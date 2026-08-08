Bulgaria, în alertă după prăbușirea dronei în apropierea unui gazoduct

Ministerul bulgar al Apărării a declarat că resturile dronei aparțin unui model „utilizat pe scară largă de forțele armate ucrainene”. Totuși, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Georgii Tîhîi, a declarat: „Putem afirma cu certitudine că armata ucraineană nu a îndreptat în mod deliberat niciun aparat către Bulgaria”, fără a confirma însă dacă drona aparține Ucrainei.

Ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova, a convocat-o luni pe ambasadoarea Ucrainei, Olesia Ilașciuk, pentru clarificări suplimentare. Premierul bulgar Roumen Radev a precizat că drona s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui, la doar 1.000 de metri de o stație de comprimare a gazoductului transbalcanic, care joacă un rol important în transportul gazelor naturale din Turcia către Europa de Est. „Zgomotul produs de această dronă a fost înregistrat de poliția de frontieră din România, iar o explozie puternică, însoțită de fum negru, a fost observată ulterior de o patrulă bulgară”, a spus Radev.

Escaladarea incidentelor cu drone

Prăbușirea dronei în Bulgaria vine în contextul unei creșteri a numărului de incidente similare în Europa. În România, la sfârșitul lunii mai, o dronă încărcată cu explozibili a lovit o clădire rezidențială, rănind două persoane. Spre deosebire de România, Bulgaria, deși membră NATO, nu a înregistrat până acum astfel de incidente. „Nu a mai existat niciodată un incident de acest tip pe teritoriul nostru”, a afirmat fostul ministru al Apărării al Bulgariei, Todor Tagarev.

În Germania, săptămâna trecută, o dronă explozivă a fost descoperită lângă un avion cargo ucrainean pe aeroportul din Leipzig. De asemenea, au fost raportate drone deasupra unui obiectiv militar german din vestul țării, unde sunt depozitate componente ale sistemului american de apărare antiaeriană Patriot. Un purtător de cuvânt al Bundeswehr a confirmat pentru AFP informațiile, alimentând speculațiile privind posibile acte de „război hibrid” comise de Rusia.

Drona ar fi una de tip „Maya”, utilizată de armata ucraineană

Autoritățile bulgare au inițiat o anchetă pentru a determina originea dronei și circumstanțele prăbușirii. Ministerul român al Apărării a transmis că sistemele radar nu au detectat nicio aeronavă traversând spațiul aerian românesc în direcția Bulgarii. Totuși, analiza preliminară a resturilor sugerează că ar putea fi vorba despre o dronă-momeală de tip ,,Maya”, utilizată în mod frecvent de armata ucraineană, deși acest model nu este proiectat pentru a transporta explozibili.

În contextul în care Bulgaria și-a redus sprijinul militar pentru Ucraina, premierul Radev a subliniat că țara sa ar trebui să se concentreze pe soluționarea diplomatică a conflictului ruso-ucrainean. Între timp, tensiunile din regiune rămân ridicate, în timp ce Europa se confruntă tot mai des cu riscurile aduse de utilizarea dronelor în zonele de conflict.

De la 1 ianuarie și până la 26 iulie 2026, au fost 16 situații în care au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României. Au fost trei situații în care dronele care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima dintre ele a avut loc pe 24 iulie, în localitatea Padina din județul Buzău, a doua pe 25 iulie, în Delta Dunării, la aproximativ 10 km de localitatea Sfântu Gheorghe, din județul Tulcea, iar ultima duminică, 26 iulie, în zona Sulina-Chilia.

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