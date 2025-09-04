Chiftele de dovlecei – kolokithokeftedes – rețeta grecească originală

Despre kolokithokeftedes

Kolokithokeftedes sunt un preparat tradițional din bucătăria grecească foarte apreciat. Numele preparatuui provine din două cuvinte grecești, kolokithi (dovlecel) și keftedes (chiftele), ceea ce înseamnă că sunt chifteluțe de dovlecei prăjite sau coapte, cu un gust proaspăt și aromat.

Originea lor este strâns legată de tradiția mediteraneană de a folosi legumele de sezon în preparate simple, dar pline de savoare. Grecia are o cultură culinară puternic bazată pe produse locale, iar dovlecelul, foarte cultivat acolo, a devenit ingredient central în multe feluri de mâncare. Kolokithokeftedes au apărut ca o variantă vegetariană a chifteluțelor clasice cu carne și sunt astăzi considerate o delicatesă servită adesea ca meze sau gustare în taverne, alături de tzatziki, pâine proaspătă și alte mici aperitive.

Ingredientele de bază sunt dovleceii rași și scurși bine de apă, amestecați cu ierburi aromatice precum mărarul, menta sau pătrunjelul, alături de brânzeturi locale, cel mai des feta sau kefalotyri, care dau o notă sărată și cremoasă. Textura lor este ușor crocantă la exterior și moale în interior, cu un echilibru între dulceața dovlecelului și intensitatea ierburilor și a brânzei.

De asemenea, preparatul are o versatilitate aparte, există variații regionale, unele mai aromate, altele mai fine, iar în anumite locuri se adaugă și un strop de ou sau pesmet pentru a le lega mai bine.

Descoperă și Dovlecel – ce beneficii are pentru sănătate și cum se gătește

Trucuri și sfaturi pentru a face Kolokithokeftedes

Chitelele de dovlecei grecești nu sunt deloc complicat de preparat, iar dacă ținem cont de câteva lucruri simple, ele pot fi delicioase.

Scurgerea dovleceilor

Este poate cel mai important pas. Dovleceii au foarte multă apă, iar dacă nu sunt storși bine după ce au fost rași, compoziția devine moale și chifteluțele se destramă la prăjit. Mulți greci îi lasă într-o sită cu puțină sare și apoi îi storc cu mâna sau într-un prosop curat.

Condimentele

Menta și mărarul dau prospețimea caracteristică, dar e foarte ușor să exagerezi. Puțin din fiecare e suficient, altfel aromele pot acoperi gustul delicat al dovlecelului.

Brânza potrivită

Feta este clasică, însă dacă vrei o textură mai fermă, poți adăuga și kefalotyri sau graviera. Brânza nu doar aromatizează, ci și ajută la legarea compoziției.

Legarea compoziției

Oul și un pic de pesmet sau făină fac chifteluțele mai compacte. Totuși, e bine să nu pui prea mult, ca să nu devină grele și făinoase, ideea e să rămână ușoare și aerate.

Uleiul încins

Uleiul trebuie să fie bine încins, altfel chifteluțele absorb prea mult și devin uleioase. Dacă e însă prea fierbinte, se rumenesc la exterior, dar rămân crude înăuntru.

Pentru cei care evită prăjitul, kolokithokeftedes se pot coace la cuptor pe hârtie de copt, unse cu puțin ulei. Nu ies la fel de crocante ca prăjite, dar sunt mai lejere și la fel de gustoase.

În plus, secretul e să fie mâncate imediat, calde sau măcar călduțe, alături de un sos răcoritor de tzatziki, iaurt simplu cu lămâie sau chiar un dip cu iaurt și usturoi.

Chiftele de dovlecei – kolokithokeftedes – rețeta grecească originală

Chiftele de dovlecei - kolokithokeftedes
Chiftele de dovlecei – kolokithokeftedes

Deși găsim adesea rețeta originală în diverse locuri, este bine de știut că în Grecia nu există o singură “rețetă originală” de Kolokithokeftedes. Asta pentru că fiecare insula și chiar fiecare familie are mici variații. Totuși, baza este mereu aceeași:

Ingrediente

  • 3–4 dovlecei medii
  • 200 g brânză feta
  • 1 ou
  • 2–3 linguri făină (sau pesmet fin)
  • 2–3 cepe verzi
  • câteva fire de mărar proaspăt
  • câteva frunze de mentă proaspătă sau 1 linguriță de mentă uscată
  • sare și piper după gust
  • ulei de măsline pentru prăjit
Mod de preparare

Dovleceii se rad pe răzătoarea mare, se presară cu foarte puțină sare și se lasă 15–20 de minute într-o sită. Apoi se storc foarte bine, pentru a elimina excesul de apă.

Într-un bol se pun dovleceii scurși, feta sfărâmată, oul, ceapa verde, mărarul și menta tocate și piper. De obicei nu mai este nevoie de sare extra, pentru că brânza feta e destul de sărată. Dar putem complete după gust. Se adaugă treptat făina sau pesmetul până când compoziția devine suficient de legată ca să poată fi modelată.

Cu o lingură, se ia din compoziție și se modelează biluțe ușor aplatizate. Se încălzește uleiul și se prăjesc chifteluțele pe ambele părți până devin aurii și crocante. Se scot pe hârtie absorbantă.

Se aduc la masă calde, de obicei alături de tzatziki sau un iaurt simplu, și se savurează ca meze alături de pâine proaspătă și un pahar de vin alb sau ouzo.

Kolokithokeftedes la cuptor

Chiftelele de dovlecei se pot face și la cuptor, însă pentru a nu se usca prea tare este bine să folosim totuși o cantitate de ulei de măsline.

Ingrediente

  • 3-4 dovlecei medii
  • 150 g brânză feta
  • 50 g parmezan sau kefalotyri ras
  • 2 ouă
  • 4–5 linguri pesmet (plus extra pentru tăvălit)
  • 1 ceapă mică tocată fin
  • 1 legătură mică de mărar proaspăt, tocat
  • câteva frunze de mentă sau pătrunjel
  • sare și piper (atenție, feta și parmezanul sunt deja sărate)
  • ulei de măsline

Mod de preparare

Se spală dovleceii, se rad se presară cu puțină sare și se lasă la scurs într-o sită, apoi se storc bine.

Apoi se pun într-un bol dovleceii scurși, brânza feta zdrobită, parmezanul sau kefalotyri ras, ouăle, ceapa și verdețurile tocate. Se adaugă pesmetul, până când compoziția devine ușor de modelat.

Se ia câte o lingură din amestec, se formează biluțe aplatizate și se tăvălesc lejer prin pesmet.

Se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, se ung ușor pe deasupra cu ulei de măsline cu o pensulă. Se coc la 200°C, aproximativ 25–30 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului ca să se rumenească uniform.

Chiftele de dovlecei kolokithokeftedes cu usturoi

Chiftelele de dovlecei kolokithokeftedes se pot face și cu usturoi, însă este bine de știut că nu e bine să exagerăm cu cantitatea de usturoi pentru că acesta va predomina ca gust și nu asta ne dorim.

Ingrediente

  • 5 dovlecei medii (aprox. 700 g)
  • 150 g brânză feta, sfărâmată
  • 2 ouă
  • 5 linguri pesmet și încă puțin pentru a le tăvăli la final
  • 3 căței de usturoi, tocați foarte fin sau zdrobiți
  • 1 ceapă mică, tocată mărunt
  • 1 legătură mică de pătrunjel proaspăt, tocat
  • 1 linguriță oregano uscat
  • 1/2 linguriță piper negru
  • 3–4 linguri ulei de măsline pentru compoziție + ulei pentru prăjit
  • sare doar dacă mai este nevoie

Mod de preparare

Se spală dovleceii și se rad pe răzătoarea mare. Se pun într-o sită mare, se presară cu puțină sare și se lasă să se scurgă apa.

Se storc foarte bine într-un prosop curat sau cu mâinile. Este esențial să nu rămână apă, altfel chifteluțele se vor destrăma.

Într-un bol separat, se amestecă brânza feta, ouăle, usturoiul zdrobit, ceapa tocată, pătrunjelul și oregano.

Se adaugă dovleceii scurși și se amestecă ușor cu o lingură mare sau cu mâinile, până se omogenizează.

Se presară pesmetul treptat, amestecând, până când compoziția se poate modela în biluțe fără să se destrame. Dacă mai e nevoie, se adaugă puțină făină.

Se ia câte o lingură din amestec și se modelează biluțe sau discuri mici, plate. Se tăvălesc ușor prin pesmet pentru a forma o crustă ușoară, care ajută la prăjire.

Se încălzește uleiul într-o tigaie antiaderentă la foc mediu.

Se prăjesc chifteluțele pe ambele părți, aproximativ 3–4 minute pe fiecare parte, până devin aurii și crocante.

Se scot pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de ulei.

Se servesc calde, alături de un sos de iaurt cu puțin usturoi sau tzatziki.

Sunt excelente ca aperitiv sau garnitură, dar pot fi și fel principal.

Află cum se fac și Dovlecei pane

Sursă foto – Shutterstock.com

