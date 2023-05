Florile colorate și parfumurile diafane ale acestora îți vor transforma grădina într-un loc intim unde vei putea petrece timp de calitate alături de cei dragi într-o atmosferă mai caldă. Chiar dacă nu ești un fan al plantelor cățărătoare, cu siguranță vei ajunge să le iubești odată ce le vei primi în curtea ta. Dacă ți-ai propus să îți decorezi grădina cu plante cățărătoare și nu știi ce plante să alegi am făcut o selecție cu cele mai frumoase dintre ele pe care ți le prezentăm în cele ce urmează.

De ce să crești plante cățărătoare în grădină

Plantele perene cățărătoare dau un farmec aparte oricărei grădini și, în cazul în care dorești să maschezi aspectul inestetic al unui zid, al unui gard ori a unei pergole, aceste plante reprezintă cea mai eficientă soluție.

O astfel de plantă, care are o creștere rapidă, este recomandată și în situațiile în care vrei să transformi o zonă nu tocmai plăcută la vedere într-unul dintre cele mai atractive locuri ale curții tale. Plantele cățărătoare camuflează perfect anumite locuri din curte pe care vrei să le ascunzi de privirile străine.

În același timp, lianele ornamentale pot împodobi și coloane sau trunchiuri de copaci. Ca să nu mai vorbim de faptul că au și o latură practică, reprezentând alegerea perfectă pentru cazurile în care dorești să faci umbră într-o anumită zonă de relaxare. Spre exemplu, iedera este soluția ideală pentru a „îmbrăca” un foișor, pe care îl vei transforma în acest fel într-o zonă de relaxare cu umbră și răcoare în zilele fierbinți de vară.

Cum să alegi o plantă cățărătoare

Așa cum spuneam, o plantă cățărătoare poate fi un plus minunat pentru grădina ta. Există o mulțime de astfel de plante perene dintre care ai putea să alegi, cele mai cunoscute fiind iedera, caprifoiul, clematida sau trandafirul cățărător.

Modul în care îți alegi planta cățărătoare va depinde, pe de-o parte, de spațiul pe care îl ai la dispoziție, iar pe de altă parte de scopul pentru care vrei să cumperi respectiva plantă. Iată câteva sfaturi despre cum să alegi cea mai bună plantă cățărătoare:

În cazul în care dorești să folosești planta cățărătoare pentru a îmbrăca o anumită zonă din grădina ta atunci vei avea nevoie de o liană viguroasă, care să fie rezistentă, să ofere o acoperire bună, să fie veșnic verde și să înflorească, se precizează pe site-ul GardensIllustrated.com.

O plată cățărătoare va avea nevoie de cel mai bun sprijin, așa că trebuie să te asiguri că vei investi în cel mai potrivit suport pentru aceasta. De asemenea, zidul, gardul, spalierul sau chiar un arbore din curtea ta sunt potrivite pentru acea plantă.

Multe dintre plantele „alpiniste” au nevoie de o îngrijire deosebită pe toată durata anului și trebuie tăiată la momentul potrivit. Dacă ești în căutarea unei plante pe care să o tai o dată pe an și apoi să o lași să-și facă singură treaba atunci va trebui să iei în considerare o clematidă sau iederă.

Va trebui să alegi locul ideal pentru planta cățărătoare, care ar trebui să aibă foarte multă lumină sau, dimpotrivă, să fie umbros. Multe dintre aceste plante nu agreează extremele, însă există și excepții care adoră soarele sau, după caz, umbra.

Majoritatea plantelor cățărătoare au cerințe similare în ceea ce privește structura solului. Ele sunt sensibile la acumularea de umezeală în zona rădăcinii, ceea ce ar însemna că acesta ar trebui să fie bogat în humus și, deci, permeabil.

Cel mai bun moment pentru plantarea plantelor cățărătoare este primăvara, când pericolul înghețului a dispărut, iar rădăcinile se vor prinde mai bine. Plantarea poate avea loc fără probleme și vara sau la începutul toamnei, însă în zilele caniculare trebuie să le udați abundent, informează site-ul Hornbach.

Suprafața mare a frunzelor plantelor cățărătoare permite evaporarea rapidă a unor cantități mari de apă. De aceea, trebuie ca plantele să fie udate după plantare la intervale regulate, la început mai des, iar în zilele caniculare de vară de două ori pe zi.

Îngrășămintele favorizează creșterea naturală a plantei cățărătoare. Trebuie folosită o combinație echilibrată de substanțe nutritive în funcție de nevoile fiecărei plante.

Cele mai bune plante cățărătoare în 2023

Iedera

Deși nu face flori, iedera este, probabil, cea mai cunoscută plantă cățărătoare decorativă datorită frunzelor sale de un verde intens, care toamna se colorează în roșu intens sau în galben. Este o plantă foarte puțin pretențioasă, care crește în aproape orice condiții. Rădăcinile aeriene sau ventuzele – în funcție de specie – se „agață” pe aproape orice tip de suprafață, dar preferă fațadele mai vechi. Iedera are o creștere rapidă și se dezvoltă bine chiar și în zonele cu umbră. Este o plantă perenă care poate rezista zeci de ani, dezvoltându-se constant. Trebuie să știi că unele specii de iederă sunt otrăvitoare, de aceea este indicată să o tratezi cu atenție.

Glicina japoneză (Wisteria)

Această plantă face parte din categoria florilor cățărătoare, însă este un arbore decorativ pretabil mai degrabă în grădină deoarece are o creștere spectaculoasă. Are flori deosebite, mari, sub formă de ciorchine, care sunt albe, roz sau mov. Este o plantă perenă care formează de-a lungul anilor liane foarte puternice, motiv pentru care nu se recomandă să fie lăsată să urce pe casă sau pe gardurile din plasă. Are nevoie de spațiu și de sprijin precum pergole din lemn gros, precum și de două tăieri pe an pentru a putea înflori abundent.

Trandafirul cățărător

„Regina florilor” a fost dintotdeauna una dintre cele mai populare plante pentru grădină, dar și pentru ziduri și garduri. Aceștia pot fi folosiți pentru a acoperi arcade, pergole sau garduri și au o mulțime de flori de la începutul primăverii și până toamna târziu. Există o paletă variată de culori, de la alb, roz, galben, portocaliu, roșu și diverse combinații ale acestor nuanțe. Sunt ușor de îngrijit, iar pentru o înflorire abundentă trebuie tăiați, florile ofilite trebuie rupte, iar lăstarii în plus trebuie tunși. Cu îngrijirea potrivită, trandafirii cățărători pot atinge o înălțime de până la 3,5 metri, scrie site-ul CountryLiving.com.

Caprifoi

Cunoscută sub denumirea populară „Mâna Maicii Domnului”, caprifoiul sau lonicera este o plantă agățătoare originară din Asia. Face flori lunguiețe de mici dimensiuni, care pot fi albe, galbene sau roz și care emană un parfum dulce, îmbietor. Aroma acestei plante se simte și mai intens pe timpul nopții, ceea ce în mod sigur îți va face serile de vară petrecute în aer liber și mai frumoase. Înflorește începând din iunie și până în august, iar florile pot rămâne pe plantă și iarna. Este una dintre cele mai puțin pretențioase plante cățărătoare. Nu are nevoie de udare decât în perioadele de secetă extremă. Preferă lumina, dar se dezvoltă bine și în semiumbră.

Iasomia

Iasomia este una dintre florile cu cel mai intens parfum, deci dacă vei opta pentru această plantă, grădina ta va fi scăldat într-o aromă minunată. Originară din Asia, asemenea multor alte plante de acest gen, aceasta s-a acomodat foarte bine la condițiile de climă din România. Preferă locurile însorite, însă se poate dezvolta bine și în condiții de semiumbră. Există mai multe soiuri de iasomie, unele cu frunze perene, în timp ce florile pot fi albe, galbene sau roz, cu petale simple sau duble. Nu este deloc pretențioasă, ea putând crește pe orice tip de sol, fie acid sau alcalin ori sărac în substanțe nutritive. Iasomia trebuie udată când primul strat al pământului este uscat.

Floarea pasiunii

Floarea pasiunii (Passiflora caerulea) este o specie de plantă cățărătoare veșnic verde, care se agață de orice suprafață cu ajutorul unor liane întortocheate. Are o inflorescență spectaculoasă, iar florile au un aspect tropical, cu un inel central colorat denumit coroană. Preferă lumina puternică, dar se dezvoltă și în semiumbră, numai că nu va mai înflori la fel de abundent. Este iubitoare de umiditate și în sol și în atmosferă, deci trebuie să o stropești cu apă și să o uzi astfel încât solul să fie mereu umed. Este rezistentă la îngheț până la -5°Celsius și poate fi cultivată în zonele de coastă cu climă blândă, dar și în zonele urbane, orientată spre sud.

Clematita

Clematita este o plantă perenă cățărătoare fascinantă cu miresme plăcute și un aspect decorativ minunat, care este disponibilă în mai multe soiuri. Înflorește primăvara, în martie-aprilie, iar florile sunt de culoare roz-piersică și au o aromă asemănătoare migdalelor, mai precizează sursa citată. Unele dintre specii au frunze rezistente inclusiv pe timp de iarnă, ceea ce o face ideală pe post de paravan. Are nevoie de un sol fertil, deci se recomandă folosirea compostului în pământul de flori atunci când este plantată. Are nevoie să fie udată des în zilele caniculare, iar în restul anului o dată la două-trei zile. Clematita crește rapid și poate atinge și 10 metri înălțime.

Vița-de-vie

Chiar dacă nu te apuci să faci vin, vița-de-vie (Glasnevin) reprezintă o alegere ideală pentru decorarea grădinii datorită creșterii rapide și aspectului. Asemenea clematitei, această plantă impune folosirea de suporți pe care să se extindă, astfel că poate ajunge și la o înălțime de 10 metri. Vița-de-vie nu este pretențioasă, crește pe orice sol. Înflorește în lunile mai-iunie, florile sunt în formă de stea și au culoarea mov-liliac cu centrul galben strălucitor. Coacerea strugurilor poate fi un adevărat spectacol, mai ales în cazul soiurilor de struguri negri.

Foto: Shutterstock

