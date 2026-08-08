Acord mediat de SUA pentru protejarea transporturilor de petrol

În urma unor discuții între oficiali americani și liderii ucraineni, Kievul a stabilit puncte de contact pentru a comunica cu transportatorii comerciali și a asigura trecerea sigură a navelor. „Ucraina a promis să evite țintirea infrastructurii Consorțiului Conductei Caspice (CPC) și a navelor non-ruse, atâta timp cât acestea nu sunt supuse sancțiunilor ucrainene și nu transportă mărfuri rusești”, a declarat oficialul american sub protecția anonimatului.

Terminalul CPC din Novorossiisk, Rusia, este crucial pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului, o țară dependentă de această rută, în lipsa altor opțiuni semnificative de transport. Acest terminal gestionează aproximativ 2% din aprovizionarea globală cu țiței, iar rafinăriile europene se bazează pe fluxurile din regiune.

Totuși, situația din zonă rămâne tensionată. Ucraina a intensificat atacurile asupra porturilor petroliere rusești după invazia Rusiei din 2022. La rândul său, Rusia a întrerupt operațiunile de încărcare la terminalul CPC în timpul alertelor cu drone.

Conform unor surse, atacurile recente au determinat oprirea temporară a încărcăturilor la terminalul CPC. Deși operațiunile au fost reluate pe 27 iulie, navele au fost din nou lovite de drone pe 29 iulie, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a exporturilor de țiței. Se estimează că livrările de amestec CPC din august vor scădea cu aproximativ o treime, dar aceste estimări rămân incerte, deoarece încărcăturile întârziate ar putea modifica datele finale.

Costuri în creștere pentru transportatori

Atacurile au crescut riscurile asociate transporturilor maritime în zona Mării Negre, ceea ce a dus la o creștere record a costurilor de închiriere a petrolierelor. Datele Bursei Baltice din Londra arată că veniturile zilnice pentru transportul țițeiului din CPC către Marea Mediterană au depășit 400.000 de dolari, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pe această rută.

În pofida acordului, incertitudinile rămân. Unele companii s-au plâns că, deși au furnizat Ucrainei liste cu nave care nu ar trebui vizate, anumite vase au fost atacate oricum. Rămâne de văzut dacă noile măsuri vor reuși să restabilească în totalitate fluxurile de petrol din regiune și să calmeze temerile transportatorilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE