Medicul Mihail Pautov a povestit că un set de analize i-a schimbat complet perspectiva asupra propriei sănătăți. Deși avea un stil de viață activ și credea că se află într-o formă bună, rezultatele au indicat prediabet și dislipidemie. În urma diagnosticului, a făcut câteva schimbări importante și a reușit să slăbească 10 kilograme fără diete restrictive.

Medicul Mihail Pautov în platoul de la MediCool, emisiunea de la Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Mihail Pautov a slăbit 10 kilograme după un diagnostic care l-a pus pe gânduri

Mihail Pautov a dezvăluit că unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani a fost cel în care și-a văzut propriile rezultate medicale. Deși mergea constant la sală, dormea aproximativ opt ore pe noapte și considera că are o alimentație echilibrată, analizele au indicat valori care sugerau prediabet și dislipidemie.

Medicul spune că vestea l-a luat complet prin surprindere și că, pentru câteva zile, nu a putut accepta rezultatele.

„Am primit într-o zi niște analize care m-au speriat. Nu ale unui pacient, ci ALE MELE. Aveam 37 de ani, mergeam la sală, dormeam opt ore pe noapte, mâncam echilibrat. Și totuși, pe buletin mă uitam la un om cu prediabet și cu dislipidemie. Colesterol peste limite, ApoB crescut, hemoglobina glicată fix în zona de prediabet. Trei zile am fost în stare de șoc, apoi mi-am revenit și am început să mă gândesc că poate s-au încurcat probele în laborator. Apoi mi-am dat seama că sănătatea mea nu e tocmai sub control”, a scris Mihail Pautov pe pagina sa de Facebook.

Schimbările care l-au ajutat să slăbească

După acel moment, medicul a decis să își analizeze cu atenție stilul de viață și să facă schimbări pe care le consideră sustenabile pe termen lung, fără diete drastice sau cure restrictive.

Primul pas a fost eliminarea gustărilor dintre mesele principale. „Nu există gustări între mese, pentru că sunt de obicei mâncăruri extra-procesate: chipsuri, biscuiți, orice altceva. Gustările depășesc 25% din aportul caloric, ceea ce înseamnă că deși mănânci ceva corect, dulciurile te îngrașă. Îți dau apetitul peste cap și îți cresc brusc glicemia, apoi când scade îți este iar foame”, a explicat medicul în cadrul podcastului său.

Deficitul caloric, unul dintre principiile de bază

Mihail Pautov spune că a început să își monitorizeze atent aportul caloric cu ajutorul unei aplicații în care introduce toate alimentele consumate, dar și date precum greutatea și înălțimea.

„Principiul de bază al slăbitului este deficitul caloric. De multe ori, oamenilor le este greu să aproximeze sau să știe câte calorii mănâncă ei de fapt. Așa ajung să mănânce peste norma calorică și se întreabă de ce nu slăbesc”, a explicat acesta.

Mișcarea a devenit parte din rutina zilnică

Pe lângă schimbările din alimentație, medicul și-a mărit nivelul de activitate fizică. A introdus mersul pe bicicletă, plimbările lungi și antrenamentele de forță în programul zilnic.

„Am început să mă mișc mai mult, să fac sală de forță. Merg cu bicicleta cât pot de mult, înainte de birou fac două ture de parc, chiar dacă fac 40 de minute până la muncă în loc de 10. În zilele în care nu merg cu bicicleta, mă plimb prin parc și fac 6 kilometri. Investesc o oră în ceva ce-mi place sau mai trebuie să rezolv. Am peste 15.000 de pași pe zi”, a povestit Mihail Pautov.

Idei de mic dejun recomandate pentru un stil de viață echilibrat

Printre preparatele recomandate de specialiști pentru un mic dejun bogat în proteine și nutrienți se numără:

  • sandviș cu ou și brânză pe muffin integral;
  • smoothie cu mere, iaurt grecesc și fulgi de ovăz;
  • Dutch Baby cu ciuperci, bacon, brânză cheddar și ouă;
  • bol cu smoothie de afine, pudră proteică, fructe și granola;
  • vafe sărate cu porumb și salată de roșii, completate cu un ou prăjit;
  • ouă în stil turcesc cu iaurt grecesc și condimente;
  • brioșe cu ou, spanac și brânză de capră;
  • clătite cu unt de arahide și banane;
  • tacos cu ouă preparate la tavă;
  • budincă de chia cu portocale roșii și lapte de cocos.

Experiența prin care a trecut l-a determinat pe Mihail Pautov să vorbească deschis despre importanța analizelor periodice și a schimbărilor realizate la timp, subliniind că un stil de viață aparent sănătos nu exclude întotdeauna existența unor probleme metabolice care pot fi descoperite doar prin investigații medicale.

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