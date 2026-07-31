Italia și Danemarca solicită o reuniune pentru a analiza cazul Spaniei

Italia a fost prima țară care a cerut joi suspendarea Spaniei din spațiul Schengen în timp ce Ceuta era asaltată pe mare și la frontiera terestră de zeci de mii de imigranți.

Finlanda, Danemarca și Cehia au sprijinit imediat această idee. Șefa Guvernului danez Mette Frederiksen a declarat că ea și omoloaga sa italiană Giorgia Meloni vor „reuni liderii europeni pentru a discuta situația”.

La rândul lui, premierul ceh Andrej Babis i-a reproșat premierului spaniol Pedro Sanchez faptul că încurajează legalizarea imigranților fără acte, peste 500.000 dintre ei obținând statut legal în Spania.

Suspendarea din Schengen nu este posibilă

Totuși, suspendarea Spaniei din spațiul Schengen nu este posibilă, deoarece un astfel de scenariu nu este prevăzut în tratatele UE și nu ar fi acceptat nici de Comisia Europeană, subliniază AFP.

Conform tratatelor UE, un stat membru Schengen nu poate fi exclus și nici suspendat din acest spațiu de liberă circulație. Singura măsură prevăzută de Codul Schengen este instituirea unor controale temporare și excepționale la granițele dintre statele membre, în caz de „amenințare gravă pentru securitatea internă sau ordinea publică”. Această măsură a mai fost aplicată temporar de unele state membre pentru a combate migrația ilegală sau alte amenințări.

Poziția Comisiei Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a semnalat vineri că imaginile din exclava spaniolă Ceuta, invadată de zeci de mii de imigranți ilegali, care au pătruns brusc din Maroc, sunt „inacceptabile” și a cerut ca „returnările să fie rapide”, în conformitate cu „normele UE”.

Oficiali de la Bruxelles au dat de înțeles că ideea suspendării/excluderii unei țări din Schengen nu ar fi nicidecum agreată de Comisia Europeană.

Un astfel de oficial european a declarat pentru AFP că „înțelege îngrijorările unor guverne”, dar a subliniat că prioritatea trebuie să fie în primul rând „securizarea frontierelor externe” ale UE.

Comisia Europeană a precizat că această criză s-a limitat la exclava spaniolă Ceuta, situată pe coasta Africii și vecină cu Maroc, și nu s-a extins cu deplasări de imigranți ilegali în interioriul UE.

Peste 48.000 de imigranți au fost returnați în Maroc

Circa 60.000 de imigranți ilegali au pătruns în Ceuta pe mare sau asaltând frontiera terestră. Autoritățile spaniole au intervenit prompt și au returnat deja 48.300 de imigranți ilegali până vineri la ora locală 18:00.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a denunțat un „atac” împotriva țării sale. În opinia lui, acest val de imigranți a fost generat de o interpretare tendențioasă a unei decizii a Curții Supreme a Spaniei.

Conform unei decizii anunțate acum câteva săptămâni, „persoanele care ar sosi pe mare în Spania nu pot fi returnate la frontieră”. „Această interpretare (…) s-a răspândit ca focul de praf de pușcă în ultimele ore”, a declarat Pedro Sanchez, apreciind că zvonurile au plecat de la traficanții de ființe umane.

Premierul spaniol a sugerat că ia în calcul revizuirea legislației pentru a facilita returnările la graniță.

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