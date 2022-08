În zilele noastre, porturile dețin un rol esenţial în industria transporturilor la nivel global, fiind una dintre principalele căi prin care mărfurile ajung dintr-o parte în alta a lumii, de la locul unde sunt produse și până în regiunile unde sunt consumate.

Fiecare națiune își propune să-și îmbunătățească propria infrastructură portuară, în lume existând zeci, poate sute de porturi impresionante prin mărimea lor.

Cele mai aglomerate porturi sunt stabilite în funcție de traficul de containere. Altfel spus, cele mai mari porturi din lume nu sunt neapărat și cele mai aglomerate.

Surprinzător sau nu, primele zece facilități portuare ale lumii sunt situate în Asia, iar noi îți spunem care sunt acestea după cantitatea de containere gestionată anual de fiecare în parte.

Ce este un container de marfă?

Containerul este un depozitar de marfă destinat transportului maritim sau fluvial, transportului terestru și transportului multimodal. Este o unitate etanșă la apă care protejează marfa de intemperii și este fabricat în conformitate cu ISO (n.n. – Organizația Internațională pentru Standardizare).

Totodată, containerul variază ca dimensiune, greutate și caracteristici de design și poate fi utilizat pentru a transporta obiecte voluminoase sau grele precum motoare, mașini de mari sau mici dimensiuni ori mărfuri paletizate. Mai puțin întâlnit este containerul destinat transportului de mărfuri în vrac.

Containerele sunt realizate de obicei din oțel corten, însă există și containere fabricate din aluminiu și din placaj armat cu fibră de sticlă. În cele mai multe cazuri, podeaua acestora este din lemn, însă există și unele din bambus.

Recomandări Ce ar însemna pentru Reper și USR să coopteze independenți: de la Emilia Șercan la preoții care își servesc cu demnitate comunitatea

În interior, containerele au un strat special antiumiditate pentru a evita alterarea mărfurilor în timpul transportului.

Ce este capacitatea unui container de marfă?

Capacitatea unui container de marfă este exprimată în TEU. Aceasta este o unitate de măsură al cărui nume provine de la „Twenty-foot Equivalent Unit” (n.n. – unitate echivalentă pentru 20 de picioare). Un „picior” din sistemul imperial de măsurare este echivalentul a 0,3048 metri.

Practic, capacitatea containerului se măsoară pe baza volumului unui container care are lungimea de 20 de picioare (cca 6,1 metri). Înălţimea nu este întotdeauna aceeași, aceasta variind între 1,3 și 2,9 metri. Cel mai întâlnit container de marfă are o înălţime de 2,59 metri.

De asemenea, se consideră că volumul unui container de 45 de picioare este de 2 TEU, în ciuda faptului că în realitate ar trebui să aibă 2,25 TEU.

Care sunt cele mai mari porturi din lume?

În cele ce urmează îți prezentăm un Top 10 al celor mai mari porturi maritime din lume, toate fiind situate în Asia:

Recomandări EXCLUSIV. Un mare artist ucrainean, extrem de iubit în Rusia, Verka Serduchika: „Ucraina nu a adoptat o poziție «fie-vă milă de noi»”

10. Portul Klang (Malayezia) – 13,24 milioane TEU

Cel mai mare port maritim al Malayeziei se află pe coasta de vest a regiunii Selangor, pe râul Kelang. Face parte din regiunea metropolitană a orașului Kelang și este un port de mare importanță economică pentru această țară. Operațional din 1901, portul are 53 de dane operaționale, inclusiv 24 de facilități de manipulare a containerelor, 11 dane pentru mărfuri grele, 9 dane pentru manipularea vracului lichid și 7 dane pentru mărfuri uscate.

9. Portul Tianjin (China) – 18,35 milioane TEU

Este situat pe coasta de vest a Golfului Bohai și servește drept poartă maritimă pentru metropola Beijing. Este cea mai mare facilitate portuară artificială din China și are legături comerciale cu peste 600 de porturi din 190 de țări cu peste 120 de linii de containere. Se întinde pe circa 120 kmp, cu o lungime a cheiului de 34 km și cuprinde peste 170 de dane pentru nave de marfă. Are două terminale de pasageri și 9 zone portuare, dintre care 3 se ocupă de majoritatea operațiunilor comerciale.

8. Portul Hong Kong – 22,35 milioane TEU

Portul din Hong Kong se regăsește în Marea Chinei de Sud, fiind folosit în special pentru transportul containerelor de marfă. Include 24 de dane cu o lungime totală de aproape 7,7 km și se întinde pe o suprafață de 279 de hectare. Capacitatea anuală de manipulare a portului este de aproximativ 450.000 de nave. De asemenea, dispune de 9 terminale pentru transportul de mărfuri și câteva pentru pasageri.

Recomandări Medicii și personalul de la Salvare din toată țara ne-au trimis imagini cu ambulanțele preistorice, cu un milion de kilometri la bord

7. Portul Qingdao (China) – 23,60 milioane TEU

Este situat în provincia chineză Shandong și a devenit operațional la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Portul cuprinde patru zone portuare – Qianwan, Dagang, Huangdao și Dongjiakou – care dispun în total de 86 de dane dedicate cerealelor, produselor din oțel, cărbunelui, țițeiului, petrolului, etc. Portul Qingdao este dotat cu cel mai nou sistem de operare portuar și terminale de containere parțial automatizate.

6. Portul Busan (Coreea de Sud) – 24,59 milioane TEU

Busan este al doilea cel mai mare oraş din Coreea de Sud, după Seul şi, în acelaşi timp, cel mai important oraş-port al țării. A devenit operațional în 1876, iar în prezent este unul dintre cele mai aglomerate din lume, în primul rând datorită producției coreene de aparatură electronică. cuprinde 4 zone portuare, o facilitate pentru manipularea pasagerilor și 6 unități de manipulare a containerelor. La fiecare 24 de ore, portul este vizitat de peste 120 de nave de marfă.

5. Portul Guangzhou (China) – 25,18 milioane TEU

Situat strategic la intersecţia celor mai importante trei fluvii din sudul Chinei, Guangzhou a fost inagurat în timpul Dinastiei Qin, aproximativ în anul 200 î.Hr. Portul are conexiuni comerciale maritime cu peste 300 de porturi din peste 100 de țări. Este deținut de Guangzhou Port Group Ltd., are 49 de cheiuri și se ocupă de o serie de bunuri agricole și industriale precum petrol, cărbune, îngrășăminte, produse chimice, cereale, minereuri metalice, automobile, etc. Zona de port Nansha se ocupă de peste 75% din traficul total de mărfuri din port și cuprinde peste 20 de dane și 60 de macarale specializate.

4. Portul Shenzhen (China) – 26,55 milioane TEU

Este împărțit în două zone portuare principale: una de est și una de vest. Cuprinde 5 terminale majore și 140 de docuri. Acestea manipulează diverse nave de marfă și containere de diferite dimensiuni, 51 de cheiuri dedicate navelor cu o greutate de peste 20.000 DWT (n.n. – Deadweight tonnage), 19 facilități sunt dedicate pentru manipularea containerelor. De asemenea, portul Shenzhen are și 18 dane pentru pasageri și are legături cu 300 de porturi majore din peste 100 de țări. Aproximativ 40 de mari companii maritime situate în port au peste 120 de linii de containere din port.

3. Portul Ningbo-Zhoushan (China) – 28,72 milioane TEU

Este situat pe coasta Mării Chinei de Est, în provincia Zhejiang, în apropiere de golful Hangzhou și are legături de transport maritim cu 600 de porturi din 150 de țări. Portul cuprinde 19 regiuni portuare și peste 300 de dane funcționale, care sunt capabile să găzduiască nave cu o greutate de peste 50.000 DWT. Cele mai mari terminale sunt instalația de manipulare a țițeiului, terminalul internațional de containere și un terminal specializat pentru manipularea substanțelor chimice lichide.

2. Portul Singapore (Singapore) – 36,6 milioane TEU

Singapore este cea mai aglomerată unitate de transbordare a containerelor din lume, oferind conectivitate comercială maritimă cu nu mai puțin de 600 de porturi din peste 100 de țări. De asemenea, este una dintre cele mai mari instalații de bunkerare din lume. Acesta cuprinde 84 de dane repartizate în 6 terminale portuare majore, cele multifuncționale fiind situate la Keppel, Pasir Panjang, Jurong, etc. Un nou terminal complet mecanizat este în curs de construcție la Tuas, termenul de finalizare fiind fixat pentru anul 2040. Singapore primește anual 130.000 de nave.

1. Portul Shanghai (China) – 43,5 milioane TEU

În 2019 a preluat de la Singapore titlul de cel mai mare port din lume. Se ocupă în principal de transporturi în vrac de cărbune, minereuri metalice, petrol și derivatele acestuia, oțel, mașini și echipamente de construcții. Cuprinde 125 de cheiuri și 19 terminale, fiind capabil să găzduiască cele mai mari nave și transportatoare din lume. În afară de cele 5 zone portuare majore, portul conține și un terminal de vase de croazieră, care are o capacitate anuală de manipulare de peste un milion de pasageri. Mai mult de un sfert din comerțul Chinei se desfășoară în acest port.

Vezi și: 10 cele mai mari aeroporturi din lume în 2022

Foto: 123rf.com

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO După Șucu, și Muhammad Murad e aproape de o tranzacție-șoc pe piața din România

Playtech.ro Irinel Columbeanu ARUNCĂ bomba la 11 ani de la DIVORŢ! Cine i-a stricat, de fapt, căsnicia cu Monica. Detalii exclusive

Observatornews.ro Accident grav filmat în sensul giratoriu din Lețcani. Opt oameni au ajuns la spital, după ce un microbuz plin cu pasageri a spulberat o camionetă

HOROSCOP Horoscop 4 august 2022. Leii încep să se orienteze mai mult spre economie, o mai bună organizare a cheltuielilor și scopuri mai realiste

Știrileprotv.ro China a trecut la fapte. Ce se întâmplă chiar acum în Taiwan

Orangesport.ro O companie cu afaceri de miliarde, sponsor la o echipă de tradiţie din România. Urmează inclusiv investiţii în stadion şi în academie: ”Asistăm la un moment istoric”

PUBLICITATE 7 brand-uri scandinave de pe Modivo care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă

PUBLICITATE Ce poate să facă robotul DaVinci Xi