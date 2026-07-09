Animalele au scăpat după ce țarcurile au fost distruse de ape

Inundațiile puternice au fost provocate de ploile torențiale aduse de taifunul Maysak. În ultimele zile, regiunea Guangxi a fost grav afectată de viituri, iar bilanțul anunțat de autorități este de cel puțin 39 de morți și 130.000 de persoane evacuate.

#Internacional 🇨🇳🐍 || ¡Peligro por lluvias! Más de 900 serpientes, entre ellas cobras venenosas, escaparon de un criadero debido a las severas inundaciones registradas en el sur de China. Equipos de rescate y voluntarios trabajan en la recaptura entre el agua acumulada. 🌊🚨 pic.twitter.com/gOYbqXjyY5 — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) July 9, 2026

Parcul Zoologic din Guigang a cerut miercuri ajutorul publicului pentru găsirea animalelor evadate. Reprezentanții grădinii zoologice au transmis că mai multe țarcuri au fost avariate de „ploi torențiale continue”. Lista animalelor dispărute este lungă și arată dimensiunea haosului produs de inundații.

De la zoo au scăpat nouă zebre, un zebu, doi măgari, doi struți, doi emu, trei alpaca și cinci mufloni. Pe listă mai apar doi ratoni din America de Nord, nouă porcușori, zece papagali stacojii și 30 de păuni. Autoritățile au avertizat că unele animale pot fi speriate și pot deveni agresive.

📌 Hengzhou, #China 🇨🇳 July 6 /2026

After days of heavy rain 🌧️ and flooding across China, around 900 snakes 🐍 escaped from a breeding farm in Hengzhou. Reports say the reptiles included venomous cobras, with villagers attempting to catch them in the floodwaters. pic.twitter.com/cTcgAZ4nZd — CAUGHTIN4KHQ (@CaughtIn4KHQ) July 9, 2026

„Nu încercați să le prindeți, să vă apropiați de ele sau să le provocați, pentru că poate fi periculos”, a transmis grădina zoologică.

900 de șerpi au scăpat de la o fermă luată de ape

Problemele nu s-au oprit la animalele evadate de la zoo. În orașul Hengzhou, aflat tot în Guangxi, sute de șerpi au dispărut după ce o fermă de creștere a fost inundată. În imaginile apărute pe rețelele de socializare se văd săteni care merg prin apa ajunsă până la genunchi și încearcă să prindă șerpii care alunecă pe suprafața apei. Unii folosesc plase, iar alții încearcă să-i prindă cu mâinile goale.

Snakes, pigs, ostriches, and zebras were on the loose from farms and zoos in Hengzhou, China, due to floodwaters.



Nearly 800-900 snakes escaped, mostly non-venomous. However, one resident was bitten and hospitalized, local officials say.



Watch here.#Pandapaws #PandaMaxxing… pic.twitter.com/ERQ08vjqeJ — Panda Paws (@Panda_Paws_) July 8, 2026

Wu Zhi, un oficial local, a declarat pentru publicația oficială Red Star News că între 800 și 900 de șerpi au evadat luni, după ce ferma a fost luată de ape. Autoritățile locale au reacționat prin suplimentarea resurselor medicale. Televiziunea publică CCTV a anunțat că orașul a crescut de urgență stocurile de antivenin la spitalul local.

Guigang Zoo has released a full list of missing animals after the park was flooded:

🦓 Zebras × 2 (1 pregnant, recovered)

🦌 Sika deer × 9

🦚 Peacocks × 30

🦜 Macaws × 9 + dozens more parrots

🐖 Pigs × 9, Porcupines × 4, Capybaras × 4…

If you see any, call — don't chase. https://t.co/fS3d7TRUdl pic.twitter.com/DuqNX5f4T9 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 9, 2026

Inundațiile din Guangxi au afectat localități întregi, au forțat evacuarea a zeci de mii de oameni și au produs situații neobișnuite inclusiv în ferme și grădini zoologice, unde animalele au ajuns să fugă din spațiile în care erau ținute.

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