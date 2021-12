Despre uleiul de gătit

Depinde în mare măsură de tipul de gătit pe care îl faci. Punctul de fum al unui ulei, care este punctul în care uleiul începe să ardă și să fumege, este unul dintre cele mai importante lucruri de luat în considerare.

Dacă încălzești uleiul peste punctul de fum, nu numai că îi dăunează aromei, dar mulți dintre nutrienții din ulei se degradează – și uleiul va elibera compuși dăunători numiți radicali liberi.

Dacă te întrebi care este cel mai bun ulei de gătit pentru sănătatea ta – și care uleiuri nu sunt sănătoase – există unele dezacorduri.

Ce ulei să folosești pentru gătit. Care este cel mai sănătos

Ulei de măsline

Experții în nutriție și gătit sunt de acord că unul dintre cele mai versatile și sănătoase uleiuri cu care să gătești și să mănânci este uleiul de măsline, atât timp cât este extravirgin.

Un ulei care nu este rafinat și nu este excesiv de procesat este ideal. Etichetă „extravirgin” înseamnă că uleiul de măsline nu este rafinat și, prin urmare, de înaltă calitate.

Uleiul de măsline extravirgin conține o cantitate mare de grăsimi mononesaturate și unii acizi grași polinesaturați; multe studii l-au legat de o mai bună sănătate a inimii. Uleiul de măsline are un punct de fum relativ mai scăzut în comparație cu alte uleiuri, așa că este cel mai bun pentru gătit la temperaturi joase și medii.

Este, de asemenea, unul dintre cele mai sănătoase uleiuri de folosit la coacere. Și ca dressing este excelent.

Uleiul de nucă de cocos

În funcție de persoana pe care o întrebi, uleiul de cocos ar trebui fie evitat, fie îmbrățișat cu moderație. Principalul punct de conflict este conținutul său ridicat de grăsimi saturate; spre deosebire de alte uleiuri pe bază de plante, uleiul de cocos este în principal o grăsime saturată.

Nu toată lumea este de acord cu faptul că o sursă atât de concentrată de grăsimi saturate nu este de evitat pentru sănătate, dar unii experți susțin că înlocuirea alimentelor bogate în grăsimi saturate cu opțiuni mai sănătoase poate reduce nivelul colesterolului din sânge și poate îmbunătăți profilul lipidic. Totuși, știința începe să sugereze că nu toate grăsimile saturate sunt rele pentru organism.

În general, există multă agitație în jurul produselor pe bază de nucă de cocos care, în general, nu sunt susținute de o știință solidă. Asta nu înseamnă că acest ulei te va îmbolnăvi, dar nu exagera.

Grăsimile saturate pot fi un ulei mai sănătos de folosit atunci când gătești la o temperatură foarte ridicată sau când prăjești alimente (ceva ce cu siguranță ar trebui făcut cu moderație), deoarece sunt mai stabile la temperaturi ridicate. Acest lucru înseamnă că este mai puțin probabil ca acestea să se descompună și să fumege.

Uleiul vegetal

Termenul „ulei vegetal” este folosit pentru a se referi la orice ulei care provine din surse vegetale, iar caracterul sănătos al unui ulei vegetal depinde de sursa sa și de scopul pentru care este folosit.

Majoritatea uleiurilor vegetale de pe piață sunt un amestec de uleiuri de canola, porumb, soia, șofrănel, palmier și floarea-soarelui. Poți folosi ulei de măsline ori de câte ori dorești, în locul unui ulei de porumb sau de soia.

Acestea nu sunt neapărat rele, dar poți obține mult mai multe beneficii din uleiul de măsline.

Cu toate acestea, uleiurile vegetale sunt rafinate și procesate, ceea ce înseamnă că nu numai că le lipsește aroma, ci și nutrienții, spune un expert.

Uleiul vegetal este garantat a fi foarte procesat. Se numește „vegetal” pentru ca producătorii să poată înlocui orice ulei de bază pe care îl doresc – soia, porumb, semințe de bumbac, canola – fără a fi nevoiți să tipărească o nouă etichetă.

Uleiurile procesate au fost împinse dincolo de toleranța lor la căldură și au devenit râncede în timpul procesării. Unele dintre aceste uleiuri, în special cel de palmier, sunt asociate cu o mai mare degradare a terenurilor pentru producție.

Uleiul de canola

Uleiul de canola este derivat din semințe de rapiță, o plantă cu flori, și conține o cantitate bună de grăsimi mononesaturate și o cantitate decentă de grăsimi polinesaturate.

Dintre toate uleiurile vegetale, uleiul de canola tinde să aibă cea mai mică cantitate de grăsimi saturate. Are un punct de fum ridicat, ceea ce înseamnă că poate fi util pentru gătitul la temperaturi ridicate. Însă uleiul de canola tinde să fie foarte procesat, ceea ce înseamnă mai puține substanțe nutritive în general. Uleiul de canola „presat la rece” sau neprocesat este disponibil, dar poate fi dificil de găsit.

Ulei de avocado

Uleiul de avocado este o alegere excelentă. Este nerafinat, ca și uleiul de măsline extravirgin, dar are un punct de afumare mai ridicat, ceea ce înseamnă că poate fi folosit pentru a găti la temperaturi mai mari și este excelent pentru stir-fry.

Nu are multă aromă, ceea ce îl face o opțiune bună pentru gătit.

Este pur și simplu cremos, ca un avocado. Uleiul de avocado conține atât acizi grași mononesaturați, cât și polinesaturați (are unul dintre cele mai mari conținuturi de grăsimi mononesaturate dintre uleiurile de gătit), precum și vitamina E. Un dezavantaj este că tinde să fie mai scump.

Uleiul de floarea-soarelui

Acest ulei are un conținut ridicat de vitamina E; o lingură conține 28% din doza zilnică recomandată pentru o persoană de acest nutrient.

Are un punct de fum ridicat și nu are o aromă puternică, ceea ce înseamnă că nu va copleși un fel de mâncare. Cu toate acestea, uleiul de floarea-soarelui conține o mulțime de acizi grași omega-6.

Organismul are nevoie de aceștia, dar se crede că omega-6 sunt pro-inflamatorii, în timp ce omega-3 sunt antiinflamatorii.

Consumul a prea mulți omega-6, fără a echilibra cu omega 3, ar putea duce la un exces de inflamație în organism, așa că moderația este esențială.

Uleiul de arahide

Uleiurile de nuci, precum cel de arahide, pot fi distractive pentru a experimenta în bucătărie, mai ales că există atât de multe tipuri diferite.

Uleiul de alune are unul dintre cele mai mari conținuturi de grăsimi mononesaturate dintre uleiurile de gătit. Este de obicei aromat, cu un gust și un miros de nucă, și se gătește bine la foc mare.

Uleiul de nucă

Acest ulei are un punct de fum scăzut, așa că nu este bun pentru gătit, dar poate fi folosit într-o mulțime de alte moduri. Îl poți pune peste clătite, fructe proaspăt tăiate și înghețată. De asemenea, îl poți adăuga în laptele spumat pentru băuturile de cafea. Uleiul de nucă are un raport bun între acizii grași omega-6 și omega-3, ceea ce ajută la ținerea sub control a inflamațiilor.

Uleiul de semințe de in

Uleiul din semințe de in este bogat în omega 3 și are un punct de fum foarte scăzut, ceea ce înseamnă că nu ar trebui folosit nici pentru gătit. Îl poți folosi pentru dressingurile de salate. Asigură-te că este depozitat într-un loc cu temperatură scăzută, cum ar fi în frigider.

Ulei de susan

Acest ulei este adesea folosit pentru aroma sa puternică. Conține atât acizi grași mononesaturați, cât și polinesaturați, deși nu este deosebit de bogat în alți nutrienți. Are un punct de fum mai ridicat și poate fi folosit pentru rețete cu temperaturi ridicate.

