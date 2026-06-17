Familia din Marea Britanie s-a mutat pe o insulă tropicală

O familie din Marea Britanie s-a mutat definitiv în Bali pentru a-și crește copiii într-o casă fără ferestre sau uși.

Lucy Argent, în vârstă de 41 de ani, și soțul ei, Paul, de 36 de ani, au decis să lase în urmă viața confortabilă din Cambridgeshire pentru a începe o nouă aventură pe insula indoneziană. Potrivit Mirror, cei doi și-au transformat casa din Marea Britanie într-un Airbnb și s-au stabilit într-o locuință deschisă, alături de cei trei copii ai lor: Amaya (7 ani), Roo (6 ani) și Lela (4 ani).

Lucy și soțul său nu sunt însă primii britanici care dau vilele luxoase pentru a trăi la malul mării. O familie din Londra a renunțat la vila în care avea facturi de peste 3.000 de euro și s-a mutat pe o insulă din Grecia. Aici, cuplul își crește fetița departe de aglomerație, într-o curte frumoasă, plină de legume.

De ce au dat vila din Marea Britanie pentru o casă fără ferestre și uși

Lucy, fostă proprietară de saloane de înfrumusețare, și Paul, constructor de meserie, spun că, deși aveau o viață bună în Marea Britanie, rutina zilnică îi făcea să simtă că nu trăiesc cu adevărat.

„Aveam o casă frumoasă, cariere excelente și câștigam bine, dar simțeam că doar supraviețuim. După ce am avut al treilea copil, m-am întrebat: «Asta va fi viața mea pentru următorii 30 de ani?».

Acum suntem mereu afară, televizorul este rareori pornit, iar stilul nostru de viață este mult mai activ datorită vremii”, a declarat Lucy pentru sursa citată mai sus.

Cum arată casa în care s-a mutat pe insula tropicală din Bali

Familia s-a mutat în Bali în urmă cu doi ani, iar Lucy împărtășește experiențele lor zilnice pe TikTok, unde are peste 100.000 de urmăritori.

Un videoclip recent, care prezenta locuința lor neobișnuită, a devenit viral, acumulând peste 500.000 de vizualizări.

„Vila în care locuim nu are ferestre sau uși. Aici sunt cam supraestimate. Avem niște jaluzele care coboară atunci când plouă puternic, astfel încât interiorul este protejat de intemperii”, explică Lucy.

Casa lor are o piscină și o grădină, fiind construită în jurul acestor spații deschise. Livingul este aproape complet în aer liber, cu vedere directă spre piscină.

„Este foarte plăcut – este o vilă socială și ne place că totul este deschis”, adaugă Lucy.

Viața familiei s-a schimbat radical după ce s-au mutat în Bali

Deși locuința este deschisă, familia s-a adaptat la viața în Bali. Casa este dotată cu aer condiționat și ventilatoare pentru a menține răcoarea, iar pentru a ține țânțarii la distanță, folosesc bețișoare parfumate.

Dormitorul lor are un tavan înalt, de tip tradițional, despre care Lucy glumește că ar putea găzdui „câteva animale”.

În plus, baia este amplasată în aer liber, dar rămâne totuși privată.

„A fost foarte, foarte ciudat pentru noi când am ajuns prima dată aici. Dar trăim în Bali de mai bine de un an acum și acest stil de viață a devenit normal. Dacă vom avea vreodată șansa să ne construim propria vilă, am urma același model – cu spații deschise, fără ferestre și uși”, mai recunoaște Lucy.

Familia de britanici nu s-ar mai întoarce niciodată în țara natală

Povestea familiei Argent a inspirat mulți internauți, iar Lucy mărturisește că nu se mai vede revenind în Marea Britanie.

„Nu vom mai locui niciodată în Marea Britanie”, spune ea.

În plus, viața în Bali este mult mai accesibilă din punct de vedere financiar, iar familia nu mai este constrânsă de programul clasic de lucru de la 9 la 17. „Este ideal pentru familii”, concluzionează Lucy, care se declară fericită de decizia luată.