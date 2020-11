Se lansează „Dislocat. Home Away”, un proiect care cercetează și dramatizează situația artiștilor români din țară și din străinătate în timpul pandemiei. Inițiat de regizorul și dramaturgul Gabriel Sandu, primul rezultat al cercetării, o serie video, are în centru povestea unei actrițe blocate la București de restricțiile de călătorie, care se agață de conversațiile online cu prietenii ei ca de un colac de salvare. Despre echilibrul fragil dintre curiozitate și obsesie, singurătate și dependența de Social Media, videourile au fost filmate la București și Londra într-un format vertical, special gândit pentru vizionare pe smartphone-uri. În rolul principal joacă actrița Edith Alibec. Din distribuție mai fac parte Alina Badea și Vlad Troncea, care locuiesc și lucrează în Marea Britanie. Trei dintre videouri vor putea fi urmărite începând de miercuri, 18 noiembrie, pe paginile de Facebook și Instagram ale proiectului, urmând ca de sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 12:00, să fie disponibil pe Facebook și primul scurtmetraj Dislocat. Home Away. Acesta va putea fi urmărit pentru 24 de ore, gratuit.

Pe termen lung, „Dislocat” își propune să faciliteze o platformă de creație și storytelling pentru artiști români care trăiesc și lucrează în alte țări. Aceștia vor colabora cu un grup de artiști din România la o serie de scurtmetraje bilingve (română-engleză) și la o serie de texte experiențiale, confesionale.

„Scopul proiectului Dislocat. Home Away este de a crea un spațiu de întâlnire și educație continuă între artiști români din țară și din străinătate. Am pornit de la fenomenul de brain drain, urmărind să ilustrăm și să demitizăm conceptul unei „vieți ca afară”, dar și să generăm empatie față de condiția artistului emigrant -un astfel de moment excepțional, cum este pandemia. Rezultatul acestor cercetări vor lua forma unor scurtmetraje, iar procesul de lucru presupune perioade intense de colaborare între artiști, online, în care aceștia lucrează cu o metodologie de cunoaștere de sine, a celuilalt și explorează diverse instrumente de storytelling. Primul rezultat al demersului nostru spune povestea unei actrițe românce care nu se mai poate întoarce la Londra, pe fondul restricțiilor de călătorie, și care devine aproape obsedată de viețile prietenilor ei, actori români din Marea Britanie. Lockdown-ul lor, deși mai strict și plin de încercări, pare mai ușor. Ei sunt împreună. Dislocat se adresează celor care au plecat, s-au întors, celor care încă nu și-au găsit locul.” Gabriel Sandu, regizor





Din echipa Dislocat. Home Away mai fac parte: Adi Bulboacă (DOP), Tiberiu Enache (editor), iar muzica este creația lui Andrei Raicu.

Dislocat. Home Away este un proiect co-finanțat de AFCN.

Parteneri media: Libertatea.ro, VICE România, Decât o Revistă

Gabriel Sandu (n. 1988) este un regizor, dramaturg, și jurnalist român, doctorand al Facultății de Teatru din cadrul Universității Babes Bolyai din Cluj. O parte considerabilă dintre piesele de teatru pe care le-a scris și regizat se bazează pe subiecte investigate anterior în munca sa de jurnalist. Unul dintre cele mai elocvente exemple este piesa „Tatăl meu, preotul”, inspirată de cazul real al unui preot care milita împotriva homosexualilor, în timp ce propriul său fiu este gay. Piesa a fost montată de două ori, întâi la Teatrul Național din Târgu Mureș, în regia Letei Popescu și la Teatrul Apollo111, în regia Elenei Morar. Una dintre cele mai recente producții ale sale, Uitasem, scrisă și regizată la POINT din București, spune povestea unui copil crescut să creadă că este Iisus Hristos și s-a jucat cu casa închisă din luna noiembrie 2019. Cea mai recentă a producție scrisă și regizată de acesta a avut loc la Teatrelli în București, se numește „Dușmănie. E ceva vindecător în a le da oamenilor un obiect al urii lor” și îi are în distribuție pe Rodica Mandache, Edith Alibec și Istvan Teglas. În prezent, Gabriel dezvoltă împreună cu Catinca Drăgănescu un spectacol inspirat din viața Mihaelei Runceanu la Teatrul Apollo111 din capitală.

Edith Alibec a studiat la Athanor Akademie Passau (Germania) cu celebrul regizor de teatru român David Esrig și s-a întors în București, unde în prezent activează în zona teatrului independent. Spectacolul ei – „De ce fierbe copilul in mămăligă?”, adaptare după romanul omonim de Aglaja Veteranyi, a fost premiat la Festivalul de monodramă din Bacău și a fost invitat la teatre din străinatate, unde a fost jucat atât în engleză, cât și în germane, ajungând chiar să fie selectat la festivalul de teatru de la Camden People’s Theatre (UK). Împreuna cu Judith State si Istvan Teglas a pus în scenă spectacolul „A new and better Me” la Teatrul Point. A apărut în filmul Malmkrog de Cristi Puiu.

Alina Badea​ este actriță și antropolog vizual, absolventă a Masterului de Studii Vizuale și Societate la SNSPA anul 2017 și a Universității de Arta Teatrală și Cinematografică I.L Caragiale București- secția Actorie (promoția 2013), sub îndrumarea profesorului coordonator Adrian Titieni. Din anul 2015 până în prezent joacă la Teatrul Național în spectacolul Hotel Europa, de Goran Stefanovski, regizat de Andrei Raicu. Alina a avut debutul pe scena Teatrului Național încă din timpul facultății, în spectacolul “Năpasta” de Radu Afrim.

Vlad Troncea​ a absolvit cursurile “Universității de Artă Teatrală și Cinematografică – I.L Caragiale, București”, promoția 2014 sub îndrumarea profesorului coordonator Florin Zamfirescu. În anul 2017 el este unul dintre artiștii selectați de către regizorul Robert Wilson pentru a face parte din cadrul școlii sale de vară “Watermill”, ce se desfășoară timp de 2 luni în New York. Încă din timpul facultății cât și după Vlad a colaborat în România cu diverse teatre și spații culturale precum: Teatrul Bulandra București, Teatrul Odeon, Teatrul Mic, Teatrul Tony Bulandra,Teatrul Excelsior, Teatrul Podu, Teatrul Rampa, etc și a colaborat cu regizori precum: Mihai Măniuțiu, Alexandru Darie, Gigi Căciuleanu, și alții. Vlad este la a doua colaborare cu “Royal Opera House”, anul trecut el fiind unul dintre actorii dansatori din opera “Faust”, spectacol care s-a desfășurat atat pe scena operei din Londra, urmand ca apoi spectacolul sa mearga în turneu timp de o luna în Japonia cu reprezentații în Tokyo si Yokohama.

