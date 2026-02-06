Cum se face, pas cu pas

Curățarea cu Cola, deși sună ciudat, dar metoda are o explicație clară și, în anumite situații, chiar funcționează. Secretul este acidul fosforic din această băutură care ajută la descompunerea depunerilor arse, a grăsimii întărite și a resturilor de mâncare lipite de fundul tigăii. Când băutura este încălzită, efectul acidului este amplificat, iar murdăria începe să se desprindă mult mai ușor.

Metoda este simplă. Torni Cola în tigaie, suficient cât să acopere zona arsă. Pui tigaia pe foc și lași lichidul să fiarbă câteva minute. După ce fierbe, oprești focul și lași tigaia să stea aproximativ 15 minute. În multe cazuri, după acest timp, depunerile se desprind aproape singure. La final, speli tigaia normal, cu burete și detergent de vase, pentru a elimina zahărul și reziduurile băuturii.

Când este util trucul cu Cola

Metoda este considerată una de ultimă soluție, atunci când spălarea obișnuită nu mai dă rezultate. Este eficientă mai ales pentru tigăi foarte arse, cu straturi groase de grăsime, după prăjire intensă sau gătit îndelungat. Funcționează cel mai bine în cazul tigăilor din oțel sau fontă, care rezistă la temperaturi mari și la acizi slabi.

Tigăile cu strat antiaderent, precum teflonul, pot fi afectate de fierberea băuturilor acide. Există riscul apariției unor microfisuri care distrug suprafața. De asemenea, tigăile din aluminiu pot să-și piardă luciul sau să se decoloreze. Folosirea frecventă a acestui truc nu este recomandată. Poate ajuta în situații excepționale, dar nu înlocuiește spălarea normală a vaselor.

