Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, atitudine dezinvoltă, efort de a scăpa de griji, dorință de evadare, de relaxare, ceea ce va fi posibil prin contribuția planetei Venus, care realizează o relație armonică cu planetele care tranzitează casa I a personalității nativilor.

Totuși, aceleași planete (Uranus, Lună, Marte) vor crea și premisele unor divergențe în planul relațiilor parteneriale, care pot deveni complicate sau dezagreabile. Între 8 și 11 august, Marte, pe ultimele grade ale zodiei Gemeni, va face o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care conferă onoare militară, promovări și bogăție, intensificând trăsături ca demnitatea, înlesnindu-le Gemenilor prosperitatea în comerț, mai ales prin călătorii sau prin relațiile cu străinătatea.

Între 9 august, după ora 10:46′, și 11 august dimineața, preocupări financiare, susținute din 11 august de Marte, care va intra în zodia Racului și, până pe 28 septembrie, va intensifica nevoia de securitate financiară, ceea ce îi va face pe mulți dintre cei maturi să nu se mai lanseze în cheltuieli de plăcere și să încerce să realizeze economii.

Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, va susține, din punct de vedere astral, tot ceea ce presupune învățarea și susținerea verificării cunoștințelor teoretice și practice. Între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, alături de Jupiter și Soare, va alcătui o tripletă de forță pentru toate situațiile în care nativii vor trebui să vorbească în public, să se exprime pe o anume temă în fața unei audiențe de specialitate.

Contextul ar putea fi marcat de surprize și de situații neobișnuite de felul în care va funcționa provocarea fazei de Lună Nouă în Leu, însoțită de o eclipsă totală de Soare, din seara zilei de 12 august. Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, normalitate în viața de fiecare zi în casă și în familia din care provin nativii.

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