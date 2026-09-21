O proprietate din satul Brnjica, lângă Golubac, în Serbia, a atras atenția după ce a fost scoasă la vânzare pentru 10.000 de euro. Oferta include o casă veche ce trebuie demolată și un teren de 400 de metri pătrați, care se află la câteva minute de Dunăre și la aproximativ 5 kilometri de Cetatea Golubac.

Casa trebuie demolată

În timp ce prețurile proprietăților din zonele turistice continuă să crească, pe rețelele sociale apar în continuare anunțuri cu locuințe și terenuri la prețuri mult mai mici. Un astfel de anunț a fost publicat într-un grup de Facebook dedicat caselor cu preț de până la 20.000 de euro. Proprietatea se află în satul Brnjica, în apropiere de orașul Golubac, nu departe de Dunăre, iar proprietarul cere 10.000 de euro, preț fix.

Vânzătorul precizează că locuința existentă nu poate fi locuită și trebuie demolată, oferta fiind prezentată, în principal, ca achiziția unui teren pe care există deja o construcție veche și anumite elemente de infrastructură, relatează alo.rs. Potrivit anunțului, subsolul și fundația existente ar putea reprezenta un punct de plecare pentru un viitor proiect, însă utilizarea lor pentru o construcție nouă trebuie verificată de specialiști și de autoritățile competente.

Dunărea e la doar două minute de mers cu mașina

Principalul avantaj al proprietății este amplasarea. Conform anunțului, terenul se află la aproximativ două minute de mers cu mașina de Dunăre.

În apropiere se află și unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din zonă - Cetatea Golubac, situată la circa cinci kilometri în amonte. Datorită poziției sale, proprietatea ar putea fi de interes atât pentru cei care își doresc o locuință, cât și pentru cei care iau în calcul construirea unei case de vacanță. Pentru orice utilizare turistică ar fi însă necesară verificarea condițiilor urbanistice și a posibilităților de construire.

Anunțul menționează și alte detalii despre proprietate. Drumul asfaltat ajunge până la teren, iar proprietarul spune că există posibilitatea racordării la rețeaua de electricitate și la apă. Pe teren există deja o fântână proprie.

Suprafața terenului este de patru ari, adică aproximativ 400 de metri pătrați.

Deși suma cerută este redusă, cumpărătorul trebuie să ia în calcul costuri suplimentare dacă intenționează să construiască o locuință nouă.