și spumoase. Acest pas e important pentru a obține un clafoutis mai aerat.

Adaugă făina cernută, amestecând delicat. Toarnă treptat laptele, apoi smântâna lichidă, ca să rezulte un aluat neted, mai gros decât cel de clătite, dar încă fluid.

La final, pune untul topit și coaja de lămâie, care dă o aromă proaspătă și echilibrează gustul fructelor.

Pune fructele direct în vas, răspândite uniform. Dacă sunt congelate, e bine să nu le decongelezi complet, ca să nu lase prea multă zeamă.

Toarnă aluatul peste ele, având grijă să le acoperi parțial, dar să mai rămână și la suprafață pentru aspect.

Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 170–175°C și coace timp de 40–45 de minute.

Desertul e gata când aluatul e ferm, rumenit ușor pe margini și încă puțin moale la mijloc, pentru că se va mai întări pe măsură ce se răcește.

Clafoutis cu caise

500 g de caise proaspete, tăiate pe jumatate

1 lingură de zahăr

3 ouă

250 ml lapte

100 g făină

70 g zahăr

1,5 lingurițe de extract de vanilie (sau zahăr vanilat)

un vârf de linguriță de sare

zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Tava în care se va coace clafoutis se unge cu unt sau ulei și se tapetează cu făină.

Se pregătesc caisele. Li se scot sâmburii, se taie și se presară zahăr peste ele. Într-un castron se amestecă cele 3 ouă, laptele, făina, zahărul (65 g), vanilia și sarea. Se mixează câteva minute.

Caisele se așază uniform pe fundul tăvii și se toarnă aluatul peste.

Se coace în cuptorul preîncălzit aproximativ 35-40 de minute. Se servește fierbinte presărat cu zahăr pudră.

Sursă foto – Shutterstock.com