Ieșirile dese în oraș sau vacanțele sunt activitățile amânate mai des de către cei care vor să-
și mențină cheltuielile sub control, arată rezultatele celui mai nou studiu realizat de
Imobiliare.ro Finance, liderul pieței de brokeraj de credite din România, parte din
ecosistemul Imobiliare.ro.

Viața cu credit la români - amânarea vacanțelor și ieșirilor în oraș, accent pe economii. 70% nu regretă accesarea creditului ipotecar

Alegerile pe care le fac în ultimul timp persoanele care accesează un credit indică un nivel
superior de educație financiară față de anii anteriori și un grad mai ridicat de prudență. Cei
mai mulți au grijă să-și asigure o plasă de siguranță în cazul unei urgențe continuând să facă
economii și investiții, chiar dacă sumele alocate sunt mai mici sau plasamentele mai rare. 

Rata reprezintă mai puțin de 30% din venitul familiei pentru jumătate din românii cu credit intervievați.

Șapte din zece respondenți cu credit ipotecar susțin că nu și-ar schimba decizia de a accesa finanțare.

Circa 70% dintre cei care au accesat un împrumut continuă să facă economii, chiar dacă pun deoparte sume mici. Investițiile nu sunt nici ele neglijate în totalitate.

Durata îndelungată a creditului și potențiala instabilitate a veniturilor pe parcursul acestei perioade de timp reprezintă doi dintre principalii factori de stres în rândul celor care iau împrumuturi.

45% din români apelează la un broker de credite pentru împrumuturi ipotecare versus 70% în Polonia.

“Ne interesează la fel de mult ce se întâmplă după ce un client accesează o finanțare, cum ne interesează să îl ajutăm să aleagă soluția potrivită. De aceea încercăm să înțelegem cât mai bine cum le influențează deciziile financiare viața de zi cu zi: cât de confortabil trăiesc cu ratele, ce compromisuri fac, ce îi stresează și ce îi ajută să-și păstreze echilibrul financiar.

Este un angajament pe care ni l-am asumat față de clienții noștri: să îi ascultăm, să învățăm din experiențele lor și să folosim tot ce aflăm pentru a fi mai buni pentru ei, pentru a ramane de partea lor”, a declarat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance.

Românii, mai responsabili cu finanțele personale

Viața cu credit îi face pe cei mai mulți dintre români să reducă anumite cheltuieli, ca dovadă a unui grad ridicat de responsabilitate financiară. De cele mai multe, pentru a-și menținecheltuielile la un nivel mai ușor de gestionat, românii ies în oraș mai rar, amână concedii sau renunță la anumite hobby-uri sau activități recreative.

Viața cu credit la români - amânarea vacanțelor și ieșirilor în oraș, accent pe economii. 70% nu regretă accesarea creditului ipotecar

Cu toate acestea, aproape 7 din 10 români cu credit continuă să pună bani deoparte, deși economiile făcute sunt poate mai mici.

Sunt și persoane care, după accesarea împrumutului, decid să-și suplimenteze veniturile prin diverse activități pentru ca ratele să nu devină în timp o povară. Mai mult, cheltuielile aferente noilor credite accesate nu pun stop investițiilor românilor, chiar dacă sumele pe care aceștia le alocă sunt poate mai mici sau plasamentele devin mai rare.

Gradul mediu de îndatorare la acordarea unui credit ipotecar standard este în scădere în România în ultimii ani, conform datelor oficiale BNR. Dacă în primăvara anului 2021 discutam despre o medie de 39%, în martie 2026 vorbim deja despre o medie de 35%. Vă reamintim că rata poate reprezenta cel mult 40% din venitul net lunar, excepție făcând împrumuturile accesate pentru achiziția primei locuințe în cazul cărora este admis un grad maxim de îndatorare de 45%.

Factorii de stres pentru românii cu credit

70% din românii care au accesat doar un credit ipotecar, respectiv 60% din totalul celor care au accesat orice fel de împrumut, nu și-ar schimba decizia de a accesa o finanțare.

Viața cu credit la români - amânarea vacanțelor și ieșirilor în oraș, accent pe economii. 70% nu regretă accesarea creditului ipotecar

Există, însă, unele aspecte care creează tensiune în rândul celor care au credite. Principalii factori de stres apar pe fondul duratei îndelungate de timp pe care se întinde creditul și posibilei instabilități a veniturilor pe parcursul acestei perioadei. Creșterea dobânzilor, dar și știrile negative despre economie sunt alte două aspecte care îi influențează.

Atitudinea românilor în acest context relevă o maturitate în creștere. 

45% din români apelează la un broker pentru un credit ipotecar vs 70% în Polonia

Potrivit datelor Imobiliare.ro Finance, 45% dintre cei care își doresc, în prezent, să obțină un credit ipotecar apelează la un broker de credite. În Polonia, de exemplu, proporția celor care colaborează cu un astfel de specialist este semnificativ mai mare, depășind conform datelor oficiale 70%.

Viața cu credit la români - amânarea vacanțelor și ieșirilor în oraș, accent pe economii. 70% nu regretă accesarea creditului ipotecar

Românii apreciază cel mai mult sprijinul brokerului în compararea ofertelor disponibile la nivelul pieței, răspunsurile rapide și clare pe care le primesc de la acesta, dar și ajutorul oferit în pregătirea dosarului de creditare.

Timpul economist în aprobarea dosarului este o altă “bilă albă” în favoarea unei astfel de colaborări, la fel și încrederea că ai de partea ta un specialist care te reprezintă în fața băncii, dar și gratuitatea serviciului, conform legii.

Studiul “Viața cu credit”, realizat de Imobiliare.ro Finance, s-a desfășurat online la nivel național, pe parcursul lunii iunie și cuprinde răspunsurile a  910 persoane. Circa o treime dintre respondenți sunt titularii unor credite ipotecare sau au accesat atât credite ipotecare, cât și alte soluții de finanțare. În rândul persoanelor intervievate s-au aflat și români (13%) care au accesat doar credite de nevoi personale, soluții de leasing sau carduri de credit, dar și persoane care nu au apelat, până în momentul de față, la finanțare.

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