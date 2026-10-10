Susan Warren, 53 de ani, din statul american Ohio, a intrat într-o casă necunoscută pe 22 mai 2012 și a făcut curățenie fără permisiune, lăsând o factură de 75 de dolari. Poliția a identificat-o rapid datorită biletului lăsat cu datele sale de contact. Cunoscută drept „Zâna Curățeniei”, ea a recunoscut că obișnuia să intre neinvitată în case pentru a face curățenie, considerând că oferă un serviciu. În noiembrie 2012, ea a pledat vinovată și a primit un an de supraveghere, a relatat Onet.

O poveste neobișnuită din Ohio a atras atenția presei americane. Susan Warren, o femeie de 53 de ani, a intrat într-o casă necunoscută din Westlake, Ohio, în 22 mai 2012 și a început să facă curățenie, deși nu fusese invitată și nici angajată.

După ce a spălat cănile de cafea, a aspirat podelele și a șters praful, ea a lăsat pe masă un bilețel cu datele sale și o factură de 75 de dolari.

O „zână” a curățeniei

Warren, care conducea o afacere de curățenie în Elyria, a explicat ulterior poliției că „voia să aibă ceva de făcut” când a văzut casa cu ușa neîncuiată.

În timp ce lucra, Mallory Bush, fiica de 19 ani a proprietarilor, dormea la etaj și a presupus că zgomotele erau făcute de un membru al familiei sau de o menajeră angajată de părinți.

După ce s-a trezit, Mallory a descoperit casa curată și biletul lăsat de Warren. A sunat imediat la mama sa, care a confirmat că familia nu angajase pe nimeni.

Poliția a identificat-o ușor pe femeie datorită informațiilor lăsate pe bilet.

„Am făcut o favoare”

Susan Warren a recunoscut că știa că nu fusese invitată și că avea obiceiul de a intra în case pentru a face curățenie și a lăsa o factură. „Am crezut că le fac o favoare”, a spus ea.

Incidentul a atras atenția presei, care i-a dat supranumele de „Cleaning Fairy” (Zâna Curățeniei).

Totuși, fapta sa a fost considerată o încălcare a legii, deoarece a intrat fără permisiunea proprietarilor.

În noiembrie 2012, Warren a pledat vinovată la acuzația de tentativă de intrare prin efracție și a primit un an de supraveghere și 20 de ore de muncă în folosul comunității.

Un nou incident: deszăpezire „nepermisă”

La doar două luni după sentință, în ianuarie 2013, poliția a fost chemată la o altă proprietate, unde Susan Warren deszăpezea o alee fără permisiunea proprietarului.

Deși nu a fost acuzată pentru această activitate, autoritățile au descoperit că încălcase condițiile supravegherii anterioare și au emis un mandat de arestare.

Cazul a consolidat reputația femeii ca o figură excentrică.

O lecție despre încălcarea intimității

Chiar dacă Warren nu a furat nimic, comportamentul său a ridicat întrebări despre granițele intimității și siguranța în propriul cămin.