Ziaristul detaliază, într-un interviu acordat pentru Libertatea, modalitățile în care Rusia determină, prin dezinformare, numeroși africani din mai multe țări să emigreze în Europa, în special în Grecia și Italia, ca porți de intrare spre continent.

Libertatea a vorbit cu Philip Obaji jr și despre atrocitățile comise de ruși în mai multe țări africane, precum și despre ce trebuie să facă Europa privind această nouă bombă migraționistă, după cea din Siria.

Bătut și torturat în Africa

Philip Obaji jr a documentat peste 100 de cazuri de abuzuri, încălcări ale drepturilor omului și exploatări comise de paramilitarii ruși dislocați în Africa de Vest și Centrală.

El a investigat și a scris despre masacre cutremurătoare, violuri, torturi și oprimarea sătenilor vulnerabili de către mercenarii din Grupul Wagner și succesorul său, Africa Corps, în Republica Centrafricană și în Mali, în ciuda amenințărilor, într-un context riscant.

În 2024, Obaji jr a depus mărturie la Washington D.C., în fața Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa – o comisie independentă a guvernului federal al Statelor Unite – atrăgând atenția asupra operațiunilor adesea obscure ale Rusiei în Africa.

El a vorbit și despre experiența sa dintr-o deplasare pentru un reportaj în Republica Centrafricană, unde forțele guvernamentale l-au arestat și bătut, iar rebelii l-au ținut ulterior captiv timp de ore întregi.

De asemenea, în ultimul deceniu, jurnalistul nigerian a dezvăluit traficul de refugiați în Africa de Vest și Centrală și l-a descris argumentat drept o consecință neglijată a războiului.

Jurnalistul de investigații nigerian, care a scris de-a lungul anilor pentru publicații prestigioase, precum The Guardian sau USA Today, a primit mai multe recunoașteri pentru munca sa, inclusiv câștigarea Premiului Internațional pentru Drepturile Omului Jaime Brunet 2022 și a premiului One World Media International Journalist of the Year 2023, devenind primul nigerian care a primit ambele distincții.

Philip Obaji jr a câștigat premiul Future Awards Africa în domeniul educației în 2014 și premiul Future Awards Africa pentru Tânărul Anului în 2015.

De la stânga la dreapta, jurnalistul nigerian Philip Obaji și regizorul filmului People in Need, Šimon Pánek, cu premiul Homo Homini la deschiderea festivalului de film documentar pentru drepturile omului One World, 12 martie 2025, Praga. Philip Obaji a primit premiul pentru documentarea a peste 100 de cazuri de încălcări grave ale drepturilor omului comise de gruparea mercenară rusă Wagner. Foto: Profimedia

Rusia controlează Niger, Republica Centrafricană și Burkina Faso

Philip Obaji jr a detaliat pentru Libertatea modul în care Kremlinul dezvoltă și pregătește o nouă bombă migraționistă în Europa, atrăgând numeroși tineri vulnerabili pe rutele periculoase din Marea Mediterană, în timp ce traficanții de persoane sunt protejați pentru a amplifica presiunea la frontierele Uniunii Europene.

Operațiunile Rusiei în Sahel (zonă care cuprinde părți din Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Ciad, Sudan și Eritreea), inclusiv fermele media care răspândesc narațiuni antioccidentale, au crescut brusc din 2022, după invazia din Ucraina, corelându-se cu o creștere de 30% a migrației africane nereglementate către Europa, conform datelor UNHCR, pe măsură ce instabilitatea a provocat strămutarea a peste două milioane de persoane în regiune.

Conform jurnalistului nigerian, la ora actuală, Rusia controlează Niger, Republica Centrafricană și Burkina Faso.

Philip Obaji jr, care a avertizat de mai multe ori că Rusia lucrează intens la bomba migrațională africană, a explicat care sunt principalele metode folosite de Rusia în acest sens și cum a ajuns la această concluzie.

„Am urmărit operațiunile de influență ale Rusiei în Sahel, precum și în Africa Centrală și Africa de Vest. Așadar, am călătorit în mai multe țări din cele două regiuni. În Mali, o țară din Sahel, Rusia are o prezență redusă. Cu câțiva ani în urmă, un grup de ofițeri militari a răsturnat guvernul ales democratic. Una dintre primele măsuri pe care le-au luat după preluarea puterii a fost abolirea unei legi adoptate în 2015 de guvernul democratic de atunci.

Această lege incrimina traficul de persoane în Niger. Pentru a vă oferi un context al situației migranților din Niger, înainte de 2015, marea majoritate a migranților africani care doreau să călătorească în Europa se adunau într-un oraș numit Agadez, situat în partea centrală a Nigerului. Când ajungeau la Agadez, găseau traficanți care îi transportau cu camionete prin deșertul Sahara.

Apoi, când ajungeau în Libia, găseau alți traficanți, care îi urcau pe bărci pentru a traversa Marea Mediterană către Italia sau Grecia.

Acum, când guvernul militar susținut de Rusia a preluat puterea în urmă cu câțiva ani, unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut a fost să abroge legea care incrimina traficul de persoane. De când a fost abrogată legea, am observat că mulți traficanți s-au întors la Agadez și acum ajută multe persoane care doresc să traverseze Mediterana spre Europa.

Așadar, acesta este unul dintre lucrurile pe care le-au făcut rușii. În al doilea rând, vedem o serie de comentatori pro-ruși care, la radio, îndeamnă nigerienii să călătorească la Agadez și să găsească traficanți de persoane care să-i ducă prin deșert în Libia, iar de acolo să treacă în Europa”, spune Philip Obaji jr.

Philip Obaji jr, jurnalist din Nigeria. Foto: Arhiva personală

Guvernul militar din Niger, susținut de Rusia

Conform jurnalistului nigerian, mulți comentatori pro-ruși le transmit oamenilor la radioul local din Niger că Europa oferă multe oportunități pentru africani, să călătorească acolo și să lucreze.

„Asta am observat eu, o situație în care guvernul militar susținut de Rusia a abrogat o lege care reușea să stopeze fluxul de migranți, iar acum vedem că comentatorii pro-ruși încurajează migranții să se adune în Agadez și apoi să călătorească spre Europa. Apoi, când ajungi în Libia, știm că paramilitarii ruși, înainte de grupul Wagner, au colaborat cu o serie de traficanți pentru a transporta ilegal oameni peste Marea Mediterană în Europa. Așadar, astfel am ajuns la concluzia că Rusia vrea să provoace o criză a migranților în Europa”, explică Philip Obaji jr.

Acesta a estimat și care ar putea fi consecințele bombei migratorii create de Rusia și câți africani ar putea ajunge în Europa în următorii ani:

„În trecut, în 2015-2016, Europa s-a confruntat cu o criză migratorie, una uriașă, și mulți dintre migranții care au încercat să intre cu forța în Europa proveneau din Africa, și vorbim despre sute de mii de traversări simultane. Nu am observat o modificare a numărului până anul trecut, când am văzut o creștere constantă a numărului de africani care încearcă să treacă în Europa.

Așadar, ne confruntăm cu o situație în care, dacă dezinformarea rusă continuă și dacă paramilitarii ruși sunt lăsați să-și continue activitatea, așa cum o fac în Libia, ajutând traficanții să transporte migranți în Europa, vom vorbi despre sute de mii de oameni care încearcă să ajungă în Europa în fiecare an”.

Philip Obaji jr mai spune că Rusia are o influență mare în Republica Centrafricană și că a văzut o prezență masivă a paramilitarilor ruși în Africa, explicând și cum s-a ajuns la această situație.

În 2018, paramilitarii ruși au început să sosească în Republica Centrafricană pentru a ajuta la combaterea rebelilor care cauzau multe probleme guvernului. Iar când rușii au sosit, au început să asigure securitatea guvernului. De asemenea, au început să exploreze și chiar să exploateze resursele naturale ale țării.

Impactul influenței Rusiei în Africa asupra războiului din Ucraina

„Efectul acestui lucru este că am asistat la mulți morți, multe persoane au fost ucise în comunitățile miniere din Republica Centrafricană, deoarece rușii au încercat întotdeauna să controleze cu forța aceste mine de aur. Și de multe ori, aceste mine nu se află în zone controlate de forțele guvernamentale.

Ele se află în principal în zone controlate de rebeli sau de milițieni. Așadar, am asistat la o situație în care, în încercarea de a prelua controlul asupra acestor mine, rușii au recurs la metode radicale: oameni uciși, civili violați, și așa mai departe. Acesta este impactul prezenței ruse asupra populației din Republica Centrafricană”, precizează jurnalistul nigerian.

Legat de impactul influenței Rusiei în Africa asupra războiului din Ucraina, Philip Obaji jr spune că Rusia a putut să facă afaceri cu aur, să vândă aur pe piața neagră, iar acest lucru a contribuit la finanțarea războiului din Ucraina:

„În Mali, guvernul rus primește plăți de la guvernul malian pentru ca paramilitarii ruși să poată opera în această țară. Și acesta este un alt mod de a genera venituri, pentru că vorbim despre milioane de dolari care au intrat în Rusia prin această modalitate. În Burkina Faso, am observat prezența instructorilor militari ruși”.

Jurnalistul de investigații nigerian este de părere că în următorii ani, numărul țărilor africane ce vor ajunge sub controlul Rusiei va crește, țările din Africa de Vest fiind cele mai vulnerabile.

Semne ostentative ale intervenției rusești în Mali. Foto: Profimedia

„În Africa, rușii atacă comunitățile, ucid oameni și îi obligă pe supraviețuitori să-și îngroape morții în gropi comune”

Philip Obaji jr a petrecut ani buni investigând planurile Rusiei în Africa, precum și ororile comise, dezvăluind pentru Libertatea care sunt cele mai șocante detalii pe care le-a descoperit până acum.

„Am văzut multe orori, una dintre acestea fiind că fete tinere sunt luate din casele lor, capturate de paramilitari ruși și duse la bazele lor, unde sunt violate și chiar torturate. Am vorbit și cu oameni care mi-au povestit cum rușii le atacă comunitățile, ucid oameni și apoi îi obligă pe supraviețuitori să-și îngroape morții în gropi comune”.

Apreciatul jurnalist din Nigeria spune și cum crede că ar trebui să reacționeze Europa la operațiunile Rusiei în Africa, acțiuni care sunt practic războaie hibride menite să destabilizeze Europa, să alimenteze instabilitatea, să determine fluxurile migratorii spre nordul Africii și să slăbească unitatea Europei.

„O mare parte din ceea ce face Rusia se bazează pe dezinformare, pe război hibrid. Europa poate ajuta la combaterea unora dintre aceste narațiuni, deoarece operațiunile rusești în Africa se extind. Sunt multe publicații africane care publică dezinformări rusești, fie în cunoștință de cauză, fie fără să știe. Există mulți influenceri pe rețelele sociale ce amplifică dezinformarea rusă.

Europa ar trebui să implice mass-media și societatea civilă din Africa, să ofere ateliere și cursuri de formare pentru a face personalul mass-media african să înțeleagă că acesta este obiectivul Rusiei și că ceea ce face Rusia este în detrimentul nu numai al Africii, ci și al lumii în general, al restului lumii. Acest lucru va contribui în mare măsură la combaterea întregii dezinformări rusești”, adaugă Philip Obaji jr.

