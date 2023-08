Ce este reflexoterapia. Scurt istoric

Reflexoterapia este o terapie alternativă care implică aplicarea de presiune pe anumite puncte și zone specifice ale corpului pentru a induce vindecarea și a promova starea de bine. Aceste puncte și zone sunt considerate a fi conectate la diferite organe și sisteme ale corpului prin intermediul sistemului nervos și energetic.

Reflexoterapia este bazată pe principiul că stimularea acestor puncte poate influența pozitiv funcționarea organelor și a altor părți ale corpului.

Originea reflexoterapiei poate fi urmărită în diverse culturi și tradiții foarte vechi, existând dovezi consistente că practicile de stimulare a zonelor reflexe au fost utilizate în mai multe părți ale lumii.

În medicina tradițională chineză, se crede că există meridiane de energie -cunoscute sub numele de „Qi” – care curg prin corp și sunt conectate la diferite organe și funcții. Terapii precum acupunctura și acupresura au fost folosite pentru a influența fluxul de Qi în organism. Reflexoterapia picioarelor, cunoscută sub numele de „zong qi”, este o practică în care se aplică presiune pe anumite puncte ale picioarelor pentru a promova echilibrul și vindecarea.

În Ayurveda, un sistem tradițional indian de medicină, se pune accent pe echilibrul dintre cele trei tipuri de energie sau „dosha” din corp. Terapeuții Ayurveda utilizează masajul picioarelor și mâinilor pentru a influența aceste energii și pentru a promova starea de sănătate.

Desene și inscripții vechi sugerează că egiptenii antici au practicat reflexoterapia pe picioare, mâini și urechi.

De asemenea, triburile native americane au folosit tehnici de presopunctură și de masaj ale picioarelor și mâinilor pentru a ajuta la echilibrarea energiei și a promova sănătatea.

În ceea ce privește apariția modernă a reflexoterapiei ca formă distinctă de terapie, aceasta a început să fie mai bine definită în secolul al XX-lea. Eunice Ingham, o terapeută americană, este considerată unul dintre pionierii reflexoterapiei moderne. Ea a dezvoltat o hartă a zonelor reflexe de pe picioare și mâini și a promovat utilizarea lor pentru tratamentul anumitor afecțiuni și disfuncții. Lucrările sale, inclusiv cartea „Stories the Feet Can Tell Thru Reflexology” publicată în anii 1930, au contribuit semnificativ la popularizarea reflexoterapiei în lumea occidentală.

Cum funcționează reflexoterapia

În anii 1890, oamenii de știință britanici au descoperit că nervii fac legătura între anumite puncte ale corpului, piele și organele interne. De asemenea, au descoperit că întregul sistem nervos al corpului tinde să se adapteze la factorii externi, inclusiv la atingere.

Atingerea unui reflexoterapeut poate ajuta la calmarea sistemului nervos central, promovând relaxarea și alte beneficii la fel ca orice formă de masaj.

Alții cred că creierul creează durere ca experiență subiectivă. Uneori, creierul reacționează la durerea fizică. Dar, în alte cazuri, poate crea durere ca răspuns la suferința emoțională sau mentală.

Unii cred că reflexoterapia poate reduce durerea prin atingerea calmantă, ceea ce poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit a cuiva și la reducerea stresului.

Teoria zonei este o altă credință pe care unii o folosesc pentru a explica cum funcționează reflexoterapia. Această teorie susține că corpul conține 10 zone verticale. Fiecare zonă conține diferite părți ale corpului și corespunde unor degete specifice de la mâini și de la picioare.

Conform teoriei zonei, un picior este împărțit în cinci zone care merg de la deget la călcâi: degetul mare este zona 1, iar degetul mic este zona 5. Corpul este împărțit în 10 zone care merg de la cap la picior. Zona 1 se aliniază cu centrul stâng și drept al corpului, iar zona 5 se aliniază cu părțile stânga și dreaptă ale corpului. Când puneți presiune pe zona 1 a piciorului, poate ameliora durerea în partea corpului care este legată de acea zonă.

Practicanții teoriei zonei cred că atingerea acestor degete de la mâini și de la picioare le permite să acceseze fiecare parte a corpului dintr-o anumită zonă.

Ce spun studiile despre reflexoterapie

Nu există multe studii despre reflexoterapie. Mulți experți consideră că și cele care există sunt de calitate scăzută. În plus, o analiză din 2014 a concluzionat că reflexoterapia nu este neapărat un tratament eficient pentru vreo afecțiune medicală.

Dar poate avea o anumită valoare ca terapie complementară pentru a ajuta la reducerea simptomelor și la îmbunătățirea calității vieții cuiva, la fel ca masajul. Deoarece zona masată sunt picioarele, pentru unele persoane aceasta va oferi și mai multă ameliorare a stresului sau a disconfortului.

Reflexoterapia ca terapie pentru durere

Într-un studiu din 2011, experții au studiat modul în care tratamentele de reflexoterapie au afectat 240 de femei cu cancer de sân avansat. Toate femeile urmau tratament medical, cum ar fi chimioterapie, pentru cancerul lor.

Studiul a constatat că reflexoterapia a ajutat la reducerea unora dintre simptomele lor, inclusiv dificultăți de respirație. De asemenea, participanții au raportat o îmbunătățire a calității vieții.

Experții au analizat și efectele reflexoterapiei asupra durerii la femeile care se confruntă cu sindromul premenstrual (PMS). Într-un studiu mai vechi, cercetătorii au analizat efectele reflexoterapiei urechilor, mâinii și piciorului asupra a 35 de femei care au raportat anterior simptome de PMS, arată healthline.com.

Ei au descoperit că cei care au primit două luni de tratament de reflexoterapie au raportat semnificativ mai puține simptome PMS decât femeile care nu au făcut-o.

Sunt necesare studii mai ample, pe termen lung, pentru a înțelege pe deplin în ce fel reflexoterapia ajută la reducerea durerii.

Reflexoterapia ca terapie pentru anxietate

Într-un mic studiu din 2000, cercetătorii au analizat efectele unui tratament de reflexoterapie la picioare de 30 de minute asupra persoanelor tratate pentru cancer de sân sau pulmonar. Cei care au primit un tratament de reflexoterapie au raportat niveluri mai scăzute de anxietate decât cei care nu au primit tratament de reflexoterapie.

Într-un studiu din 2014, care a fost puțin mai amplu, cercetătorii au oferit persoanelor supuse unei intervenții chirurgicale pe inimă un tratament de reflexoterapie la picioare de 20 de minute o dată pe zi timp de patru zile.

Ei au descoperit că cei care au primit tratamentul de reflexoterapie au raportat niveluri semnificativ mai scăzute de anxietate decât cei care nu au primit-o. Atingerea de către o altă ființă umană este o acțiune relaxantă, îngrijitoare, care reduce anxietatea pentru majoritatea oamenilor.

Ce beneficii are reflexoterapia

Reflexoterapia este legată de multe beneficii potențiale, dar doar câteva dintre ele au fost evaluate în studii științifice.

Până acum, există dovezi că reflexologia poate avea următoarele beneficii:

reduce stresul și anxietatea

reduce durerea

ridică starea de spirit

îmbunătățirea bunăstării generale

În plus, oamenii au raportat că reflexologia i-a ajutat:

la întărirea sistemului imunitar

lupta împotriva cancerului

trece peste răceli si infecșii bacteriene

problemele sinusurilor

recupera din problemele cu durerile de spate

corectează dezechilibrele hormonale

crește fertilitatea

îmbunătăți digestia

ușurează durerea de artrită

tratați problemele nervoase și amorțeala de la medicamentele împotriva cancerului (neuropatie periferică)

La ce să te aștepți când mergi la reflexoterapie

Pentru a te asigura că reflexoterapia este potrivită pentru tine, terapeutul va începe prin a pune întrebări despre sănătatea ta, ce mănânci, stilul tău de viață și orice afecțiune pe care o ai. Răspunsurile îl vor ajuta să decidă dacă să lucreze la picioarele, mâinile, urechile sau o combinație a acestora. Acesta este, de asemenea, momentul să puneți orice întrebări aveți.

Probabil că te vei afla într-un cadru liniștitor, asemănător unui spa, cu muzică slabă, lumini slabe și, eventual, aromoterapie. S-ar putea să stai pe un scaun înclinat sau să te întinzi pe o masă de masaj. Îți vei păstra hainele pe tine, dar purtați ceva confortabil, astfel încât să vă puteți relaxa mai bine.

Mulți reflexologi vor începe prin a netezi ușor uleiul sau crema de pe picioare. Apoi, vor exercita o presiune ușoară până la moderată pe un picior la un moment dat, folosind diferite tehnici. S-ar putea să se întoarcă la anumite puncte de presiune a doua oară, dar vor acoperi întreaga zonă în timpul sesiunii, nu doar punctele legate de orice puncte cu probleme pe care le-ați putea avea.

Descoperă și care este diferența dintre uleiurile esențiale, uleiurile vegetale.

Sesiunile durează de obicei 30 sau 60 de minute. La un moment dat, s-ar putea să te simți atât de relaxat încât să adormi sau ai putea simți un val de emoții pe măsură ce energia se mișcă prin corpul tău. După aceea, ai putea să te simți plin de energie sau să ai un sentiment de calm.

Când este contraindicată reflexoterapia

Majoritatea oamenilor, chiar și cei aflați în spital, pot beneficia de reflexoterapie. Un studiu asupra femeilor cu cancer de sân avansat a constatat că este sigur chiar și pentru persoanele care sunt foarte bolnave.

Dar nu ar trebui să faceți reflexoterapie dacă vă recuperați după un picior rănit sau aveți gută. Deoarece poate afecta fluxul sanguin, nu este destinat persoanelor cu cheaguri de sânge sau femeilor însărcinate.

Dacă aveți o afecțiune cronică, o boală care vă afectează picioarele sau artrită la picioare sau glezne, adresați-vă mai întâi medicului dumneavoastră. Dacă picioarele dvs. sunt o zonă interzisă pentru reflexoterapie, este posibil să aveți totuși posibilitatea să faceți reflexoterapie pe mâini sau urechi.

