A primit amenzi, deși nu avea permis de conducere

În timp ce studia Dreptul, tânăra a început să primească acasă notificări privind amenzi neachitate pentru încălcări ale regulilor de parcare comise în departamentul Hautes-Alpes.

Ulterior, avea să descopere că tatăl său, Loïc, înmatriculase pe numele ei un scuter și un autoturism cumpărat în 2013, când avea doar 9 ani. Consecințele au fost serioase. Contul bancar i-a fost executat pentru suma de 830 de euro, iar datoriile acumulate au ajuns la 4.972 de euro. Pe 3 februarie 2023, tânăra a depus plângere la un comisariat din Aix-en-Provence, în departamentul Bouches-du-Rhône.

„M-au privit ca și cum aș fi fost o infractoare”, a declarat tânăra în fața instanței.

Ea a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora tatăl său ar fi susținut-o financiar.

Tatăl a recunoscut că a vrut să evite plata amenzilor

Bărbatul, antreprenor în domeniul imobiliar, a fost judecat în stare de libertate și fără avocat pentru folosirea identității unei alte persoane, faptă comisă între 2014 și 2023.

În fața judecătorilor, el a spus că a acționat la sfatul unei cunoștințe: „Un prieten mi-a zis că pot face asta. Nu ar fi trebuit niciodată să-l ascult în 2013”.

Tatăl a crezut că legea îi permite să procedeze astfel deoarece fiica sa era minoră și nu putea fi obligată să plătească amenzi. Președinta completului de judecată l-a contrazis: „Nu, legea nu permite acest lucru. Este necesar un permis de conducere”.

În cele din urmă, bărbatul a recunoscut că scopul manevrei a fost evitarea plății contravențiilor.

Dosarul judiciar al francezului conținea deja 12 condamnări, dintre care 7 pentru înșelăciune și abuz de încredere. În timpul procesului, reprezentantul Ministerului Public a criticat dur comportamentul bărbatului. La rândul ei, tânăra a descris impactul pe care l-a avut asupra vieții sale: „M-a pus într-o situație pe care nici măcar nu v-o puteți imagina. Nu poate fi făcut să înțeleagă, nu admite că e vina lui”.

Condamnat cu suspendare și obligat să își despăgubească fiica

Tribunalul din Aix-en-Provence l-a condamnat pe bărbat la 12 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioadă de doi ani.

Instanța a dispus, de asemenea, ca acesta să își despăgubească fiica și să îi ramburseze prejudiciul suferit.

Tot în Franța, un pensionar în vârstă de 75 de ani a ajuns să primească între 25 și 40 de amenzi pe zi, după ce hackerii i-au furat identitatea și au înmatriculat pe numele său aproximativ 3.000 de mașini. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 180.000 de euro.

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