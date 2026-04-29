Potrivit unui comunicat emis de Institutul Național de Oncologie, echipa de urgență a companiei Magyar Légimentő Nonprofit Kft a fost alertată, duminică, în cazul unui bărbat de aproximativ 30 de ani, aflat în stare critică după ce a fost înjunghiat, relatează publicația ungară Heti Világgazdaság.

Dubóczki Zsolt, care își dedică timpul liber serviciului de salvare aeriană, se afla în echipă la momentul intervenției.

La sosirea la fața locului, medicul a constatat că pacientul avea doar câteva minute de trăit. Transportul la spital ar fi fost prea riscant, motiv pentru care chirurgul a decis să acționeze imediat, direct pe stradă.

„Atât munca în chirurgia oncologică, cât și activitatea de intervenție de urgență se bazează pe reguli stricte și pe o echipă bine pregătită, alături de care luptăm pentru viață. Experiența dobândită în sălile de operație contribuie direct la procesele de luare a deciziilor extrem de rapide”, a declarat medicul, potrivit Heti Világgazdaság.

Folosind abilitatea dobândită în chirurgia oncologică, Dubóczki Zsolt a deschis toracele pacientului fără echipamentele sofisticate dintr-un mediu steril și a cusut inima care bătea, în doar 7 minute. Această intervenție a stabilizat starea bărbatului, permițând continuarea tratamentului medical la spital.

Comunicatul Institutului Național de Oncologie subliniază că experiența chirurgului în operațiile oncologice, unde precizia este vitală, a fost esențială pentru succesul intervenției în condiții extreme.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE