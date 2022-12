Cele mai bune destinații de vacanță în luna decembrie

Florența, Italia

Florența, unul dintre cele mai bune locuri de călătorit în decembrie, este capitala Toscanei și un punct culminant al oricărei călătorii prin Italia.

Orașul este renumit pentru bucătăria sa de clasă mondială, muzeele, operele de artă și peisajul rural din jur. Arhitectura din Florența te va impresiona.

Pasionații de istorie vor avea o vacanță de vis, deoarece Florența este cunoscută pentru că este locul de naștere al perioadei Renașterii și este plină de comori.

Bazilici de marmură, capele întunecate, felinare cu gaz și fresce încântătoare.

Este unul dintre cele mai bune locuri de vizitat în decembrie, deoarece străzile sunt animate de sărbătoare, dar vremea încă este confortabilă.

Decembrie este începutul iernii în Italia, iar temperatura medie scade la 13°C în toată țara.

Innsbruck, Austria

Nu există multe orașe în Europa la fel ca Innsbruck. A fost inventat cu titlul de „Capitala Alpilor” și este ușor de înțeles de ce. Flancat de impresionantul lanț muntos Nordkette care domină orașul, natura nu pare niciodată departe.

Recomandări Cât câștigă medicii parlamentari. Cine este doctorul-senator cu venituri de 24.000 de euro pe lună

Este singurul oraș în care poți schia, explora un palat, poți face cumpărături și savura un ștrudel, toate într-o singură zi. Este locul perfect de vizitat în decembrie, mai ales în preajma sărbătorilor. Nimeni nu face târguri de Crăciun mai frumoase decât austriecii.

Există o mulțime de lucruri de făcut în Innsbruck, cu Alpii austrieci și un oraș bogat în istorie.

Tallinn, Estonia

Tallinn este unul dintre cel mai bine conservate orașe vechi din toată Europa și merită o oprire în decembrie. Sunt multe obiective turistice de văzut în Tallinn și, pentru a profita la maximum de o excursie, ți-ar trebui cam două zile ca să îl vizitezi.

Recomandări „Fierăstrăul Codrilor”. Trimis în judecată pentru corupție, votat cetățean de onoare de consilieri PSD și PNL

Poți merge în decembrie la piața de Crăciun plină de zumzet și dansatori populari. Cu cât se apropie mai mult Crăciunul, cu atât este mai animat! Vizitează frumoasa catedrală Alexander Nevsky, plimbă-te pe străduțele orașului, patinează pe gheață și multe altele! Centrul orașului este foarte compact și ușor de parcurs. Seamănă, în mare parte, cu frumosul oraș Sighișoara.

Viena, Austria

Viena a fost votată de mai multe ori ca fiind cel mai plăcut de trăit oraș din lume și este cunoscută pentru cetățenii săi fericiți. Este un oraș frumos, plin de clădiri și palate istorice. Cel mai notabil este Palatul Habsburgilor, un exemplu uimitor de arhitectură barocă și grădini impresionante.

Opera din Viena este cunoscută ca fiind una dintre cele mai bune din lume.

Viena găzduiește, de asemenea, târguri de Crăciun minunate în luna decembrie, care devin din ce în ce mai bune pe măsură ce se apropie sărbătorile.

Recomandări Problemele unui antreprenor întors acasă: „Cei de la ISU m-au întrebat: «Dar plan de evacuare cădere meteoriți aveţi?» Glumeau sau nu?”

Helsinki, Finlanda

Puține orașe din Europa se simt la fel de avangardiste ca Helsinki. Finlandezii s-au împins în era modernă și au îmbrățișat designul, mâncarea și arta. În niciun alt loc nu este mai evident acest lucru decât în capitala Finlandei. Este un oraș minunat, cu o mulțime de surprize.

Orașul are multe spații verzi, deoarece este răspândit pe o serie de insule în Marea Baltică.

Helsinki este un oraș frumos de explorat, plin de lucruri de făcut și de mâncăruri delicioase. Helsinki poate că nu este destinația ta tipică de city break european, dar merită o călătorie memorabilă în Finlanda.

Luxemburg

Orașul și țara întruchipează multe orașe și țări europene prin excelență. Este un loc minunat de vizitat în decembrie, deoarece veselia de Crăciun este peste tot.

Luxemburg este un amestec de vechi și nou, cu blocuri înalte care se ridică peste tot și un centru vechi situat în inima capitalei.

Narvik, Norvegia

Norvegia în timpul iernii este un basm. Mai ales cu cât te îndrepți mai spre nord. În Narvik poți vedea aurora boreală și poți face snowboarding.

Te poți plimba cu sania trasă de câini pe timp de noapte, în timp ce admiri aurora boreală.

Nordul Norvegiei este în principal de coastă și este alcătuit dintr-un amestec de munți și insule. Rezultatul peisajului unic și al mării creează o vreme foarte localizată și o vreme imprevizibilă.

Tot în Narvik poți vizita Narvikfjellet, una dintre cele mai renumite stațiuni de schi din Norvegia. Schiatul în afara pârtiei este o atracție semnificativă pentru Narvikfjellet.

Grindelwald, Elveția

Micul sat de munte oferă acces perfect la două zone de schi și la numeroase trasee de drumeție elvețiene. Deasupra Grindelwald se află Alpii Bernezi și o faimoasă față de munte. Acel munte este fațada nordică notorie a lui Eiger.

Satul are un drum principal lung și o mulțime de opțiuni de cazare pentru a face față numeroșilor turiști care fac călătoria pe vale dinspre Interlaken.

Orașul oferă un acces uimitor la munți – excelent pentru schiori și pentru cei care caută o vacanță de iarnă ca la carte.

Zermatt, Elveția

Elveția, în general, este una dintre cele mai bune țări de vizitat în decembrie. Zermatt în timpul iernii este fabulos.

Satul te va încânta cu micile sale drumuri lăturalnice, cabanele tradiționale și moderne, lipsa traficului (un sat fără mașini), precum și cu restaurantele și magazinele care mărginesc strada principală.

Veneția, Italia

Este unul dintre cele mai frumoase orașe istorice, dar este, de asemenea, asediat de turiști, cu excepția iernii.

Orașul care se scufundă este o rețea de 118 insule conectate prin poduri. Clădirile de aici sunt vechi, iar dacă reușești să te îndepărtezi de aglomerație, ai impresia că te-ai întors cu cinci secole în urmă. Este suprarealist.

Veneția este cel mai bine de vizitat în afara sezonului. Decembrie este o perioadă excelentă pentru a vizita Veneția.

Canalele din Veneția sunt renumite pentru că adăpostesc multe deșeuri, iar vara, mirosul poate deveni destul de urât; cu toate acestea, în lunile mai reci, sunt mai puțini turiști, mai puține deșeuri, iar mirosul este mai discret.

Lagos, Portugalia

Portugalia este o destinație pe tot parcursul anului, unde turiștii și localnicii pot fi găsiți practicând body-surfing, parasailing, pescuit în largul mării, schi nautic și surfing.

Litoralul din jurul Lagos are cea mai curată apă și cele mai spectaculoase peisaje. În plus, Lagos se mândrește cu o medie de 300 de zile de soare în fiecare an. Nu numai că plajele din jurul Algarve sunt fabuloase, dar orașul este mic, circulabil și sculptat de arhitectura tradițională.

Orice destinație ai alege în luna decembrie, asigură-te că te uiți la vreme și te îmbraci corespunzător. Cheia este să îți pui mai multe straturi, astfel încât să te poți mișca în voie. Vei merge mult pe jos ca să vizitezi, așa că ia-ți cele mai confortabile încălțări de iarnă.

Sursa foto: 123rf.com

Vezi şi ce să vizitezi în Madrid!

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „De unde sunteți?”, s-a interesat taximetristul din Qatar. Când a auzit România, n-a mai acceptat să plece! Ce a spus

Playtech.ro ȘOC! Lovitura supremă pe care o dă Laura Codruța Kovesi! E ULUITOR, s-a anunțat acum

Viva.ro Povestea ei este cutremurătoare! Cum a murit una dintre marile actrițe ale României, după ce s-a uitat cu soțul ei la televizor

Observatornews.ro Un băiat de 14 ani a murit, iar sora lui este în comă la spital, în Vâlcea, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. O sobă ar fi cauza nenorocirii

Știrileprotv.ro Este știrea momentului în războiul din Ucraina. A fost atac pe teritoriul Rusiei

FANATIK.RO De ce e bine să torni săpun lichid în toaletă. Trucul eficient pe care instalatorii nu ți-l spun niciodată

Orangesport.ro VIDEO Imagini spectaculoase cu MM şi fiica sa, Teodora Stoica. Prima lor apariţie împreună şi ce ocupaţie are tânăra: "Tata m-a susţinut din prima" | EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2022. Peștii își revizuiesc planurile de viitor și trebuie să știe că le vor tot revizui până vor trece la realizarea lor

PUBLICITATE Povestea lui Pavel Traian, din Cluj: a primit tratamentul care l-a scăpat de dureri la 6 ani de la diagnostic