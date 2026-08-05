Pasajul de la Cleja are un stadiu fizic de 90%

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a precizat miercuri, 8 august, că așternerea mixturilor asfaltice este finalizată în proporție de 98% pe cei 21,52 km ai lotului din județul Bacău. Valoarea contractului este de 1,673 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin PNRR.

Șeful CNAIR aprecizat și care este stadiul fizic la punctele critice de pe șantier. Astfel, la pasajul peste calea ferată de la Cleja, în lungime de 1.215 m, se lucrează la placa de suprabetonare și la hidroizolație. De asemenea, se montează parapet metalic și sisteme ITS (Sisteme Inteligente de Transport). Stadiul fizic al lucrării a ajuns la 90%.

Pasajul peste calea ferată de la Nicolae Bălcescu

La Pasajul peste calea ferată de la Nicolae Bălcescu, din județul Bacău, în lungime de 700 m, se lucrează la montarea rosturilor de dilatație, parapetul de siguranță și instalațiile de iluminat.

„Stadiul fizic este de 95%”, a precizat Cristian Pistol.

Lucrări la nodul rutier Bacău Sud: circulația va fi închisă temporar din 17 august

La nodul rutier Bacău Sud se efectuează lucrările necesare pentru racordarea cu Varianta Ocolitoare (VO) Bacău, în lungime de 16 km. Stadiul fizic este de 80%.

„Începând cu data de 17 august, circulația rutieră va fi închisă temporar în zona nodului, pentru realizarea efectivă a conexiunii – ultimul pas înainte de deschiderea circulației pe întregul traseu. Detaliile privind rutele ocolitoare vor fi anunțate în timp util”, anunțat șeful CNAIR.

Stadiul fizic total al lucrărilor pe lotul 3 Răcăciuni – Bacău a ajuns la 84%. Acest segment de autostradă trebuie finalizat până cel târziu la 31 august 2026 pentru a respecta jalonul PNRR și a evita pierderea finanțării europene nerambursabile.

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