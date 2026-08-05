„Este o decizie dificilă, dar necesară. Situația de securitate se deteriorează, așadar este inacceptabil să lăsăm copii sub amenințarea constantă a atacurilor rusești”, a declarat guvernatorul regiunii Donețk, Vadîm Filașkin, în condițiile în care armata agresoare a ajuns la 20 de kilometri de marginea orașului.

Oficialul ucrainean a precizat că 525 de copii și tutorii lor vor fi evacuați din Kramatorsk și din împrejurimile orașului.

Kramatorsk este ultimul oraș major apărat de armata ucraineană în regiunea Donețk.

Potrivit unui oficial ucrainean, aproximativ 50.000 de oameni, printre care mai mult de 2.000 de copii, încă locuiesc în Kramatorsk. Acest oraș, ocupat pentru scurt timp de separatiștii pro-ruși în 2014 înainte de a fi recucerit de armata ucraineană, este centrul logistic al forțelor Kievului pentru frontul din Donețk.

În timp ce negocierile de pace mediate de SUA sunt în continuare în impas, liderul autocrat de la Kremlin Vladimir Putin caută să ocupe întreaga regiune Donețk.

Ultima rundă din aceste negocieri a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva și a fost un eșec. Rusia a insistat să obțină tot Donbasul, format din regiunile Luhansk și Donețk, dar Ucraina a refuzat să cedeze teritorii necucerite de armata rusă și a propus înghețarea războiului pe linia actuală a frontului.