Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Despre ghimbir și beneficiile sale

Ghimbirul provine dintr-o plantă cu flori originară din Asia de Sud-Est. Acesta este folosit pentru a da aromă mâncărurilor dulci și sărate și are o serie de beneficii pentru sănătate. Aparține familiei Zingiberaceae și este strâns înrudit cu turmericul, cardamomul și galangal.

Rizomul, sau partea subterană a tulpinii, este cel folosit în mod obișnuit în calitate de condiment. Este adesea numit rădăcină de ghimbir sau pur și simplu ghimbir.

Unul dintre cele mai importante beneficii ale ghimbirului este capacitatea sa de a reduce inflamațiile din organism. Acest efect se datorează compușilor bioactivi, în special gingerolului, care are un puternic efect antiinflamator și antioxidant. Astfel, consumul regulat de ghimbir poate ajuta la combaterea stresului oxidativ, un factor asociat cu îmbătrânirea prematură și cu numeroase boli cronice.

Ghimbirul este recunoscut pentru eficiența sa în reducerea greței, în special cea cauzată de sarcină, rău de mișcare sau efectele secundare ale chimioterapiei. De asemenea, stimulează digestia și contribuie la reducerea balonării. Este un remediu natural excelent pentru susținerea sistemului digestiv.

Ghimbirul poate fi un aliat natural pentru persoanele care se confruntă cu dureri musculare sau articulare, fie cauzate de efort fizic intens, fie de afecțiuni inflamatorii cronice, precum osteoartrita. Studiile au arătat că suplimentarea zilnică cu extract de ghimbir poate reduce semnificativ durerea și rigiditatea articulară.

Datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatorii, ghimbirul poate susține sănătatea creierului, contribuind la îmbunătățirea funcției cognitive și a memoriei, arată healthline.com.

Află mai multe despre ghimbir și beneficiile sale.

Cum se face ceaiul de ghimbir

Ceaiul de ghimbir este simplu de preparat, iar cantitățile și ingredientele pot diferi în funcție de preferințe. Ceaiul de gimbir poate fi băut simplu, cu miere sau chiar făcut cu lapte.

Ingrediente

  • 4–6 felii subțiri de ghimbir crud, curățat de coajă (pentru un ceai de ghimbir mai picant, adăugați mai multe felii)
  • 500 ml de apă
  • sucul de la o jumătate de lime sau lămâie
  • miere sau alt îndulcitor, după gust (opțional)

Instrucțiuni pentru prepararea ceaiului de ghimbir cu apă:

Mai întâi, spălați și curățați rădăcina de ghimbir. Apoi, curățați ghimbirul și feliați-l subțire. Umpleți o cratiță medie cu 500 ml de apă. Puneți feliile de ghimbir în apă și aduceți la fierbere, apoi fierbeți la foc mic 10–20 de minute. Fierbeți la foc mic mai mult pentru un ceai mai picant. Luați de pe foc. Adăugați suc de lime sau lămâie și miere după gust, dacă doriți.

Instrucțiuni pentru prepararea ceaiului de ghimbir cu lapte:

Fierbeți feliile de rădăcină de ghimbir în 250 ml de apă timp de 10 minute. Luați de pe foc și adăugați 500 ml de lapte. Puneți oala înapoi pe aragaz și fierbeți la foc mic laptele și ghimbirul timp de 5 minute.
Serviți cu plăcere!

Descoperă și Reţete de băuturi cu ghimbir

Ce beneficii are ceaiul de ghimbir

Preparat din rădăcina proaspătă sau uscată de ghimbir, acest ceai are o aromă picantă, ușor lămâioasă, și aduce o serie de beneficii impresionante pentru sănătate. Mulți îl aleg în sezonul rece pentru efectul său calmant asupra răcelii, dar puțini știu că el poate susține organismul pe multiple planuri, zi de zi.

Ceaiul de ghimbir este folosit în medicina tradițională de mii de ani ca remediu pentru dureri, grețuri și anumite probleme de sănătate. Unele dintre studiile recente arată și ele că unele dintre beneficiile ceaiului de ghimbir pot avea explicații științifice.

Reduce răul de mișcare

Medicina populară susține că ceaiul de ghimbir poate ajuta la calmarea simptomelor răului de mișcare, cum ar fi amețelile, vărsăturile și transpirațiile reci.

O evaluare clinică din 2020 a descoperit mai multe efecte pozitive și asocieri între consumul de ghimbir și răul de mișcare, dar a sugerat că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma acest lucru.

Deși cercetătorii nu înțeleg exact cum funcționează ghimbirul, unii au sugerat că anumiți compuși din ghimbir blochează un receptor cerebral care are un rol-cheie în centrul vărsăturilor din creier.

Poate ameliora greața

Unii experți cred că gingerolul din ghimbir poate ajuta la ameliorarea grețurilor cauzate de sarcină, chimioterapie sau intervenții chirurgicale.

Cercetătorii sugerează că ghimbirul ar putea fi o alternativă eficientă și ieftină la medicamentele tradiționale antigreață la persoanele care sunt însărcinate sau urmează chimioterapie și nu pot lua medicamente convenționale.

Un studiu efectuat pe 92 de femei a constatat că ghimbirul a fost mai eficient decât un medicament standard în prevenirea grețurilor și vărsăturilor postoperatorii cauzate de anestezia generală.

Cu toate acestea, consultați un profesionist din domeniul sănătății înainte de a utiliza ghimbir după operație. Acesta poate interfera cu coagularea sângelui, deși cercetările în acest sens sunt încă în curs de dezvoltare și sunt necesare mai multe pentru a-l investiga în continuare.

Susține sistemul imunitar

Un alt beneficiu important este sprijinul pe care îl oferă sistemului imunitar. Ceaiul de ghimbir este bogat în antioxidanți și substanțe cu puternice proprietăți antiinflamatoare, precum gingerolul și shogaolul. Acestea contribuie la întărirea răspunsului imun, ajutând organismul să lupte mai eficient împotriva virusurilor și bacteriilor. În sezonul rece, acest ceai este adesea folosit pentru a preveni sau ameliora răcelile și gripele, fiind un adjuvant excelent în caz de durere în gât, congestie nazală sau febră ușoară.

Ameliorează durerile musculare și articulare

Ceaiul de ghimbir are efecte pozitive și asupra durerilor musculare și articulare. Studiile arată că, datorită proprietăților antiinflamatoare, consumul regulat, chiar zilnic, poate reduce durerea și rigiditatea, în special la persoanele care suferă de afecțiuni inflamatorii precum osteoartrita. Este o variantă blândă, naturală și lipsită de efecte secundare, spre deosebire de antiinflamatoarele clasice.

Reglează nivelul de zahăr din sânge

Un alt avantaj al consumului frecvent de ceai de ghimbir este influența asupra metabolismului. S-a observat în studii că poate contribui la reglarea nivelului glicemiei, la îmbunătățirea sensibilității la insulină și chiar la susținerea proceselor de ardere a grăsimilor. Din acest motiv, el este adesea inclus în regimuri de slăbire sau în dietele persoanelor care vor să-și echilibreze metabolismul.

Reducerea stresului

Pe lângă toate beneficiile fiziologice, ceaiul de ghimbir are și un rol subtil, dar valoros în relaxarea minții. Aroma sa caldă și gustul său contribuie la reducerea stării de stres și de tensiune. Mulți îl consumă seara, înainte de culcare, ca parte dintr-un ritual liniștitor care ajută la calmarea gândurilor și la pregătirea pentru somn. Este o băutură care aduce nu doar beneficii fizice, ci și o senzație de bine emoțional.

Precauții și contraindicații privind ceaiul de ghimbir

Deși este o băutură naturală și benefică, ceaiul de ghimbir nu este recomandat oricui, în orice cantitate. Consumat în exces, poate provoca arsuri gastrice sau iritații stomacale.

De asemenea, ar trebui evitat de persoanele care urmează tratamente cu anticoagulante, deoarece ghimbirul poate subția sângele. Femeile însărcinate ar trebui să consulte medicul înainte de a-l consuma frecvent, chiar dacă în doze mici este considerat sigur.

Este bine să bei ceai de ghimbir în fiecare zi?

FDA – Administraţia Americană pentru Alimente şi Medicamente – afirmă că ghimbirul este în general recunoscut ca fiind sigur. FDA afirmă că putem consuma în siguranță până la 4 grame de ghimbir pe zi, ceea ce înseamnă că două căni de ceai de ghimbir pot fi sigure.

În concluzie, pentru majoritatea adulților sănătoși, o doză sigură este de una până la două căni de ceai de ghimbir pe zi, preparat din aproximativ două până la 4 grame de ghimbir proaspăt (adică cam 2 cm de rădăcină). Dacă folosești ghimbir pudră sau extract concentrat, doza trebuie redusă, deoarece este mai puternică.

Sursă foto – Freepik.com

