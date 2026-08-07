München și Antalya, în topul preferințelor pasagerilor

„Rezultatul reflectă evoluţia constantă a cererii pentru transportul aerian şi consolidarea rolului Aeroportului Internaţional Timişoara în asigurarea conectivităţii aeriene a regiunii de vest a României. Totodată, acesta confirmă depăşirea nivelurilor de trafic înregistrate înaintea pandemiei”, au declarat reprezentanţii AIT, într-un comunicat de presă.

În luna iulie, pasagerii au avut acces la 38 de destinaţii regulate şi charter, reţeaua de rute acoperind atât deplasările în interes de serviciu, cât şi vacanţele estivale. Cele mai populare zboruri interne au fost cele pe ruta Timişoara – Bucureşti, care a înregistrat 22.680 de pasageri şi 282 de zboruri operate.

La nivel internaţional, München s-a remarcat drept principala destinaţie, fiind ales de peste 18.000 de pasageri în iulie, menţinându-şi statutul de hub de conexiune pentru locuitorii din vestul ţării. În ceea ce priveşte cursele charter pentru vacanţe, Antalya a fost destinaţia preferată, cu peste 13.000 de pasageri.

Pista intră în modernizare în luna noiembrie

Mai multe rute europene, precum Karlsruhe, Madrid, Memmingen, Londra, Bergamo şi Valencia, au avut un grad mediu de ocupare de 94%, indicând o cerere ridicată pentru zborurile operate de pe AIT.

„Aceste valori indică o utilizare ridicată a capacităţii de transport şi un interes constant pentru destinaţiile operate de la Timişoara. Traficul înregistrat în luna iulie confirmă tendinţa de creştere a activităţii aeroportului şi evidenţiază necesitatea continuării investiţiilor în infrastructură şi siguranţa operaţională”, au mai transmis oficialii AIT.

În acest context, aeroportul urmează să desfăşoare lucrări de întreţinere şi modernizare a pistei de decolare-aterizare, programate între 2 şi 22 noiembrie 2026, perioadă în care traficul aerian va fi suspendat temporar. Reprezentanţii AIT au subliniat că aceste investiţii sunt esenţiale pentru menţinerea standardelor de siguranţă şi sprijinirea dezvoltării viitoare a infrastructurii.

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